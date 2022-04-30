"Ключове завдання виконали: не дали сісти кільком гелікоптерам, затягнули час, щоб наші сили підійшли. Мотивація - набити побільше русні", - воїн ССО про бої за гостомельський аеропорт. ВIДЕО

Воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ розповів про подробиці боїв наших захисників з російськими окупантами у гостомельському аеропорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

До вашої уваги - ексклюзивне інтерв’ю, в якому подробиці бою за гостомельський аеропорт розповідає воїн Сил спеціальних операцій ЗСУ. Наша група була задіяна до відбиття ворожої повітряної атаки з кількома іншими підрозділами. Воїни ССО України нищили російські повітряні судна, ліквідували живу силу, яка встигла висадитися і водночас відбивали атаки ДРГ, що намагалися подавити спротив оборонців летовища.

Як розповів воїн ССО, вранці 24 лютого їхній підрозділ дислокували для відбиття висадки російського десанту на летовище.

"Була інформація, що мав прилетіти Іл, який буде висаджувати десант. І наше завдання полягало в тому, що ми мали не дати сісти літаку. Або якщо він сяде, то прийняти контакт і по максимуму подавити противника, вигравши час для інших підрозділів", - зазначив він.

За його словами, разом з Силами спеціальних операцій ЗСУ працювала Національна гвардія, яка зайняла оборону на самій злітній смузі, та інші спеціалізовані підрозділи. У спецназу був ПЗРК "Ігла" і кілька ракет, щоб на дистанції збити військово-транспортний літак.

"Все було так, як ми і планували. Жодних обтяжуючих проблем не було, крім того, за інформацією, повинен був бути Іл, але прилетів не Іл, а дуже багато вертольотів. До цього ми не були готові, але все одно по максимуму виконали завдання", - додає він.

Після першого збитого вертольота в бій вступили російські ДРГ зі стрілецькою зброєю. Але українські військові придушили їх і змусили відступити. Потім інша група ССО збила другий Ка-52, змусивши авіацію змінити тактику і викидати так звані "обманки".

"Нашими силами були збиті три вертольоти, це два Ка-52 і один Мі-8", - уточняє захисник України.

Більше подробиць - у відео, яке ми рекомендуємо до перегляду.