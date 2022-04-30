УКР
Окупанти досі на нашій землі. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати їх, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду ще дуже багато роботи, але Україна буде вільною.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Автор: 

Зеленський Володимир (25253)
+20
Окупанти досі на нашій землі. Ще потрібно воювати ......

коли по суті сказати немає чого краще... промовчати
показати весь коментар
30.04.2022 23:24 Відповісти
+19
А якого ж ляда ти випустив їх з Криму, казьол? Тепер вони розповзлись на пів України по асфальтованим і освітленим дорогам.
показати весь коментар
30.04.2022 23:30 Відповісти
+13
кацапская гундяйская секта тоже до сих пор действует на нашей земле.
показати весь коментар
30.04.2022 23:38 Відповісти
какой же он конченный и тупой! что оно несет ? словесный понос генератор пустых слов
показати весь коментар
30.04.2022 23:50 Відповісти
Це називається: коли немає власних здобутків, а їбалом відсвітити треба - типу "я тоже што-то дєлаю". Або, як ще кажуть, "собаці немає чого робити, то вона яйця вилизує". Ось цей порожній піздьож вже давно слід розцінювати як піар, переливанням словесної води з пустого в порожнє. Бо воно або несе якісь геть беззмістовні речі (многабукв), або геть неінформативні і усім очевидні на кшталт "трава зелена, вода прозора, вогонь гарячий."
показати весь коментар
01.05.2022 00:11 Відповісти
Та все вірно він каже, але ще треба єрмакова від сраку копнути
показати весь коментар
30.04.2022 23:26 Відповісти
по мосту да, а вот вода нам самим скоро в Крыму нужна будет.
показати весь коментар
30.04.2022 23:31 Відповісти
А якого ж ляда ти випустив їх з Криму, казьол? Тепер вони розповзлись на пів України по асфальтованим і освітленим дорогам.
показати весь коментар
30.04.2022 23:30 Відповісти
Дивно, але за його графіком шашлики десь за тиждень
показати весь коментар
30.04.2022 23:30 Відповісти
є ні! перші вже на завтра були б... (майовка..мир-май-труд-жрачка!) ))
показати весь коментар
30.04.2022 23:37 Відповісти
так...все так..коли ж окремий батальон з красенів-депутатів, їх охорони і накачаних фітнес-тренерів вступить в ТРО Київа?
показати весь коментар
30.04.2022 23:35 Відповісти
ЗЕ-красень Тіщенко захищає Чоп із лічного стєчкіна
показати весь коментар
01.05.2022 00:01 Відповісти
- Чим розїбати ТРИ чонгарськіх моста, через Сіваш, між Херсоном і Кримом? Це стратегічні мости, два автомобільних і один залізничний, чим?, - зупитують совісні розумні люди.

- Гарпун достає, Вільха, можна з катерів, а з під Очакова достає Точка_У. Про небо не кажу, там ***** ППО і дістатися важко. Ще є звичайний американський тротил, *********** трофейний КАМАЗ і наша руцькоязичная диверсійна група! Було б бажання до Перемоги, і наказ
показати весь коментар
30.04.2022 23:37 Відповісти
показати весь коментар
30.04.2022 23:39 Відповісти
уже не актуально,повз Маріуполь можуть возити напряму з рашки...
показати весь коментар
01.05.2022 01:59 Відповісти
кацапская гундяйская секта тоже до сих пор действует на нашей земле.
показати весь коментар
30.04.2022 23:38 Відповісти
да эти гниды журна-шлюшки мертветчуковские которых пригрел "патриот" ахметов
показати весь коментар
30.04.2022 23:52 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
30.04.2022 23:55 Відповісти
Саме так. З ворогом треба воювати, а переговори можуть бути лише про обмін полоненими або про капітуляцію орків.
показати весь коментар
01.05.2022 00:28 Відповісти
От же ж гнида - накаталась в буковеле на санках, нафоткалась - теперь оно прозрело - много надо отвоёвывать - а, как же золотые слова - если бы мы были, то умерли, а крым не отдали - Мариуполь может подойдёт - там люди умирают. Хрен оно куда вылезет, разве, что мир ещё раз увидеть в анусе ввх.
показати весь коментар
01.05.2022 00:44 Відповісти
Калі ўкраінцы замест прэзідэнта Парашэнкі абралі Зяленскага, я проста зрабіў так - 🙄 Пры Парашэнку Ўкраіна не сыходзіла з міжнароднай павесткі, вялася пастаянная дыпламатычная праца, прыйшоў Зяленскі і ўсё, Украіна быццам знікла, а паявілася ізноў літаральна перад вайной. Як кажуць у нас "elections have consequences" (выбары маюць наступствы).
показати весь коментар
01.05.2022 01:24 Відповісти
Зеленский, заткнись уже
показати весь коментар
01.05.2022 02:48 Відповісти
Когда уже 95-й квартал слезет со сцены!
показати весь коментар
01.05.2022 07:16 Відповісти
 
 