Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ противника на Донецькому напрямку, - ООС. ВIДЕО
Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ противника на Донецькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООС.
Як зазначається, російські війська здійснили спробу штурму позицій українських захисників в районі нашої оборони на Донецькому напрямку.
"Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника.
Топ коментарі
+40 Александр Чуднивец #474549
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+29 Jose Rodriguez Gacha
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+24 MAKAROV #508144
показати весь коментар01.05.2022 09:03 Посилання
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Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