"Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у окупантів паніка після наказу наступати через Чорнобаївку, - перехоплення СБУ. АУДIО

Загарбники масово відмовляються йти у наступ через Чорнобаївку і шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м’ясом".

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.

На записі – розмова командира батальйону ЗС РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", - жаліється загарбник з "ДНР".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перестрілка бурятів з чеченцями сталася поблизу Чорнобаївки, бо перші не бажають йти у наступ і хочуть більшу долю награбованого, - розвідка

Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення із ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Але і це не подіяло… Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять.

армія рф (18525) СБУ (13276) Чорнобаївка (85) перехоплення (360)
+48
Боятся не надо ,Чернобаевка это просто портал где ватная падаль переходит на новый уровень ,в Ад ...
30.04.2022 12:56 Відповісти
+34
30.04.2022 12:59 Відповісти
+30
Чорнобаївка - це завод, по перетворенню будь-яких видів рузькіх на хороших. під ключ
30.04.2022 12:58 Відповісти
Боятся не надо ,Чернобаевка это просто портал где ватная падаль переходит на новый уровень ,в Ад ...
30.04.2022 12:56 Відповісти
Чорнобаївка - це завод, по перетворенню будь-яких видів рузькіх на хороших. під ключ
30.04.2022 12:58 Відповісти
Це ж шахтери-пенсіонери , кармільци їдьте, там повишена пенсія і молоко за вредність.
30.04.2022 21:30 Відповісти
А шош таке? Як пошептало.
30.04.2022 12:57 Відповісти
Здохнуть всі орки на нашій землі , яким би вони маршрутом не пішли 😠
30.04.2022 12:58 Відповісти
30.04.2022 12:59 Відповісти
інтерстеллєр
30.04.2022 13:04 Відповісти
Судячи по розмові, це з Донбасу колаборанти.
30.04.2022 13:00 Відповісти
30.04.2022 13:02 Відповісти
а арта ВСУ якраз анкети заповнює перед залпом:
- ви на Чорнобаївку?
- а ви звідки, з лднр чи з раші?
-а ви оборонятися чи нападати?
ну, тоді проходьте...

дебіііли
30.04.2022 13:02 Відповісти
Ніякої вронії тільки вбивати і ще раз вбивати кацапів
30.04.2022 13:04 Відповісти
30.04.2022 13:10 Відповісти
🤬У будинки маріупольців заселяють невідомих людей - Маріупольська міська рада

Про це повідомила мешканка маріупольського селища Старий Крим. У будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видає «селищна рада», яка працює під прапором так званої «днр».

«Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті».

Це не поодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. https://t.me/operativnoZSU/21798
30.04.2022 13:11 Відповісти
уяви що там любителі кацапського міра зараз бордюри білять , готуючись до дня пабєди ((
30.04.2022 23:38 Відповісти
А в фильмах показуют шо диды усе
гырои были.Шо внучки ссыкуны?
30.04.2022 13:13 Відповісти
30.04.2022 13:17 Відповісти
Чорно-Ї-баївка... (Черно-Е-баевка) для орків...

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
30.04.2022 13:18 Відповісти
Здається, найрозумніші з них почали про щось підозрювати.
30.04.2022 13:34 Відповісти
30.04.2022 13:44 Відповісти
напевне касабам наплели що Чорнобаевка- це як Бурдж ель араб -тільки тут-6 зірочок все включено гуріі шампань річкою.. от тупорилі і валять
30.04.2022 14:01 Відповісти
В рашенском военкомате - Вы знаете где и что такое Чернобаевка? -Нет. О, тогда вы нам подходите, собирайтесь.
30.04.2022 14:09 Відповісти
«тут расіянє нап!зд€лі, а самі с'ї&@лісь» -- універсальний алгоритм роботи москалів з будь-якими колаборантами і зрадниками.
30.04.2022 14:09 Відповісти
А на 9 мая никто не понесёт табличку-Мой дид был ссыкун!?
В 1941 соотношение потерь 20:1.
Внучки не хотят быть как диды,гыроично закрыть жопой амбразуру дота.
30.04.2022 14:38 Відповісти
Даремно відмовились. В Чорнобаївці харашо
30.04.2022 15:03 Відповісти
Вішайся, гидота "скрєпаносная", вам 3,14зда...
30.04.2022 16:04 Відповісти
Орки ДНР и ЛНР в Российскую статистику погибших не входят. Вот их и кидают в мясорубки
