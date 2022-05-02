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"Здесь захоронена нога полковника Овчаренко. Ее позже нашли. Основные останки отправили на родину", - пропагандисти підтвердили загибель командувача інженерних військ ЗВО армії РФ. ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти підтвердили знищення в Україні командувача інженерних військ Західного військового округу армії РФ полковника Миколи Овчаренка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанта знищили 15 березня прямим попападанням артилерійського боєприпасу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розрахунок САУ 2С1 "Гвоздика" знищив ворожий БТР. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468)


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Топ коментарі
+77
Одна нога сдесь, другая там . Быстрый полковник❗
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02.05.2022 10:07
+62
-Кого нога?
-Это нога того, у кого надо нога
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02.05.2022 09:43
+51
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02.05.2022 09:44
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-Кого нога?
-Это нога того, у кого надо нога
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02.05.2022 09:43 Відповісти
Одна нога сдесь, другая там . Быстрый полковник❗
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02.05.2022 10:07 Відповісти
Эта мысль первая пришла в голову после прочтения статьи)
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02.05.2022 11:40 Відповісти
А я сразу представил, что же напишут на месте захоронений жопы и оторванных членов. А если еще и фото разместят ....
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02.05.2022 13:35 Відповісти
PS. Примерно так:
Здесь покоится жопа никому, на хер, не нужного неизвестного бурята. Спи спокойно. Мы за тебя отомстим.
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02.05.2022 13:42 Відповісти
Ты свое уже отгазовала💥Аминь❗
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02.05.2022 13:47 Відповісти
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02.05.2022 13:27 Відповісти
Так нога и есть основным останком. Ведь мозг полковника овчаренка находится в ней.
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02.05.2022 09:43 Відповісти
Нога как Скрєпа.обьєкт паклонєнія
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02.05.2022 09:49 Відповісти
Чергову елітну кацапьку свиню розірвало на шматки...
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02.05.2022 09:44 Відповісти
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02.05.2022 09:44 Відповісти
Одна нога тут,друга там.
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02.05.2022 09:45 Відповісти
Сделал переправу, одна нога здесь другая там.
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02.05.2022 09:45 Відповісти
А жопу? Жопу нашли?
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02.05.2022 09:46 Відповісти
А рога? Где рога полковника похоронили?
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02.05.2022 12:37 Відповісти
Нога чи рога?
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02.05.2022 09:46 Відповісти
Голови у нього з народження не було. Тому рога відпадають. НОГА. Він залишив кацапам запасну.
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02.05.2022 09:49 Відповісти
Ну шо сказать. Очень рады за ногу! Рашке дорога в ад!
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02.05.2022 09:47 Відповісти
Свіжак..партія жмуриків орків..наша десантура постаралась біля села Ямпільhttps://vimeo.com/705257647?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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02.05.2022 09:48 Відповісти
Норм під Ямполем. Але там якийсь скандал був з нашими мобілізованими- чи то вони чи командири зібались з позиціі
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02.05.2022 10:44 Відповісти
Їх прибуло один взвод, 30 чоловік, але командував ними особисто полковник -командувач інженерними військами Західного військового округу... Я так розумію, що ротами там командує мінімум генерал - лейтенант...

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02.05.2022 09:52 Відповісти
А яйця з кінцем у третій могилі зариють...
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02.05.2022 09:53 Відповісти
И молодая не узнает, какой у парня был конец.
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02.05.2022 15:40 Відповісти
Мвахаха 😂🇺🇦👍
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02.05.2022 09:53 Відповісти
не успел унести ногу )) теперь одна нога тут, а другая там )))
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02.05.2022 09:54 Відповісти
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02.05.2022 09:55 Відповісти
🤣😂
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02.05.2022 09:57 Відповісти
А где эта ножья могилка?
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02.05.2022 10:00 Відповісти
Не удивлюсь, если найдётся и могила яйца полковника. Представляю себе похороны... На бархатной подушечке лежит яйцо... Солдаты отдают честь яйцу... Походная жена целует яйцо... Звучит клятва отомстить за яйцо... К надгробному кресту прибивают фото яйца... Потом, как и положено, поминки по яйцу... Дурдом!
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02.05.2022 10:01 Відповісти
****** будет более уместной... и символичной
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02.05.2022 11:03 Відповісти
Сапог надіти зверху на хрест,а другий сапог поїхав в фашисткурашу,на самовар причеплять.
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02.05.2022 11:16 Відповісти
Из яиц кацапского полкана вылупятся долбоящеры!
