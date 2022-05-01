Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПТРК "Стугна-П". ВIДЕО

Українські воїни знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор" за допомогою ПТРК "Стугна-П"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки опублікував на своїй сторінці в соцмережі Антон Геращенко.

"На днях зі "Стугни-П" збили ще один російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - пише він в коментарі до відео.

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