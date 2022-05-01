Бойові дельфіни готують замах на Соловйова та інша істерія | ПІДСВИНКИ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталка Соколенко у "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ зібрали для вас епічну добірку подій, що відбулися на цьому тижні.

Дивіться у випуску про бойових дельфінів, Соловйовата та поцьомкінські війська. Так, вас не здалося, саме такі війська!

Приємного перегляду на Цензор.НЕТ!