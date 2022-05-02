"Здесь захоронена нога полковника Овчаренко. Ее позже нашли. Основные останки отправили на родину", - пропагандисти підтвердили загибель командувача інженерних військ ЗВО армії РФ. ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти підтвердили знищення в Україні командувача інженерних військ Західного військового округу армії РФ полковника Миколи Овчаренка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта знищили 15 березня прямим попападанням артилерійського боєприпасу.
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-Это нога того, у кого надо нога
Здесь покоится жопа
никому, на хер, не нужногонеизвестного бурята. Спи спокойно. Мы за тебя отомстим.
Вот нога моя, ее ты сможешь съесть".
Перекиньте її через кордон в бєлгородську область рашки!
Поділили "члєна" на "многочлєньі".
Полковника по немногу всем досталось.
Тот, который в колорадском ADIDASе - такой общительный!
Крематорій по українські!!!!!
Смерть москалякам, до останнього івана