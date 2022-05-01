Режим Путіна сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу, - Порошенко на Форумі Інституту Маккейна. ВIДЕО
Путінський режим сповна заплатить за всі звірства, які він приніс цьому світу.
Про це на "Форумі Седона 2022" сказав п’ятий Президент Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "ЄС".
У розмові із конгресменом, майором ВПС Нацгвардії США Адамом Кінзінгером Порошенко наголосив, що путінська Росія спрямована лише на агресію, порушення всіх правил і на війну.
Honored to welcome @poroshenko to the #SedonaForum2022. We’re grateful for his insight, his service to #Ukraine, and the valuable time he spent with us today. We will continue to be an advocate & dedicated partner for freedom. #SlavaUkraini https://t.co/Le24EVVKBd— Adam Kinzinger (@RepKinzinger) April 30, 2022
"Все розпочалося не проти ночі 24 лютого 2022 року, коли Путін почав обстрілювати крилатими ракетами всю Україну. Все розпочалося у далекому 2000 році, коли він вперше прийшов до влади в Кремлі", – переконаний Порошенко.
Путін встановив нелюдський режим в Росії, поневолив націю, придушив кожного незгодного в опозиції та всі свободи в Росії. Він готувався до війни роками, якщо не десятиліттями. Військові злочини Путіна можна простежити в Чечні та Грузії, Сирії та Україні, а також у вбивствах на вулицях Берліна та Солсбері, Москви та Києва – говорить Порошенко.
"Зараз тисячі й тисячі крилатих ракет, бомб та артилерійських снарядів стирають українські міста, вбиваючи тисячі громадян України будь-якої етнічної приналежності, навіть росіян, будь-якого віку. Він застосовує заборонену у світі зброю. Він здійснює терористичні акти. Він створює гуманітарні катастрофи в містах України. Він викрадає навіть дітей", – констатує Петро Порошенко.
"Путін настільки зарозумілий, що наказав спрямувати крилаті ракети на Київ у саме той момент, коли генеральний секретар ООН пан Гутерреш зустрічався з президентом Зеленським. Ракети вибухнули за милю від місця їхньої зустрічі", – нагадав Петро Порошенко.
"Ми повинні представити Путіна та його режим до міжнародного трибуналу за злочини проти людства та геноцид проти українців. У тому числі, за допомогою "Списку Бучі", свого роду "списку Магнітського", який у вас уже є", – закликав п’ятий Президент.
"Однак ми не маємо бути наївними і думати, що єдина проблема – це Путін. Він отруїв російський народ, і цю російську хворобу треба як слід вилікувати. Російський народ також повинен нести відповідальність. Не лише злочини режиму Путіна, а й, зрештою, злочини минулого радянського режиму мають бути належно оцінені й засуджені самим російським народом. Інакше через кілька років ми станемо свідками повторення агресії", – вважає Порошенко.
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а около 20 офицеров и более 60 тушек окружения ????
Интересно, что было бы лучше для Украины с информационной точки зрения: тяжелый трехсотый или двухсотый хенерал?
На мой взгляд тяжелый трехсотый, который за неделю сдох бы. Это был бы идеальный вариант.
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
Що значить піаритися?
Порошенко, на відміну від декого, запрошений виступити на "Форумі Седона 2022". У Порошенка просять і беруть інтерв'ю ведучі ЗМІ.
Це на коломойсько- мертвечуківсько- дерьмаково- подляковому марафоні немає місця для Порошенка та патріотів. У нього інше покликання, славити Бубу- дерьмака, щоб не виникло питань, хто дав наказ розмінувати кримський перешийок, чому три роки знищувалися збройні сили, економіка, енергетика, ну і т.д.
Наприклад Залужний.
Цікаво, як будуть називати цю війну у підручниках.
Війна з Росією? Наче і так, але і війон таких було багато, і війна насправді розпочалася у 2014 році. Повномасштабна війна? Наче і вірно, але задовго. Гаряча фаза? Так і до того була не дуже тиха.
Я думаю, що ії будуть називати просто - Війна. Саме так, з великої літери. Як наші батьки говорили про Другу світову.Але у мене в голові саме та частина війни, яка почалася 24 лютого, завжди буде Війною світанку. Тому що той світанок з висоти над Маріуполем я не забуду ніколи.
Або - Люта війна. І не тільки тому, що вона розпочалася у лютому.
Але цим будуть займатися історики майбутнього. А зараз треба ще трошки поїбашити. Їбаште, котики. Поводьте себе погано.
Звісно різні дєрмаки будуть проти, але яка користь від дЄрмака для України ?