"Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у окупантів паніка після наказу наступати через Чорнобаївку, - перехоплення СБУ. АУДIО
Загарбники масово відмовляються йти у наступ через Чорнобаївку і шукають "дурнів", які готові стати "гарматним м’ясом".
Про це свідчить нове перехоплення СБУ, яке вдалося зробити на Херсонщині, передає Цензор.НЕТ.
На записі – розмова командира батальйону ЗС РФ з командиром роти, який прибув із поповненням з т.зв. "ДНР".
"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они тут стояли, их послали туда (прим: на Чорнобаївку). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!", и вот это – началась паника", - жаліється загарбник з "ДНР".
Він каже, що після втечі росіян лише 5 із 20 людей "нового поповнення із ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.
Але і це не подіяло… Що ж, важко мотивувати людей, які не знають, що вони тут роблять.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- ви на Чорнобаївку?
- а ви звідки, з лднр чи з раші?
-а ви оборонятися чи нападати?
ну, тоді проходьте...
дебіііли
Про це повідомила мешканка маріупольського селища Старий Крим. У будинки власників, які виїхали з окупованої території, заселяють невідомих. Такий дозвіл видає «селищна рада», яка працює під прапором так званої «днр».
«Про те, що в мене живуть люди, я дізналася раніше, але через те, що зв'язку з родичами немає, сподівалася, що це сестра. Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізаційному світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті».
Це не поодинокий випадок, коли рашисти заселяють у чужі будинки та квартири тих людей, кого самі ж залишили без даху над головою. https://t.me/operativnoZSU/21798
гырои были.Шо внучки ссыкуны?
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
В 1941 соотношение потерь 20:1.
Внучки не хотят быть как диды,гыроично закрыть жопой амбразуру дота.