Бронетранспортери M113 вже завантажують для відправки в Україну, - Пентагон. ВIДЕО

Сполучені Штати вже завантажують гусеничні бронетранспортери M113 для відправки до України.

Відео оприлюднило Міноборони США у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, які прямують до України, на причепи вантажівок", - йдеться в повідомленні.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022

