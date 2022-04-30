Окупанти досі на нашій землі. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати їх, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду ще дуже багато роботи, але Україна буде вільною.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+20 Dust
показати весь коментар30.04.2022 23:24 Відповісти Посилання
+19 5 копійок
показати весь коментар30.04.2022 23:30 Відповісти Посилання
+13 Victor Bilousenko
показати весь коментар30.04.2022 23:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
коли по суті сказати немає чого краще... промовчати
- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!