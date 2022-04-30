22 694 45
Бронетранспортери M113 вже завантажують для відправки в Україну, - Пентагон. ВIДЕО
Сполучені Штати вже завантажують гусеничні бронетранспортери M113 для відправки до України.
Відео оприлюднило Міноборони США у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Американські військові перевантажують бронетранспортери M113, які прямують до України, на причепи вантажівок", - йдеться в повідомленні.
.@USArmy soldiers move M113 Armored Personnel Carriers bound for 🇺🇦 Ukraine onto truck trailers at @USAGStewartHAAF, Georgia. pic.twitter.com/P2cvS9bbE3— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 30, 2022
Бронетранспортери М113 американської Нацгвардії до цього часу стояли на консервації. Але військові США стверджують, що для розконсервації та приведення у повністю робочий стан цих бронетранспортерів знадобиться навіть менше 5 діб, мовляв - берегли ці машини як зіницю ока навіть у законсервованому стані.
і ще варто звернути увагу на 1 обставину: зараз ця бронетехніка (не лише бредлі) перебуває на теренах Словаччини поблизу українського кордону
там у Словаччині всякого напхано напхом )
є звісно ж нюанси: M2 Bradley - високотехнологічна річ, одна гармата чогось варта --------- відтак власникам мабуть трохи шкода з нею розлучатися ________________ відтак власники тарабанять М113 аж із Джорджії (бо це технології 60-х років минулого століття, з невїбенним браунінгом 50-го калібру...)
ходить тільки про темпи постачання: її вже нема на озброєнні армії США, тому возити треба з іншого континенту за багато тисяч миль - а на війні час - це зброя
это пишут что поработали американские 155-мм гаубицы M777...