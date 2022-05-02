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Головне не панікувати, - звернення воїна 79-ї ОДШБр з позивним Ютуб до українських чоловіків. ВIДЕО

Український воїн із 79-і десантно-штурмової бригади з позивним "Ютуб" звернувся до українських чоловіків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у інтерв'ю каналу "Бутусов+"

Він зазначив: "Після початку повномасштабного вторгнення я прийшов добровольцем. Я відразу до свого районного військrомату звернувся. Там мене швиденько записали. Достатньо довго не могли мене оприділити, куди я мав піти. Зараз я тут з хлопцями 79-ї аеромобільної бригади. Загалом хочу сказати всім чоловікам. Не тим, хто поїхав, хто сховався чи ховається зараз. Я хочу сказати всім чоловікам. Мені 21 рік. Сьогодні я тут зі своїми побратимами. Я хочу звернутись до вас, саме до вас. Хлопці! Страшно всім. От я прийшов сюди необстріляним. Обстріляли мене вже тут. Хлопці! Чоловіки! Мужчини! Йдіть до нас. Допомагайте нам. Тут були, є і будуть справжні бойові побратими, бойові товариші.

Наша задача - допомогти їм. Ніхто вас під танки кидати не буде. Ніхто не буде вас гнати вперед. Ніхто не буде цього казати. Наша задача - допомогти хлопцям. По мінімуму. Ти сидиш, дивишся, оглядаєш територію. Хто перший побачив - той і переміг. Твоя задача може бути просто сидіти й дивитися. І жодна куля може не пролетіти. Зрозумійте це. Нам потрібна допомога. Зброї у нас вистачає. У нас бувають проблеми з її поставкою, але воно вирішується. Цього всього у нас вистачає".

Воїн продовжив: "До речі позивний в мене "Ютуб", я думаю всі зрозуміли чому. Тому що тут сідаєш. Швидесенько собі відкрив інтернет, подивився як воно все працює і ти готовий до бою. Вся техніка, що сюди приходить, все, що ви чуєте, всі оці модні слова "старстрік", "джавелін", ПЗРК "Стінгер", до речі я відношусь до ЗРВ - працюю зі "стінгером" - хлопець, який в ютубі навчився ним працювати. Пвтора місяці війни провів на 8-му поверсі. Ви можете собі уявити, без підвалу. На 8 поверсі я провів півтора місяці. Я був вища спостережна точка. Моєю задачею було ураження літаків, гелікоптерів і ракет.

Ми знаходимось на підтримці та прикритті різних рот, батальйонів і так далі. Мені довелось служити не тільки з цими хлопцями з якими я зараз тут знаходжусь, а і з іншими ротами і батальйонами, підрозділами. Я не буду їх називати. То хочу сказати - скільки командирів я не бачив, скільки я звичайних солдатів не бачив - всі відносяться до тебе як до брата. Брати мої, хочу сказати вам так: Страшно. Страшно було мені - тремтіли руки, ноги, зуби. Та ось вони всі на місці. І руки, і ноги, і зуби. Розумієте, не панікувати. Найголовніше не панікувати. Ніхто, ще раз повторюю, ніхто вас не буде відправляти під кулі, голіруч та гризти танки і так далі. Завжди буде сховище. Завжди буде ще щось. 

Як не сумно це казати, але значна частина наших втрач із-за халатності самого солдата. Десь бронік він не одоягнув, десь каску не одягнув  і ви розумієте із-за цього. Тобто, тобі треба розуміти - ти сам про себе подбаєш як ніхто. Якщо ти хочеш жити - ти будеш тут жити. Якщо ти хочеш чаю - бкдк тобі чай. Хочеш кави - буде кава. Хочеш прихисток - ти сам його собі викопаєш, тут нічого такого нема. Старшно всім. Хлопці! Всі боялися та зараз всі ми тут, всі захищаємо свою державу. 

