Окупанти досі на нашій землі. Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати їх, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що попереду ще дуже багато роботи, але Україна буде вільною.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

