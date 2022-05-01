Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ противника на Донецькому напрямку, - ООС. ВIДЕО

Воїни батальйону "Сармат" відбили ворожий наступ противника на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ООС.

Як зазначається, російські війська здійснили спробу штурму позицій українських захисників в районі нашої оборони на Донецькому напрямку.

"Ворожій атаці передував нічний обстріл з мінометів, танків, артилерії та гранатометів. Після цього зранку на горизонті з’явилася бронетехніка та піхота окупантів. Українські воїни рішуче зустріли загарбників вогнем з протитанкових засобів, мінометів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

В результаті бою було знищено один російський танк, вогневі засоби та жива сила противника.

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