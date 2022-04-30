"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО

Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупанта зі своєю дівчиною, де він заявляє, що хоче поранитись, аби тільки втекти з війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

"Російські окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. За таке "поранення" вони сподіваються ще й на грошову компенсацію від РФ", - зазначають в СБУ.

"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах#й, с тремя лямами... Либо зах#ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" - радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Русские отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо#бы, бл#дь? Куда вы сунетесь?!!": у окупантів паніка після наказу наступати через Чорнобаївку, - перехоплення СБУ. АУДIО

Та відповідає, що було б краще вистрілити собі в ногу. Однак путінський вояка, вочевидь, уже добре вивчив це питання і відповідає, що "так нє прокатит": "Это самострел будет, так нельзя!"

Ось такі "герої" прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до росії.