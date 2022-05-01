Режим Путіна сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу, - Порошенко на Форумі Інституту Маккейна. ВIДЕО

Путінський режим сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу.

Про це на "Форумі Седона 2022" сказав п’ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

У розмові із конгресменом, майором ВПС Нацгвардії США Адамом Кінзінгером Порошенко наголосив, що путінська Росія спрямована лише на агресію, порушення всіх правил і на війну.

Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd — Adam Kinzinger (@RepKinzinger) April 30, 2022

"Все розпочалося не проти ночі 24 лютого 2022 року, коли Путін почав обстрілювати крилатими ракетами всю Україну. Все розпочалося у далекому 2000 році, коли він вперше прийшов до влади в Кремлі", – переконаний Порошенко.

Путін встановив нелюдський режим в Росії, поневолив націю, придушив кожного незгодного в опозиції та всі свободи в Росії. Він готувався до війни роками, якщо не десятиліттями. Військові злочини Путіна можна простежити в Чечні та Грузії, Сирії та Україні, а також у вбивствах на вулицях Берліна та Солсбері, Москви та Києва – говорить Порошенко.

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"Зараз тисячі й тисячі крилатих ракет, бомб та артилерійських снарядів стирають українські міста, вбиваючи тисячі громадян України будь-якої етнічної приналежності, навіть росіян, будь-якого віку. Він застосовує заборонену у світі зброю. Він здійснює терористичні акти. Він створює гуманітарні катастрофи в містах України. Він викрадає навіть дітей", – констатує Петро Порошенко.

"Путін настільки зарозумілий, що наказав спрямувати крилаті ракети на Київ у саме той момент, коли генеральний секретар ООН пан Гутерреш зустрічався з президентом Зеленським. Ракети вибухнули за милю від місця їхньої зустрічі", – нагадав Петро Порошенко.

"Ми повинні представити Путіна та його режим до міжнародного трибуналу за злочини проти людства та геноцид проти українців. У тому числі, за допомогою "Списку Бучі", свого роду "списку Магнітського", який у вас уже є", – закликав п’ятий Президент.

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"Однак ми не маємо бути наївними і думати, що єдина проблема – це Путін. Він отруїв російський народ, і цю російську хворобу треба як слід вилікувати. Російський народ також повинен нести відповідальність. Не лише злочини режиму Путіна, а й, зрештою, злочини минулого радянського режиму мають бути належно оцінені й засуджені самим російським народом. Інакше через кілька років ми станемо свідками повторення агресії", – вважає Порошенко.