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Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПТРК "Стугна-П"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в соцмережі Антон Геращенко.

"На днях зі "Стугни-П" збили ще один російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - пише він в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал", - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) Стугна (83)


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Топ коментарі
+64
Велике дякую захисникам! Тiльки Ви наш спражнiй гарант безпеки зараз i в мацьутньому.
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01.05.2022 10:08
+61
Огонь украшает любого аллигатора
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01.05.2022 10:06
+43
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01.05.2022 10:09
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Огонь украшает любого аллигатора
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01.05.2022 10:06 Відповісти
Велике дякую захисникам! Тiльки Ви наш спражнiй гарант безпеки зараз i в мацьутньому.
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01.05.2022 10:08 Відповісти
Аналагавнєт!
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01.05.2022 10:08 Відповісти
АналО-говнет. В москальському варіані це вимовмяється так.
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01.05.2022 10:12 Відповісти
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01.05.2022 10:09 Відповісти
За штурвалом має сидіти ху#ло
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01.05.2022 10:11 Відповісти
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01.05.2022 16:16 Відповісти
Аллигатор- совсем не скрепно и по пиндоски. Крокодил оно
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01.05.2022 10:11 Відповісти
крокодил - то ми-24
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01.05.2022 10:19 Відповісти
Крокоділ ґЄна 😃
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01.05.2022 10:37 Відповісти
Не скрєпно..Немає в мокшанських болотах крокодилів. Назвали б криса ондатра,ропуха суслік гадюка.
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01.05.2022 13:28 Відповісти
Кацапакабара...
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01.05.2022 10:39 Відповісти
!!!
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01.05.2022 11:43 Відповісти
Обізвати літаючу штуку іменем повзучої тварини - оце скрєпно)
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01.05.2022 11:01 Відповісти
Рожденный ползать - летает хреново
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01.05.2022 19:44 Відповісти
Це вже не в перше.Стугна універсальна і топова штучка.
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01.05.2022 10:12 Відповісти
думаю після війни за нашу Стугну ,черги будуть в світі..як ефективну-універсальну , та більш дешеву зброю, ніж Джавеліни
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01.05.2022 10:21 Відповісти
Джав есть джав, не путайте. Там самонаведение. Стугну нужно вести на цель до момента попадания! Лучше джава только новый джав) но стугна тоже хороша, хотя и является улучшенным совковым оружием! Так что я склоняюсь все таки к амеровским образцам военной техники, они таки поэффективнее! Нам то явно не показывают сколько ракет со стугны уходит мимо цели! Думаю 20-30% летит в молоко, а вот на джавах эффективность порядка 90-95%… и поражение часто идет с детонацией БК
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01.05.2022 10:56 Відповісти
У каждого из этих девайсов найдутся покупатели. У Стугны из плюсов, большая дальность поражения и дешевизна, в отличие от Джавелина.
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01.05.2022 11:25 Відповісти
вы сейчас подберитесь на те 1-2 км к тем кацапам,чтоб стрельнуть из джавелина-это не первые дни войны,когда они были на расслабухе и разбегались от первого выстрела.
Сейчас они на стреме и ответка прилетит в 90 процентах ,особенно с новых танков ,я уж молчу ,что можно легко подорваться на минах ,если подбираться близко к позициям противника(можете глянуть на количество захваченных энлавов и джавов противником )
Так что Стугна с 5,5 км дальнобойности и ракетой в 5 раз дешевле(а реально раз в 7) ,и отдельно вынесенным пультом гораздо безопаснее для операторов -и если бы не было лесопосадок,мешающих использовать максимальную дальность ,то вообще было бы безопасно.
Да еще-джавелин нужно охлаждать (4 мин.) перед применением ,батареи хватает на 2 раза,ну и др.недостатки есть (чит.википедию)-недаром в США ТОУ не списывают,а французы в ММС кроме головки самонаведения добавили оптический канал (у израиля спайк тоже по подобной схеме сделан)
В стугне нужно просто доработать програмное обеспечение ,что б делала горку в начале выстрела и при подлете к цели (что б била как джавелин под углом)-и будет вполне современно.
У китая есть аналог джава-Хуцзянь
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01.05.2022 11:58 Відповісти
Да ты что! Какой плохой, безполезный и дорогой Джавелин судя по твоему коменту. И Китай их штампует по рублю штука не знал вот, но ты мне фсё рассказал...
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01.05.2022 12:31 Відповісти
і скільки у них захоплених нлпав і джавелінів, стріляні тубуси не трофей
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01.05.2022 21:44 Відповісти
Не забывайте про пятикратную разницу в цене.
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01.05.2022 12:07 Відповісти
50 раз?
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01.05.2022 18:22 Відповісти
Дык черта с два!
Стугна не является улучшенным совдепом. Это росиянский Корнет, как раз вот оно. А Стугна имеет оригинальный, собственной разработки выстрел. Собственную систему наведения совместимую с выносным пультом управления и даже запараллеливания нескольких ПУ на один пост. Так шо... не надо тут...
Лапин, это тот который воюет с первого дня большого вторжения и командует одним из подразделений спецназа, в одном из интервью рассказывал, что Джавелин не есть волшебная палочка. И что далеко не всегда его можно применять с такой же эффективность, как Стугну. Речь не про дальность. Там какие-то свои нюансы. Какие, уточнять не стал, типа, не для всеобщих ушей, а кому надо, соответствующая информация доводится. Вот комбинированное применение, то что надо.
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01.05.2022 12:50 Відповісти
Джавелин и NLAW - для городских боев. Благодаря им отстояли Киев. Стугна, TOW, Milan - больше для боев в поле на бОльших дистанциях
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01.05.2022 22:43 Відповісти
Особливо в арабських країнах де немає дерев
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01.05.2022 10:22 Відповісти
в смысле не танк--...а ну иди сюда ****
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01.05.2022 10:13 Відповісти
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01.05.2022 10:13 Відповісти
Ану ссылку на старое..
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01.05.2022 10:19 Відповісти
это другое видео
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01.05.2022 10:22 Відповісти
Оь старе відео

