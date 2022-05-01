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Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ противника на Донецькому напрямку, - ООС. ВIДЕО

Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ противника на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООС.

Як зазначається, російські війська здійснили спробу штурму позицій українських захисників в районі нашої оборони на Донецькому напрямку.

"Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника.

Також читайте: На Донбасі 30 квітня відбито 9 атак ворога, знищено 8 танків, 1 артсистему, 24 одиниці бронетехніки, 2 літаки та 4 безпілотники, - штаб ООС

Автор: 

армія рф (17713) Донбас (22356) техніка (1845) бойові дії (4008) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+40
Сармату-респект...
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01.05.2022 09:05
+29
Хлопці,спасибі Вам за все.Бережи Вас Господь.
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01.05.2022 09:06
+24
Русня - не люди!
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01.05.2022 09:03
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Русня - не люди!
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01.05.2022 09:03 Відповісти
Сармату-респект...
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01.05.2022 09:05 Відповісти
Шось мало новин. Всі пішли на майовку?
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01.05.2022 09:05 Відповісти
Їдь сюди. Тут тобі вистачить і новин і пригод
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01.05.2022 09:18 Відповісти
Хлопці,спасибі Вам за все.Бережи Вас Господь.
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01.05.2022 09:06 Відповісти
Хлопці, я розумію, що Ви круті, та одягніть шоломи!
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01.05.2022 09:18 Відповісти
Так шашлики на сьогодні обіцяли. З Днем хорошої роботи. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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01.05.2022 09:22 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бережи вас Господь та Матінка Божа
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01.05.2022 09:40 Відповісти
Респект мужикам. Ябут русню в хвост и в гриву!!!
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01.05.2022 09:49 Відповісти
Сармат, котики ви наші, дякуємо за працю! Бийте цих орків в кокошниках, щоб аж ватники у них завертались!
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01.05.2022 09:52 Відповісти
Як висунулися орки на позиціі так і швиденько засунулися під землю

Хлопцям щира подяка за гарну роботу 👍🏼👍🏼👍🏼
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01.05.2022 11:39 Відповісти
А каски ні у всіх е і це дуже погано! Зеленський віддай свою каску захисникам на фронті які під обстрілами, нахрена вона тобі в бункері на банковій на відосиках ти в каскі якийс пришелепкуватий вона тобі ну ніяк не іде
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01.05.2022 14:06 Відповісти
 
 