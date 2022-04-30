УКР
Якими ракетами Росія бʼє по Україні? БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Росія завдала вже 1900 ударів крилатими ракетами по містах України. Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" аналізує зброю, якою Росія вбиває українців, і те, якими ракетами завдає ударів.

армія рф (18526) обстріл (30471) ракети (4151) Буткевич Богдан (441)
Скоро пойдет возврат,начала американскими ракетами залпового огня.
30.04.2022 17:06 Відповісти
30.04.2022 17:13 Відповісти
30.04.2022 17:31 Відповісти
Какие у раши автомобили такое и вооружение. То у них ракеты отклоняются от цели на десятки километров, то у них снаряды и ракеты не разрываются (и слава Богу). Вобщем, где раша, где техника..
30.04.2022 17:44 Відповісти
 
 