УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8591 відвідувач онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
9 410 23

"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупанта зі своєю дівчиною, де він заявляє, що хоче поранитись, аби тільки втекти з війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Російські окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. За таке "поранення" вони сподіваються ще й на грошову компенсацію від РФ", - зазначають в СБУ.

"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах#й, с тремя лямами... Либо зах#ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" - радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у окупантів паніка після наказу наступати через Чорнобаївку, - перехоплення СБУ. АУДIО

Та відповідає, що було б краще вистрілити собі в ногу. Однак путінський вояка, вочевидь, уже добре вивчив це питання і відповідає, що "так нє прокатит": "Это самострел будет, так нельзя!"

Ось такі "герої" прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до росії.

Автор: 

армія рф (18526) СБУ (13276) перехоплення (360)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Там где опасно, оккупанты готовы порезаться и сдриснуть. А где можно безнаказанно помародерить, поиздеваться над людьми или обстрелять какой-то детский садик - тут гады херои
показати весь коментар
30.04.2022 15:41 Відповісти
+14
Бурятия занимает второе место по числу ликвидированных в Украине военных. Похороны проходят почти каждый день.
показати весь коментар
30.04.2022 15:43 Відповісти
+12
Конь в яблоках лавров осчастливил всех очередной целью "спецаперации в Украине"-борьба с Западом. Только забыл оповестить "вАанек"- что это по факту их утилизация
показати весь коментар
30.04.2022 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Там где опасно, оккупанты готовы порезаться и сдриснуть. А где можно безнаказанно помародерить, поиздеваться над людьми или обстрелять какой-то детский садик - тут гады херои
показати весь коментар
30.04.2022 15:41 Відповісти
Садистская жестокость это смелость трусов.
показати весь коментар
30.04.2022 15:48 Відповісти
***** себе голову! Более надёжно!
показати весь коментар
30.04.2022 15:41 Відповісти
Бурятия занимает второе место по числу ликвидированных в Украине военных. Похороны проходят почти каждый день.
показати весь коментар
30.04.2022 15:43 Відповісти
Хочуть дохнути - нехай нехай дохнуть
показати весь коментар
30.04.2022 16:43 Відповісти
эта косоглазая, жёлтомордая карликовая мразь с круглыми мордами, орудовала в Буче. её вообще нужно гасить даже не предлагая сдавться в плен. эти ****** дикари потомки стай золотой орды.
показати весь коментар
30.04.2022 18:59 Відповісти
русскіє теж не відставали, кадирівці теж, вони всі садисти.
показати весь коментар
30.04.2022 21:43 Відповісти
Конь в яблоках лавров осчастливил всех очередной целью "спецаперации в Украине"-борьба с Западом. Только забыл оповестить "вАанек"- что это по факту их утилизация
показати весь коментар
30.04.2022 15:44 Відповісти
Краще голову. "Угол" обов'язково має бути залізобетонним, бажано, щоб й арматура стирчала.
показати весь коментар
30.04.2022 15:46 Відповісти
Сдавайся в плен ванёк , может жить останешься Які ж вони жалюгідні
показати весь коментар
30.04.2022 15:49 Відповісти
Москаль...гумус
показати весь коментар
30.04.2022 15:50 Відповісти
Нужен калибр правильный и в жировую массу. Всё. Ранение в бою от врага, и в госпиталь- не прикопаешься.
показати весь коментар
30.04.2022 15:55 Відповісти
Навоевались суки.
показати весь коментар
30.04.2022 16:01 Відповісти
ленінг.....ці, а давате к нам в Україну?
вас денацивікують в секунду.....
показати весь коментар
30.04.2022 16:03 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 16:04 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 16:10 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 16:05 Відповісти
молотком
осколок
забить
сєбє

русское ноу хау, шоб нє самострєл

та позабивайте собі ті осколки в дупу, молотки ми позичимо, тільки валіть звідси, щоб вашого паскудного духу з за парєбріку не чути було
показати весь коментар
30.04.2022 16:10 Відповісти
Лучше выбери себе снаряд побольше, засунь себе его в жопу и стукни капсулем об бутылку, 3,14дарас убогий!
Вы все должны остаться в нашем чернозёме!
Так от тебя хоть какая-то польза планете будет, чмо анальное...
показати весь коментар
30.04.2022 16:14 Відповісти
Граната, привязанная к яйцам - тоже ничего
показати весь коментар
30.04.2022 22:09 Відповісти
В голову выстрели лошара...
показати весь коментар
30.04.2022 16:22 Відповісти
Як послухати всі ці "аудосіки", то просто диву даєшся, як же вони ще всі такі деморалізовані воюють, ще й потрохи наступати примудряються, а не кинули все і не здриснули в рашку... Чи там скрізь "загрянотряди" каДирки?
показати весь коментар
30.04.2022 16:49 Відповісти
 
 