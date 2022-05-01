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Режим Путіна сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу, - Порошенко на Форумі Інституту Маккейна. ВIДЕО

Путінський режим сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу.

Про це на "Форумі Седона 2022" сказав п’ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".

У розмові із конгресменом, майором ВПС Нацгвардії США Адамом Кінзінгером Порошенко наголосив, що путінська Росія спрямована лише на агресію, порушення всіх правил і на війну.

Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd

— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) April 30, 2022

"Все розпочалося не проти ночі 24 лютого 2022 року, коли Путін почав обстрілювати крилатими ракетами всю Україну. Все розпочалося у далекому 2000 році, коли він вперше прийшов до влади в Кремлі", – переконаний Порошенко.

Путін встановив нелюдський режим в Росії, поневолив націю, придушив кожного незгодного в опозиції та всі свободи в Росії. Він готувався до війни роками, якщо не десятиліттями. Військові злочини Путіна можна простежити в Чечні та Грузії, Сирії та Україні, а також у вбивствах на вулицях Берліна та Солсбері, Москви та Києва – говорить Порошенко.

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"Зараз тисячі й тисячі крилатих ракет, бомб та артилерійських снарядів стирають українські міста, вбиваючи тисячі громадян України будь-якої етнічної приналежності, навіть росіян, будь-якого віку. Він застосовує заборонену у світі зброю. Він здійснює терористичні акти. Він створює гуманітарні катастрофи в містах України. Він викрадає навіть дітей", – констатує Петро Порошенко.

"Путін настільки зарозумілий, що наказав спрямувати крилаті ракети на Київ у саме той момент, коли генеральний секретар ООН пан Гутерреш зустрічався з президентом Зеленським. Ракети вибухнули за милю від місця їхньої зустрічі", – нагадав Петро Порошенко.

"Ми повинні представити Путіна та його режим до міжнародного трибуналу за злочини проти людства та геноцид проти українців. У тому числі, за допомогою "Списку Бучі", свого роду "списку Магнітського", який у вас уже є", – закликав п’ятий Президент.

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"Однак ми не маємо бути наївними і думати, що єдина проблема – це Путін. Він отруїв російський народ, і цю російську хворобу треба як слід вилікувати. Російський народ також повинен нести відповідальність. Не лише злочини режиму Путіна, а й, зрештою, злочини минулого радянського режиму мають бути належно оцінені й засуджені самим російським народом. Інакше через кілька років ми станемо свідками повторення агресії", – вважає Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15190) путін володимир (24060) росія (65829) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+26
Боляще, ще й я добавлю.
Що значить піаритися?
Порошенко, на відміну від декого, запрошений виступити на "Форумі Седона 2022". У Порошенка просять і беруть інтерв'ю ведучі ЗМІ.
Це на коломойсько- мертвечуківсько- дерьмаково- подляковому марафоні немає місця для Порошенка та патріотів. У нього інше покликання, славити Бубу- дерьмака, щоб не виникло питань, хто дав наказ розмінувати кримський перешийок, чому три роки знищувалися збройні сили, економіка, енергетика, ну і т.д.
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01.05.2022 14:35
+20
Україні потрібен Порох.
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01.05.2022 14:28
+18
Новенький і не знаєте,що Порошенко має право виступати де захоче. Демократія.
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01.05.2022 14:28
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Дорогие подписчики и гости канала! Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был ранен на территории Украины. Герасимов получил осколочное ранение верхней трети правой голени без перелома кости. Осколок извлечен, опасности для жизни нет.
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01.05.2022 14:08 Відповісти
По данным украинской стороны в результате вчерашнего удара по передовому командному пункту 2-й армии российских войск в Харьковский области под Изюмом мог быть ранен начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов.
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01.05.2022 14:15 Відповісти
..Зная, что там соберется верхушка российского командования, можно было запустить туда несколько ракет, чтобы уж наверняка..
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01.05.2022 18:46 Відповісти
Нехай щастить.
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01.05.2022 14:17 Відповісти
а начальник штаба 2-й армии генерал Андрей Симонов? воскрес??(прости Господи)
а около 20 офицеров и более 60 тушек окружения ????
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01.05.2022 14:17 Відповісти
...на ютубі якийсь російський військовий своїй дружині телефонував, що щоб його забрали з України, він молотком заб'є собі у ногу осколок...а дружина йому каже - то може вистрелиш собі у ногу? а він відповідає - не можна, це буде самастрєл...
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01.05.2022 14:17 Відповісти
Жаль, что легкое ранение.
Интересно, что было бы лучше для Украины с информационной точки зрения: тяжелый трехсотый или двухсотый хенерал?
На мой взгляд тяжелый трехсотый, который за неделю сдох бы. Это был бы идеальный вариант.
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01.05.2022 14:21 Відповісти
путін заслужив долю бін ладена.де вирок і виконання?
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01.05.2022 14:17 Відповісти
Що наробив?
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01.05.2022 14:24 Відповісти
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля

2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений

3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів

4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка

5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України

6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)

7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)

