Режим Путіна сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу, - Порошенко на Форумі Інституту Маккейна. ВIДЕО

Путінський режим сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу.

Про це на "Форумі Седона 2022" сказав п’ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

У розмові із конгресменом, майором ВПС Нацгвардії США Адамом Кінзінгером Порошенко наголосив, що путінська Росія спрямована лише на агресію, порушення всіх правил і на війну.

Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd