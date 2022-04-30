УКР
Бронетранспортери M113 вже завантажують для відправки в Україну, - Пентагон. ВIДЕО

Сполучені Штати вже завантажують гусеничні бронетранспортери M113 для відправки до України.

Відео оприлюднило Міноборони США у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, які прямують до України, на причепи вантажівок", - йдеться в повідомленні.

.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": США протягом доби відправлять понад десять літаків з військовою допомогою для України. 60% гаубиць M777 із запланованих уже доставлено, - Пентагон

+41
Дякуємо за підставлене плече.God bless America !
30.04.2022 18:51 Відповісти
+38
бронемашини будуть передаватись нашим військам із запасів Національної гвардії США. Станом на п'ятницю 29 квітня 2022 року готовність передати свої М113 Україні висловили губернатори одразу п'яти штатів США - Індіана, Міссурі, Північна Кароліна, Огайо та Західна Вірджинія.
Бронетранспортери М113 американської Нацгвардії до цього часу стояли на консервації. Але військові США стверджують, що для розконсервації та приведення у повністю робочий стан цих бронетранспортерів знадобиться навіть менше 5 діб, мовляв - берегли ці машини як зіницю ока навіть у законсервованому стані.
30.04.2022 18:52 Відповісти
+29
Ни одна наша БМП не держит бронебойные патроны 12,7 мм, М113 - легко, кроме того, алюминиевая броня не дает осколков при деформации...
30.04.2022 19:05 Відповісти
ПРИВЕТ РУСНЕ.
30.04.2022 18:49 Відповісти
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/04/30/7138676/ Данія передасть Україні БТР Piranha III, важкі міномети і снаряди до них - ЗМІ
30.04.2022 19:36 Відповісти
На Воронеже горит фабрика вазелина. И чо?
30.04.2022 23:14 Відповісти
30.04.2022 23:53 Відповісти
Дякуємо за підставлене плече.God bless America !
30.04.2022 18:51 Відповісти
бронемашини будуть передаватись нашим військам із запасів Національної гвардії США. Станом на п'ятницю 29 квітня 2022 року готовність передати свої М113 Україні висловили губернатори одразу п'яти штатів США - Індіана, Міссурі, Північна Кароліна, Огайо та Західна Вірджинія.
Бронетранспортери М113 американської Нацгвардії до цього часу стояли на консервації. Але військові США стверджують, що для розконсервації та приведення у повністю робочий стан цих бронетранспортерів знадобиться навіть менше 5 діб, мовляв - берегли ці машини як зіницю ока навіть у законсервованому стані.
30.04.2022 18:52 Відповісти
А как вообще этот бэтр по сравнению с теми, что есть в наличии?
30.04.2022 18:52 Відповісти
А какая разница? Или тех, что в наличии, хватает?
30.04.2022 18:54 Відповісти
Ни одна наша БМП не держит бронебойные патроны 12,7 мм, М113 - легко, кроме того, алюминиевая броня не дает осколков при деформации...
30.04.2022 19:05 Відповісти
В мільйон раз кращий за Форд Транзит.
30.04.2022 18:58 Відповісти
Ответ прост - в разных версиях было изготовлено 80 000.

30.04.2022 19:11 Відповісти
на складах в Европі є бредлі (*****) --- це буде швидше, ніж возити 113-го через океан, ні?
30.04.2022 18:54 Відповісти
через океан едут лендлизовские, бережно сохраненные на консервации, и расконсервированные спецами. А за пару десятков европейских надо платить деньги. Кроме того, владельцы М113 все *********** наши симпатики- Германия, Италия, Греиция. Можно еще купить у бедной Испании или маленькой Дании. Только вопрос - ***** покупать?
30.04.2022 19:20 Відповісти
ні, бро, я не про европейські М-113, я про M2 Bradley армії США
30.04.2022 19:24 Відповісти
нет смысла их покупать, если мы теперь имеем полную возможность их затребовать (если посчитаем необходимым) в нужном нам количестве в рамках ленд-лиза:

30.04.2022 19:41 Відповісти
"нет смысла их покупать" ---- а про купівлю й не йшлося, бо вищезгадані M2 Bradley належать армії США (тобто є власністю уряду США) - а значить можуть бути передані ЗСУ в рямцях того самого ленд-лізу

і ще варто звернути увагу на 1 обставину: зараз ця бронетехніка (не лише бредлі) перебуває на теренах Словаччини поблизу українського кордону

там у Словаччині всякого напхано напхом )

є звісно ж нюанси: M2 Bradley - високотехнологічна річ, одна гармата чогось варта --------- відтак власникам мабуть трохи шкода з нею розлучатися ________________ відтак власники тарабанять М113 аж із Джорджії (бо це технології 60-х років минулого століття, з невїбенним браунінгом 50-го калібру...)
30.04.2022 20:12 Відповісти
а щоб не було НЕправильного розуміння: М 113 - гарна машинка (в 70-х роках була просто чудова), технологічніша за все, що коли-небудь мали ЗСУ, незмірно якісніша за культурою виробництва, ніж мокшанський брухт

ходить тільки про темпи постачання: її вже нема на озброєнні армії США, тому возити треба з іншого континенту за багато тисяч миль - а на війні час - це зброя
30.04.2022 20:22 Відповісти
скільки вже можно інформувати рашистів??? Вы ще координати та час прибуття напишіть!!.
30.04.2022 19:01 Відповісти
Это США)
30.04.2022 19:06 Відповісти
Пишу - по всем дорогам из Польши. Время - 24/7.
30.04.2022 19:24 Відповісти
Такая натовская техника забавная на вид ) непривычная после нашей. Посмотрим её на поле боя
30.04.2022 19:04 Відповісти
на нее уже пол-сотни лет пол-мира смотрят на полях бесконечных войн. Что хотите рассмотреть вы?
30.04.2022 19:27 Відповісти
Мне интересно в 2022 в Украине. Полсотни и полмира это уже прошлое.
01.05.2022 01:15 Відповісти
покрасить осталось и нанести непобедимый пиксель)
30.04.2022 19:04 Відповісти
Нанести самоклеющиеся обои. На месяц хватит точно, оно и дешевле и быстрее, либо отправить маляра вместе с караваном поставки. Пока в пути - и подсохнет.
30.04.2022 19:53 Відповісти
Чому не видно ніякого озброєння?
30.04.2022 19:05 Відповісти
они что, издеваюца, твари? Где HIMARS ?
30.04.2022 19:05 Відповісти
Уже в Украине на донбассе работает
30.04.2022 19:07 Відповісти
Ага, щас. Wishful thinking
30.04.2022 19:11 Відповісти
Военные наши сообщали ,что там их уже применяли .Правда точное место не раскрыли
30.04.2022 19:21 Відповісти
если бы применяли, все там было бы по другому
30.04.2022 19:32 Відповісти
- вам точніше сказать , чи самі знаєте куди ...
30.04.2022 19:58 Відповісти
А в чем разница с Ураганом ?
30.04.2022 20:52 Відповісти
Чувак, тобі злили 2% інформації, а ти нервуєш? Що і як було,тобі скажуть через 30 років.
30.04.2022 19:44 Відповісти
не знаю где HIMARS...
это пишут что поработали американские 155-мм гаубицы M777...

30.04.2022 19:29 Відповісти
Takyje samyje vam ecio Danija vyslet.U dacan oni broniu ukrepili dlia nix.
30.04.2022 19:07 Відповісти
Як же багато часу проходить між прийнятим рішенням і потраплянням до лав ЗСУ.
30.04.2022 19:13 Відповісти
насправді це швидко,поляки кілька років чекали на танки після замовлення,як тільки ленд ліз запрацює на повну силу то доставка займатиме лічені дні.
30.04.2022 19:24 Відповісти
Vot takyje droni mogli dat stati,oni do 120 kilometrov dostavit gruz 25 kg.Vot dlia Mariupolia zacytnikov.Ocen umnyje izbygajet PVO
30.04.2022 19:39 Відповісти
жужжат, наверное, здорово.
30.04.2022 19:46 Відповісти
Nedumaju tut umni ocen jesli pocujet opasnost obkidovatsia sto pticka
30.04.2022 20:08 Відповісти
Ну й хай собі жужжать! У них крейсерська швидкість - 75 км/год, ППО об'єкти зі швидкістю до 100 км/год не засікає, а зі стрілецької зброї у нічному небі дідька лисого зіб'єш.
30.04.2022 22:27 Відповісти
Хочется надеяться, что вся западная техника в целости будет доставляться на передовую и не будет быстро уничтожаться штурмовой авиацией рашистов... Небо самое большое беспокойство и на передовой, и в тылу...
30.04.2022 19:46 Відповісти
C300 juz dzalaiem)!
30.04.2022 20:39 Відповісти
Goronco biendge ruzkim kurwam))
30.04.2022 20:38 Відповісти
 
 