8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями

9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні

10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля

11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей

12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
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01.05.2022 14:24 Відповісти
як в ту версію вписується буча ворзель бородянка ...
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01.05.2022 14:31 Відповісти
Ця версія лише перетворює на гротеск можливі реальні довоєнні відносини між Банковою і кремлем. А щодо вашого питання, то відповіді доволі прості. "Ексеси виконавців", і загалом - "прийнятні супутні жертви".
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01.05.2022 15:07 Відповісти
а потім великі будівельники займатимуться будівництвом доріг
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01.05.2022 14:32 Відповісти
Лахта випий бояри, попустить.
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01.05.2022 14:25 Відповісти
Новенький і не знаєте,що Порошенко має право виступати де захоче. Демократія.
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01.05.2022 14:28 Відповісти
Боляще, ще й я добавлю.
Що значить піаритися?
Порошенко, на відміну від декого, запрошений виступити на "Форумі Седона 2022". У Порошенка просять і беруть інтерв'ю ведучі ЗМІ.
Це на коломойсько- мертвечуківсько- дерьмаково- подляковому марафоні немає місця для Порошенка та патріотів. У нього інше покликання, славити Бубу- дерьмака, щоб не виникло питань, хто дав наказ розмінувати кримський перешийок, чому три роки знищувалися збройні сили, економіка, енергетика, ну і т.д.
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01.05.2022 14:35 Відповісти
Порошенко вкрав у тебе мізки?
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01.05.2022 14:42 Відповісти
Україні потрібен Порох.
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01.05.2022 14:28 Відповісти
Украiнi потрiбен герой iз Збройним Сил.
Наприклад Залужний.
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01.05.2022 14:47 Відповісти
Он уже на своем месте. А вот президентом должен быть хороший дипломат и умелый политик, а главное - человек, которому не насрать на Украину.
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01.05.2022 14:55 Відповісти
военные должны заниматься своим делом а управлять воюющей страной должны люди(типа Порошенко) которые любят свою землю - а не продажные зеленые шлемазлы - которые хотят отдать агрессору половину територрии
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01.05.2022 21:34 Відповісти
Ще хочу сказати що якщо Зе сцить що Порох стане президентом, то хай зробить Пороха премєр міністром, думаю він не відмовиться, а от дЄрмак, той зі своєю шоблою буде категорично проти, бо там і до суда над ними недалеко.
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02.05.2022 00:57 Відповісти
БРАВО
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01.05.2022 14:32 Відповісти
Каламойскій вже підраховує бариші...
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01.05.2022 14:35 Відповісти
никалай ваулин из севастополя тоже сагласен
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01.05.2022 15:03 Відповісти
Да, падлы рашистские. "Не забудем, не простим!" По новому заиграл ваш сраный девиз, правда? Даже когда война закончится, "хохлы" продолжат вас мочить в сортире всеми доступными способами. Если не физически, то морально. Готовьтесь , твари, Ад будет вас ждать везде, где рядом будет украинец.
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01.05.2022 15:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tBCbbEowzws
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01.05.2022 16:05 Відповісти
https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZXschhH-hCg6_f9zVVXwvF6_qdKo_JQ0SSaPL0tmzwCFJ5XisUucNd4jruGEe7KmrbIWxLuM4a868sM_RPdUw9yBEnw1QJESSPoWmbB_cP_Zi3sOVGJpc1EmrXLjaHp44k&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.

Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році. Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго. Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.

Я думаю, що ії будуть називати просто - Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.

Або - Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.

Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки поїбашити. Їбаште, котики. Поводьте себе погано.
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01.05.2022 16:12 Відповісти
Нонсенс,"Збитого льотчика" запрошують взяти участь у всіляких безпекових форумах а "новиє ліца" з слуг та "лідорів" з оп-ні.
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01.05.2022 16:16 Відповісти
Що і збите так це твій інтелект, звісно як що ти ним користуєшься.
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02.05.2022 01:09 Відповісти
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01.05.2022 16:19 Відповісти
А хоть день без него никак?
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01.05.2022 16:57 Відповісти
Не щёлкай клювом, а припрятывай на чёрный день.
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01.05.2022 18:00 Відповісти
Одни лозунги и пиар от всех. Ноело. Для того чтоб Путлер понес наказание, как и все его солдаты и прочие реступники их нужно словить. Плана на ловлю нет, и озвучки как это делать - нет, и даже намеков на это. Януковича с Азаровым тоже сасудили и что? они сидят в рашке в своих дворцах и прекрасно себя чувствуют и попивают франзуское шаманское.
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01.05.2022 17:55 Відповісти
Если всё надоело, не вырабатывай идеи.
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01.05.2022 18:02 Відповісти
Кто тут в коментах топит за Порошенка, напомню что ОПЗЖ, Кивы, Медвечуки прекрасно себя чувствоали в Укаине, их почему-то никто не трогал. Продолжали олигархи скуповывать тв каналы, Оксанка светилась платьями на "Главном шоу страны". Прожажные судьи, менты тоже замечательно себя чувстволи.
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01.05.2022 18:00 Відповісти
Ты от ботофермы хама-арии?!
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01.05.2022 18:04 Відповісти
Агрохімії )
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02.05.2022 01:06 Відповісти
Нагадай собі що твій Зе завжди топив за Регіони,а Порох хоч європейське судочинство визнавав - не доведена вина, невиновен.
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02.05.2022 01:01 Відповісти
вот это президент!жаль что его на 2 срок не избрали!
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01.05.2022 18:42 Відповісти
Піар Петра
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01.05.2022 22:16 Відповісти
Що з рошеном на ПАраші
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01.05.2022 22:21 Відповісти
Зе не сци - зроби Пороха премєр міністром, це для України буде поміч стовідсоткова, бо Пороха сприймають у всьому світі сурьозно вже давно
Звісно різні дєрмаки будуть проти, але яка користь від дЄрмака для України ?
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02.05.2022 01:00 Відповісти
ЧЕГО ТЫ ЕГО ПРИ ВСТРЕЧЕ НЕ УБИЛ !?
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02.05.2022 09:25 Відповісти
 
 