"Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехоплена розмова загарбника. АУДIО

Нещодавнє перехоплення розмови військовослужбовця окупаційної армії розкрило найближчі плани росіян на сході України та ще раз підтвердило репутацію загарбників як професійних мародерів.

Як передає Цензор.НЕТ, перехоплену розмову опублікувало у фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони України.

Руслан хвалиться дружині "бойовими здобутками": "Сьогодні штуку одну цікаву промутили. Сп#здили сім сонячних батарей. Промислових, великих".

Читайте також: "Тут есть сп#зженный автоматик": Мародерство окупантів вийшло на новий рівень, тепер вони крадуть зброю і боєприпаси у своїх поранених. АУДIО

Дружина натомість скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплату (вона вихователька в дитячому садку). Мовляв, їх і так годують і забезпечують господарськими товарами.

Чоловік же запевняє, що скоро все зміниться, адже "Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили". На що дружина відповідає: "Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки забрали просто…"

Прикметно, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства. І ставляться до цього просто як до чергової "роботи".

Топ коментарі
+21
Вату из головы можно выбить только пулей.
30.04.2022 19:48 Відповісти
+21
30.04.2022 20:10 Відповісти
+9
Хм...цей кацап точно попаде в полон живий...Бо розумніший за інших-знає що таке сонячна батарея.
30.04.2022 19:49 Відповісти
Вату из головы можно выбить только пулей.
30.04.2022 19:48 Відповісти
Хм...цей кацап точно попаде в полон живий...Бо розумніший за інших-знає що таке сонячна батарея.
30.04.2022 19:49 Відповісти
а...то ж колаборант ордловський...тоді все зрозуміло.
30.04.2022 19:51 Відповісти
30.04.2022 20:10 Відповісти
раб рабів будує плани на майбутнє))
30.04.2022 20:23 Відповісти
Майбуття лише два 1 це Сахалiн 2 обiсцяна могилка.
30.04.2022 20:26 Відповісти
А что-бы жить в нормальной стране - этим дебилам в голову не приходит? Лучше пацана не рожать.... Убогие....
30.04.2022 20:42 Відповісти
По говору наче вони десь з Лугандонії....
01.05.2022 09:25 Відповісти
Очередное АУДИО от СБУ
30.04.2022 20:45 Відповісти
Ой, ***...
47-ой год в совке так и не закончился...
"Танковые аккумуляторы возле каждой кровати". Я стесняюсь спросить, орки жгли бы лучины, если б не краденые украинские солнечные батерии?
Во второй Мировой немцы ссались от смеха, когда гегемон вынимал напильник из-за одного голенища, кресало из-за другого и высекал огонь, чтобы прикурить.
Молчать он не будет... Да кто тебя, дегенерата, будет слушать? Упал-отжался-построился-повторил. Скажут-умрешь, разрешат -поживёшь, главное держи телевизор включенным, оттуда скажут, что думать и что делать.
И, да, бабе своей скажи, только мальчик! Если не в армию, то на зону, кто-то же должен работать, мы же страну с колен поднимаем!
30.04.2022 21:04 Відповісти
Щоб цього орка і всіх його лапотніков з матрьошками током від цих батарей вбило!
30.04.2022 21:32 Відповісти
а може забити, до батарей ще й автоматика потрібна, інвертор може якийсь,, знання коротше і руки не з дупи.
30.04.2022 21:49 Відповісти
Дійсно, чергове аудіошоу від СБУ ... Після того, як керівництво Херсонського УСБУ "злило" Херсон і Херсонщину впевненості в тому, що вся ця Служба віддано служить Україні, немає. Чому у своїх лавах не розгледіли зрадників ???
30.04.2022 21:46 Відповісти
 
 