Цікавий момент, доки я тут знаходжусь. Моя сім'я ніде не виїхала. Вони знаходяться в Миколаївській області. До моєї мами підійшов хлопець з тероборони і сказав: "Жіночко, не бійтесь" і дав їй шоколадку. Моя мама йому відповіла: "Хлопче! А я не боюся. Я за плечима свого сина". А потім мама додала: "Я тобі більше скажу- і ти за плечима в мого сина". Ось так якось". 

Автор: 

звернення (619) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+38
Славний хлопчина. Дай Боже нам побільше таких.
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02.05.2022 01:30
+37
Молодий ще, але намагається тримати себе в руках і це йому вдається. На війні швидко вчаться, бо час зпресовується і пришвидшується мозок.
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02.05.2022 01:26
+37
Дякую тобі, воїне !
І твоїм побратимам.

Повертайтеся живими.
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02.05.2022 01:56
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Молодий ще, але намагається тримати себе в руках і це йому вдається. На війні швидко вчаться, бо час зпресовується і пришвидшується мозок.
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02.05.2022 01:26 Відповісти
Україна за його плечима. Тримайтесь
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02.05.2022 08:08 Відповісти
Кацапи активно форсять нарратив, що у нас достатньо воїнів, щоб всі розслабились і не йшли добровольцями до військоматів.
Тоді військоматам доводиться викликати менш вмотивованих, а щначить гірших.
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02.05.2022 01:26 Відповісти
бред что ты несешь? кацапы наоборот накидывают что у нас все от военкоматов бегут и мол уже третья волна мобилизации - так как остальных уже "по-убивали" ..
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02.05.2022 07:41 Відповісти
угу.."Огромные потери, воевать некому, мобилизация провалена"..Пишут лапти именно такое (но при этом наступление походу захлебнулось почему то....))
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02.05.2022 09:07 Відповісти
Що ніхто не хоче воювати - то для внутрішнього споживання, а що людей більше ніж треба - для нас.
Повідомлення типу ''5 солдат на один автомат'' і ''людей досить, зброї нема'' - це чисто з кремля.
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02.05.2022 09:58 Відповісти
Чоловіче ти б знав, скільки відмобілізовано... Коротше: кацапів на всіх не вистарчить: навіть якщо одного троє розберуть. Тут головне якість, тому працює відбір, як природній, так і бюрократичний. Головне не впадати в ступор: хто не воює/волонтерить - працювати і платити податки. Забив воїн москаля - помив руки, поїв, а треба мати чим мити і що їсти.
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02.05.2022 10:43 Відповісти
Славний хлопчина. Дай Боже нам побільше таких.
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02.05.2022 01:30 Відповісти
Дякую тобі, воїне !
І твоїм побратимам.

Повертайтеся живими.
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02.05.2022 01:56 Відповісти
Таце якийсь Ангел. Хіба бувають такі?!!!
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02.05.2022 03:00 Відповісти
Храни тебя Господь, Ютуб! Слава Нашей Армии!
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02.05.2022 06:48 Відповісти
а что там с 93-й бригадой .. отбились, вырвались они?
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02.05.2022 07:42 Відповісти
ДЯКУЄМО ТОБІ,СПРАВЖНЬОМУ ГЕРОЮ!!!…СЛАВА УКРАЇНІ!!
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02.05.2022 08:08 Відповісти
Після інформації про 79 бригаду, не все так оптимістично як здається.
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02.05.2022 09:11 Відповісти
А всетаки,що НАСПРАВДІ відбулося під Ямполєм?Поки немає ЧІТКОЇ відповіді,то є сумніви.Це війна і можливо ВСЕ як дезертирство,так і офіцерське головотяпство.Треба ТЕРМІНОВО розслідувати та давати відповідь.Доречі!А офіцери теж мобілізовані,чи "профі"?
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02.05.2022 09:31 Відповісти
Наші рідні Герої і Захисники! Бережи Вас Боже!
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02.05.2022 09:44 Відповісти
 
 