https://www.youtube.com/watch?v=q03whqlxlrY
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01.05.2022 10:26 Відповісти
Нет, не то видео.
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01.05.2022 10:39 Відповісти
горит у рашиста антошки как алигатор от стугны.
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01.05.2022 10:28 Відповісти
Не 3,14зди, лапоть. Видосик еще гарячий - вон у тебя как пукан пригорел
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01.05.2022 10:29 Відповісти
Не, это уже два *********.
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01.05.2022 10:43 Відповісти
Так, методички там не путай. У вас вообще потерь нет и ни одного вертолета не сбили, а флагман Моцква планово списали. Сарказм.
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01.05.2022 11:04 Відповісти
не шипи рашик, ваших свинособак буде ще багато горіти живцем і в танках, і в гвинтокрилах. На йух за кораблем, ботяра рашистська.
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01.05.2022 11:30 Відповісти
все що зроблено в касабііі- буде знищено в УКРАЇНІ!
така воля божа!
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01.05.2022 10:17 Відповісти
Кім пише шо рашисти ведуть боротьбу з мінеральним добривом
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01.05.2022 10:18 Відповісти
Ну блін, конкуренція 😂
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01.05.2022 10:21 Відповісти
Рашисти крадуть зерно у наших фермерів ,та зривають посівну 😡
орки є орки , мразь 😠
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01.05.2022 11:58 Відповісти
Я думал только в Арме можно с птуров их сбивать)
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01.05.2022 10:20 Відповісти
Ракете всё равно. Она летит куда лазер указывает. Если смог удержать в прицеле вертушку то ей хана. Ракета крупная и разорвёт его как тузик грелку.
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01.05.2022 10:36 Відповісти
При таких ефективних результатах, "СТУГНА" скоро буде на озброєні НАТО!!!

Made in UKRAINE !!!
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01.05.2022 10:23 Відповісти
*бать антошка воеватель!
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01.05.2022 10:25 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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01.05.2022 10:26 Відповісти
Проклятий шоколадний барига знову армію розікрав.
Так цікаво спостерігати за виборцями. До 2014 армії в країні не було зовсім. Потім пийшов шоколадний барига все розікрав і в армії з'явились ******* а ефективні зразки озброєнь.
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01.05.2022 10:40 Відповісти
З початком нової фази війни цікаво було спостерігати за еволюцією певної частини печально відомих українських "журналістів" - і ви знаєте, не відбулося ніякої еволюції.

