Українські бійці з ПТРК "Стугна-П" знищили російський танк у Донецькій області. ВIДЕО

Українські військові знищили черговий російський танк. Цього разу - на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Повідомляється, що бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили танк з протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П".

"Продовжуємо виконувати бойові завдання та знищувати супротивника! Слава ДШВ! Слава Україні!", - підписали десантники відео з роботою ПТРК.

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