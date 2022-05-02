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Зеленський про 10 замахів на нього: "Це не так багато. У Путіна набагато більше проблем". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 10 замахів на нього – це не так і багато, і що у президента Росії Володимира Путіна є зараз більші проблеми.

Про це Зеленський розповів проєкту 60 Мinutes австралійського телеканалу "Nine Network", передає Цензор.НЕТ.

"Це не так багато, 10 (замахів) – це лише 10 людей хочуть цього, це не так страшно. Я думаю, що у президента Російської Федерації набагато більше проблем, судячи з відношення всього світу до їхньої політики…

Те, що пережили і переживаємо всі ми, коли люди сидять у підвалах, їх катуют, у колодязях знаходили українців – я думаю, у мене більш-мене ситуація не така страшна. Мені страшно за наших людей, особливо за ті сім'ї, які втратили близьких", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання про те, що він – "ціль №1" для Росії, і про 10 замахів.

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А на зауваження про популярність президента України Зеленський сказав: "Популярність, яка в мене є, – вона точно мене не надихає, тому що я знаю, яка ціна в цієї популярності, ціна – війна".

Він сказав, що не очікував такого результату, і вірить, що будь-який президент був би з народом.

Зеленський також підтвердив, що йому пропонували на початку війні виїхати з України, але він "навіть не думав про те, щоб їхати".

Президент також сказав, що Україна переможе, а потім стануть відомі подробиці того, як сталася війна. "Ми обов'язково переможемо", – впевнений Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) замах (558) путін володимир (24060)


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Топ коментарі
+68
Невже Зеленський після війни , все нам розповість про Оман і теплу зустріч із патрушевим ! ?
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02.05.2022 09:29
+54
" Замахами" замахав уже всіх .
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02.05.2022 09:40
+51
Піару буває забагато? Зеля - ні!
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02.05.2022 09:27
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В Луцьку те саме бачила, але Зеленського здається поруч не було.
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02.05.2022 23:19 Відповісти
Героїчна все ж таки людина - Зейло!
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02.05.2022 13:01 Відповісти
Пане ПРЕЗИДЕНТ!!!
В стані війни , українці будуть лише підтримувати Вас мотивацією, захистом, інфопростором...і всі в даний час підтвердять "правило України в військовому стані"....
----Вова, ****аш їх бл*дь!!!
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02.05.2022 14:07 Відповісти
можна зрозуміти вас пане президенте, за два місяці в букері сидіти і не таке придумаєш
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02.05.2022 19:28 Відповісти
Який стыд. Сидит, такий, Зеленский в бункере, курит айкосик, расслабился. А тут Елдак вбегает и с воплем: "Вовик, я тебя прикрою", кидается на Зеленского. Следом вваливается Арахам с Подоляком и кричат:" Нападение! Ермак, спасай великого лидора **********! Мы задержим их!" и наваливают баррикаду под дверью, чтобы за ней спрятаться. А за дверью Люся Арестович, картинно подняв дуло именного пистолета в воздух и героически прищурив глаза, делает пару выстрелов в воздух. Потом, сурово нахмурясь, стучится в дверь и мужественным голосом говорит: "Скажите блестящему верховному главнокомандуещему, что я отбил 10 попыток покушения на его драгоценную жизнь!" Думаете за что ему звание выдали
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02.05.2022 22:41 Відповісти
Какие на хрен нападения, цену себе набивает, артист, он и есть артист.
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02.05.2022 23:23 Відповісти
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03.05.2022 00:30 Відповісти
Бункерний герой, ***.
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03.05.2022 08:04 Відповісти
Чого ви ржете? Бачили ж обстріляний ще 24 лютого ОП першою лаптєногою ДРГ? Там живого місця немає. Бідна Лєнка, добре що ховалася в перший же день у оХВісі. А до послєднєго ж нє вєрімі, м'ясо маринували.
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03.05.2022 09:27 Відповісти
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