Думаєте хоч одна "недорогенька" бодай натяком вибачилася за свій багаторічний регіт "а то путін нападьот'", через який українці переважно не те що не були готові до нового нападу, а взагалі забули про війну?

Мосійчук продовжує стверджувати, що "мова не на часі", інші співробітники каналів Медведчука перемістились на "єдине мовлення", а колективний Сірьоня Іванов виконує давнє замовлення з обливання медіапомиями Порошенка , разом з ротожопим Лєщєнко - тільки фізіономії намагаються робити печальні і не так яскраво їх фарбують.

.....

До речі, так само фальшиво виглядають страждання "позитивних блогерів" єрмака-подоляка - які своїм "позитивом" сором'язливо прикривали втрати на фронті під час "перемірій", не згадували вбитих азовців після заборони розвідки, нічого не говорили про зриви оборонзамовлень, про військових в клітках, про хомчаковщіну і смерть Журавля, про злив вагнерівців і розгром розвідки врешті-решт, а тепер різко згадали які вони патріоти.

......

Так що все розпочалося задовго до 24.02, просто до нас увірвалася реальність, яку приховували вищєназвані добрі люди - побачимо, якою буде їхня спокута (і чи буде), а головне чи здатна буде нація позбутися омани, щоби більше ніколи не розплачуватися за неї кров'ю.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZUI5qmVp9ff7xybkXjJfNo8hcPchjStqXwy4sGszVv3bCu3HaHp5lT-m1ty970oQUxMyrmUDuQPhbAtJxKQZJA8GvNRMfFAHJ0mhpSpFQmoH145nbHWAl1t1avpOZwCkAVA8gNd6z_493p3mGmtw1uRItskFPZb6Te8iL0qC4m_Fg&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas

https://www.facebook.com/fondmirco/?__cft__[0]=AZWQeXEVrCbIy4Md5MGCRxtnxm00S1EhA5Qvp6ljl8_j1rU3CHNPZKndOoDGFzGwUzCKmstuaa1cTdXVd9B06bP83JsnF77485O80la_3pJsTCn9QrJlzn1dEqhGj7YurHuc-Wp_no4EpnPQUbmhB2jaC9gavQjrUNzNprBMnVlSsn07yLE9R0W88GFKnde30k7cEnP4YZCwjX4JR3VdW_mQl2WXu7j1U8ix0Bwz_MBcl29US3IwrDyUOA_UFB2up3oZOAo5bdE85plEJjzgkGGBgexEKQpmHi4o5-Hz63IrOw&__tn__=-UC%2CP-R Фонд Мир і Ко. Організація допо
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01.05.2022 10:59 Відповісти
еще разные гнапы и скрипины затихарились...
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01.05.2022 11:27 Відповісти
Фраза типа, что сивочелый порошек создал армию так же глупа как фраза что зеленский выиграл войну. не зеленский выиграл войну, а украинский народ. Точно также и об армии. Реальная заслуга Порошенко в Томосе есть. Тут он оказался эффективен. Выборы заставляют что-то делать и для Украины. Но не забываем что этот взрослый мужчина будучи депутатом и крупным бизнесменом водил хороводы вместе с РПЦ-ФСБ.
и был в чине подьячего в РПЦ-ФСБ. Он что был такой дурак что не понимал что это фсбешная клоака? Карьера и продвижение в бизнесе требовала от Пети прогнуться перед ФСБ. А потом запрыгнул сивочелый под крылышко Януковича в министры к Азарову и очень эффективно Работал на Украину. На Украину? Да нет же, как всегда для для себя. Раскройте глаза прихожане секты святого Пётра. Хотя это марно.
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01.05.2022 11:38 Відповісти
ти русскій?
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01.05.2022 12:13 Відповісти
Таки шо, не видно? Это же методичка еще 15-16 годов. До сих пор в ходу. Они то знают, кто их враг.
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01.05.2022 13:07 Відповісти
можна написати "Україна під час каденції Президента Порошенка відновила армію".
Теж норм.
Так підійде ?
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01.05.2022 12:58 Відповісти
Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою порошенківської ПТРК "Стугна-П". Ні?
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01.05.2022 10:42 Відповісти
Так,але не Петра,а ЗСУ. Хотя в ті часи він з народом і положив початок кінця кацапії.
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01.05.2022 10:48 Відповісти
Той народ, що при Порошенку створив армію, при Зеленському заморозив ракетну програму. Це був той самий народ чи вже інший?
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01.05.2022 15:36 Відповісти
И вашему вялячайшему наполеонию гринпоцу самое большое спасибо - если бы не оно, то мы тут все давно бы померли, не поевши так и шалычки, правда? Вы, ипанутые зеленодрочеры, при имени Порошенко начинаете выделять брехню, яд и маразм-один в один как *********. И вас это , падл, ну никак не смущает. Поэтому вы и будете благодарить, суки, брежнева, и прочих маразматиков вместе со своим фсбшным агентом ослом оманским, но никогда Порошенко. Методичка не велит подляка, правда ведь?

