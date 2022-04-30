"Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у окупантів паніка після наказу наступати через Чорнобаївку, - перехоплення СБУ. АУДIО

Загарбники масово відмовляються йти у наступ через Чорнобаївку і шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м’ясом".

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.

На записі – розмова командира батальйону ЗС РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", - жаліється загарбник з "ДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перестрілка бурятів з чеченцями сталася поблизу Чорнобаївки, бо перші не бажають йти у наступ і хочуть більшу долю награбованого, - розвідка

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення із ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Але і це не подіяло… Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять.