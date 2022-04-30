"Сегодня штуку одну интересную промутили. Сп#здили семь солнечных батарей, промышленных, больших", - перехоплена розмова загарбника. АУДIО
Нещодавнє перехоплення розмови військовослужбовця окупаційної армії розкрило найближчі плани росіян на сході України та ще раз підтвердило репутацію загарбників як професійних мародерів.
Як передає Цензор.НЕТ, перехоплену розмову опублікувало у фейсбуці Головне управління розвідки Міноборони України.
Руслан хвалиться дружині "бойовими здобутками": "Сьогодні штуку одну цікаву промутили. Сп#здили сім сонячних батарей. Промислових, великих".
Дружина натомість скаржиться, що з травня їй не будуть виплачувати зарплату (вона вихователька в дитячому садку). Мовляв, їх і так годують і забезпечують господарськими товарами.
Чоловік же запевняє, що скоро все зміниться, адже "Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили". На що дружина відповідає: "Ось тому я і не хочу хлопчика. Щоб ось так якісь тварюки забрали просто…"
Прикметно, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства. І ставляться до цього просто як до чергової "роботи".
47-ой год в совке так и не закончился...
"Танковые аккумуляторы возле каждой кровати". Я стесняюсь спросить, орки жгли бы лучины, если б не краденые украинские солнечные батерии?
Во второй Мировой немцы ссались от смеха, когда гегемон вынимал напильник из-за одного голенища, кресало из-за другого и высекал огонь, чтобы прикурить.
Молчать он не будет... Да кто тебя, дегенерата, будет слушать? Упал-отжался-построился-повторил. Скажут-умрешь, разрешат -поживёшь, главное держи телевизор включенным, оттуда скажут, что думать и что делать.
И, да, бабе своей скажи, только мальчик! Если не в армию, то на зону, кто-то же должен работать, мы же страну с колен поднимаем!