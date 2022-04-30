Якими ракетами Росія бʼє по Україні? БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Росія завдала вже 1900 ударів крилатими ракетами по містах України. Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує зброю, якою Росія вбиває українців, і те, якими ракетами завдає ударів.