Всегда говорил- что наш зеленый зомбиленд по своей мерзкой сущности хуже намного путлеровского зомбиленда
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01.05.2022 11:08 Відповісти
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01.05.2022 11:17 Відповісти
В тебе Порошенко асоціюється з Гітлером?
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01.05.2022 11:48 Відповісти
MG 42 з ним точно пов'язаний, а на деяких відео зустрічались кулеметники ЗСУ та тероборони з цією машиною. Можна ще Хрущова пославити, бо деяка зброя та ********** ще з тих часів.

Краще б подякували розробникам та виробникам Стугни!
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01.05.2022 12:33 Відповісти
мінімум ти дальтонік -максімум дебіл (= москаль) . Можеш про ваших теж не розпинатись. https://www.youtube.com/watch?v=q03whqlxlrY
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01.05.2022 11:19 Відповісти
это у вас в паРаше сообщили что расчёт в плену...?
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01.05.2022 11:35 Відповісти
идинахзаМацКвой...
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01.05.2022 11:39 Відповісти
откуда данные?
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01.05.2022 12:01 Відповісти
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01.05.2022 12:05 Відповісти
Мастер-класс...
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01.05.2022 10:58 Відповісти
Принял дозу парашкина тварь и сдох..
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01.05.2022 10:59 Відповісти
Рождённый ползать, куда ты лезешь?
Алігаторам та крокодилам дозволяється літати, але низенько-низенько.
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01.05.2022 11:26 Відповісти
Алигаторы должны ползать а не летать! "Стугна" навела порядок.
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01.05.2022 11:31 Відповісти
Господь! Дякую. Бережи дітей України. Різних націй, сповідань культур і єдиних в прагнені захистити свою, Тобою дану Вітчизну. Який парадний день! 1 Травня.
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01.05.2022 12:06 Відповісти
Ну таке. Він знижуватись почав. Самого попадання не видно. Але якщо збили то добре
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01.05.2022 12:06 Відповісти
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01.05.2022 12:33 Відповісти
Дуже красиво, краще нід феєрверк на День Незалежності
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01.05.2022 14:07 Відповісти
з мене бутилка пацани
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01.05.2022 14:39 Відповісти
А що, і так можна? Красави
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01.05.2022 14:55 Відповісти
Шо, опять?!?!?!
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01.05.2022 17:08 Відповісти
Вертушку хорошо бы валить так чтоб гарантированно и экипажу кранты.
Чтоб не пересели в очередной анало говнет и не полетели снова куда то стрелять-бомбить. Хоть у многих из них и так после первого жесткого приземления поджилки трясутся пожизненно. Но все же... чем черт не шутит... не всем из них жесткач яйца подрезает. Орки же из отряда простейших - нулевая ответственность, атрофированная чувствительность.
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01.05.2022 17:16 Відповісти
После противотанковой ракета, из экипажа вертолета будет студень
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01.05.2022 18:16 Відповісти
"Есть" добре рифмується з "пи@дец".
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01.05.2022 18:13 Відповісти
Респект розрахунку та всім воїнам України!!! Смерть рашистам!!! (Страшна смерть!!!).
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01.05.2022 23:37 Відповісти
 
 