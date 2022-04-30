УКР
"Ключове завдання виконали: не дали сісти кільком гелікоптерам, затягнули час, щоб наші сили підійшли. Мотивація - набити побільше русні", - воїн ССО про бої за гостомельський аеропорт. ВIДЕО

Воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ розповів про подробиці боїв наших захисників з російськими окупантами у гостомельському аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

До вашої уваги - ексклюзивне інтерв’ю, в якому подробиці бою за гостомельський аеропорт розповідає воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наша група була задіяна до відбиття ворожої повітряної атаки з кількома іншими підрозділами. Воїни ССО України нищили російські повітряні судна, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися і водночас відбивали атаки ДРГ, що намагалися подавити спротив оборонців летовища.

Як розповів воїн ССО, вранці 24 лютого їхній підрозділ дислокували для відбиття висадки російського десанту на летовище. 

"Була інформація, що мав прилетіти Іл, який буде висаджувати десант. І наше завдання полягало в тому, що ми мали не дати сісти літаку. Або якщо він сяде, то прийняти контакт і по максимуму подавити противника, вигравши час для інших підрозділів", - зазначив він.

За його словами, разом з Силами спеціальних операцій ЗСУ працювала Національна гвардія, яка зайняла оборону на самій злітній смузі, та інші спеціалізовані підрозділи. У спецназу був ПЗРК "Ігла" і кілька ракет, щоб на дистанції збити військово-транспортний літак.

Читайте також: Американська розвідка допомогла Україні відбити атаку РФ в Гостомелі та зберегти ППО, - NBC

"Все було так, як ми і планували. Жодних обтяжуючих проблем не було, крім того, за інформацією, повинен був бути Іл, але прилетів не Іл, а дуже багато вертольотів. До цього ми не були готові, але все одно по максимуму виконали завдання", - додає він.

Після першого збитого вертольота в бій вступили російські ДРГ зі стрілецькою зброєю. Але українські військові придушили їх і змусили відступити. Потім інша група ССО збила другий Ка-52, змусивши авіацію змінити тактику і викидати так звані "обманки".

"Нашими силами були збиті три вертольоти, це два Ка-52 і один Мі-8", - уточняє захисник України.

Більше подробиць - у відео, яке ми рекомендуємо до перегляду.

+23
Ця битва Гостомель-Ірпінь-Буча увійде в історію, а хроніки цього героїчного вчинку українців будуть вивчати в іноземних школах
30.04.2022 15:24 Відповісти
+18
А звідки могло взятися так багато диверсантів зі стрілецькою зброєю 24.02? Невже хтось у середині 2019-го дозволив всім москалям в'їзд у країну?! Кажуть, що той прикольний чувак, який відкрив країну рашистам, дуже сильно хотів заглянуть в очко путіну.
30.04.2022 16:03 Відповісти
+14
14??? Я читав тільки про 2.
30.04.2022 15:25 Відповісти
як саме все було, ми всеодно не дізнаємось, але впринципі цікапо послухати... пам'ятаю місяць назад була стаття, що буцім-то 14 іл 76 було знищенно тоді, коли вони літали між Гостомелем і Васильківом...
30.04.2022 15:21 Відповісти
14??? Я читав тільки про 2.
30.04.2022 15:25 Відповісти
так може бути збитих 2, але всього летіли 14, я точно пам'ятаю такі сповіщення, з Пскова летіли *дристантура*
30.04.2022 15:38 Відповісти
одна Ігла на все-про-все - а раніше навколо Гостомеля стояло ППО, та хтось <censored> прибрав її звідти…
30.04.2022 16:18 Відповісти
розкажи про це тим хто нині на яневтіка молиться
30.04.2022 23:53 Відповісти
Знатне ти щось курив коли читав про 14 ілів , так затягнувся що і не побачив що у статті тій мова ішла про Васильків , а не Гостомель , але так думаю що тобі все однаково про що (( бо пропустив у тексті що після першого збитого іла решта повернула у білорашку .
30.04.2022 23:51 Відповісти
Ця битва Гостомель-Ірпінь-Буча увійде в історію, а хроніки цього героїчного вчинку українців будуть вивчати в іноземних школах
30.04.2022 15:24 Відповісти
Це була одна з найважливіших битв в цій війні. Завдяки цьому рашисти незмогли "по плану" захопити Київ. ДЯКУЮ ВАМ, ХЛОПЦІ.
01.05.2022 00:10 Відповісти
хіба що як пройоб якого могло б і не бути,це не БИТВА.це БІЙНЯ
01.05.2022 14:17 Відповісти
Красені! Прикрасили аеродром 200ми москалями.
30.04.2022 15:30 Відповісти
Не можливо слухати. На задньому фоні включена якась музуки яка глушить все що людина говорить
30.04.2022 15:36 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
30.04.2022 15:36 Відповісти
А звідки могло взятися так багато диверсантів зі стрілецькою зброєю 24.02? Невже хтось у середині 2019-го дозволив всім москалям в'їзд у країну?! Кажуть, що той прикольний чувак, який відкрив країну рашистам, дуже сильно хотів заглянуть в очко путіну.
30.04.2022 16:03 Відповісти
Один КА-52 был сбит на моих глазах над Киевским морем из ЗУ-23 с плотины в Вышгороде. Я лично это видел.
30.04.2022 17:46 Відповісти
А ще цікавіше послухати, як раша так бистро дійшла до Києва і чому ії там ніхто не чекав.
30.04.2022 18:16 Відповісти
Так были сбитые Ил-76 или нет ? Писали, что 3 штуки- Гостомель, Ворзель, Белая Церковь. Про один из них Залужный писал. Я ему доверяю, но пока что нет ни одного фото сбитых Ил в подтверждение.
30.04.2022 19:45 Відповісти
Теж цікаво, чому немає фото решток збитого Іл-76?
30.04.2022 22:45 Відповісти
То збігай пофоткай і тут виклади , чого коменти строчиш ?
30.04.2022 23:55 Відповісти
нафіг таку хню городити? фотки збитих сушок та вертушок повно,русня буквально розтягла на сувеніри наш іл збитий під Луганськом,а цих дійсно нема ніде...Тим більше що збивали ї х над нами контрольованій території...Фотки збитої "дісантури" кацапської знатно б попідпалювали сраки ватанів)))
01.05.2022 14:21 Відповісти
 
 