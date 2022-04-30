"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее", - перехоплена розмова окупанта. АУДIО
Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову окупанта зі своєю дівчиною, де він заявляє, що хоче поранитись, аби тільки втекти з війни.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
"Російські окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки. За таке "поранення" вони сподіваються ще й на грошову компенсацію від РФ", - зазначають в СБУ.
"Да я уже, блин, думаю #бнуть об какой-нибудь угол себе руку и уехать… Сказать, что мне осколком перебило ее. И домой поехать, нах#й, с тремя лямами... Либо зах#ячить себе самому в ногу осколок, молотком забить?" - радиться один із окупантів зі своєю дівчиною.
Та відповідає, що було б краще вистрілити собі в ногу. Однак путінський вояка, вочевидь, уже добре вивчив це питання і відповідає, що "так нє прокатит": "Это самострел будет, так нельзя!"
Ось такі "герої" прийшли з війною на нашу землю – здатні лише знущатися з мирного населення. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до росії.
вас денацивікують в секунду.....
осколок
забить
сєбє
русское ноу хау, шоб нє самострєл
та позабивайте собі ті осколки в дупу, молотки ми позичимо, тільки валіть звідси, щоб вашого паскудного духу з за парєбріку не чути було
Вы все должны остаться в нашем чернозёме!
Так от тебя хоть какая-то польза планете будет, чмо анальное...