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02.05.2022 13:44 Відповісти
Бысренько смотался в Украину за стиралками и сковородками. Одна нога здесь другая там
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02.05.2022 10:01 Відповісти
Ногу свело Треба так і писать було - нога полковника Овчаренко
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02.05.2022 10:03 Відповісти
Почему на кресте не написано, что там нога овчаренко? Так можно спутать и подумать, что там весь овчаренко...
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02.05.2022 10:05 Відповісти
в данном случае реально без разницы.
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02.05.2022 11:06 Відповісти
"Здавствуй, мама, возвратился я не весь.
Вот нога моя, ее ты сможешь съесть".
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02.05.2022 10:06 Відповісти
Нахер вона нам тут на території України потрібна!
Перекиньте її через кордон в бєлгородську область рашки!
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02.05.2022 10:08 Відповісти
Шо только нога,а один только член можно хоронить?
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02.05.2022 10:10 Відповісти
Надо было на табличке выгравировать улыбающуюся ногу полковника
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02.05.2022 10:10 Відповісти
А вы шутник , однако
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02.05.2022 10:35 Відповісти
"Расчлененка" по-українськи.
Поділили "члєна" на "многочлєньі".
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02.05.2022 10:11 Відповісти
Еще раз, сколько у него всего то захоронений? Был один а стало несколько.
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02.05.2022 10:15 Відповісти
Хоч тушкою, хоч чучелом, а кацапи з України на "історічєскую родіну" відправляться всі.
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02.05.2022 10:16 Відповісти
непорядок. скільки святих мощєй пропадає...гундяй ридає.
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02.05.2022 10:17 Відповісти
...ото кацапня, чого ходите беріть лопати та готуйте могили для свої ніг та рук, бо голова вам нідочого, бо як би вона була ви б сюди не приперлись. Смерть тупорилим пихатим кацапам!
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02.05.2022 10:19 Відповісти
Отправьте ногу етого орка его детям на день рождения. Или вы его как картошку на развод посадили?
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02.05.2022 10:22 Відповісти
Почему этот ролик такой смешной? )))
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02.05.2022 10:26 Відповісти
тому що орда вміє вшановувати своїх хозяів.
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02.05.2022 11:09 Відповісти
Надо было написать: захоронена нога.
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02.05.2022 10:31 Відповісти
Пам'ятник встановити у формі ноги.
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02.05.2022 10:33 Відповісти
нога там захоронена, а яйця висят на проводах високовольтної лінії
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02.05.2022 10:38 Відповісти
Викопуйте падлюки цю гидоту й доїдайте!!!
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02.05.2022 10:39 Відповісти
Перепрошую, ліва а чи права?
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02.05.2022 10:40 Відповісти
Извините, но чота рыдаю от смеха.
Полковника по немногу всем досталось.
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02.05.2022 10:41 Відповісти
***** шастать! Хрест знести!могилу підірвати,ногу викинути,табличку переплавити на пулю!
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02.05.2022 11:07 Відповісти
Там где-то еще чей-то хрен валялся, надеюсь, тоже похоронят...
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02.05.2022 11:23 Відповісти
Тепер є місце для паломництва до духовних Скрєпи. Можна тепер прикластися до ноги.
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02.05.2022 11:28 Відповісти
Прикопали москаля край дороги...
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02.05.2022 11:31 Відповісти
"спасали рельефы местности" - это верх каZaпского армейского тупизма! Учительница русского языка в Украине за такое убила бы.
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02.05.2022 11:38 Відповісти
С ленточкой колорадский походу сепар с дыры. Из амуниции одна роба и автомат. ********.
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02.05.2022 12:24 Відповісти
Отдайте ту ногу Оксане Марченко, она любит трупы нюхать ))))
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02.05.2022 12:27 Відповісти
Вообще конечно дичь, вроде и перестаёшь уже удивляться тупости кацапов и тут они ..... хоронят ногу ))))) следующий этап выкопать ногу и возить её по церквям как святые мощи ))))))
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02.05.2022 12:35 Відповісти
Ахахахаха)))) Поржал от души. ********** кокошникоголовых дибилов просто нет пределов...
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02.05.2022 12:36 Відповісти
У палковніка 10 магіл . Разорвало на часті 🤣🤣🤣
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02.05.2022 12:46 Відповісти
Яйця захоронені у інщій могилі
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02.05.2022 12:46 Відповісти
Короче,полковник сейчас в стратосфере работает спутником наблюдателем вместо отсутствующих запущенных с батута - один глаз мерцающий ,как у Шварца и полголовы
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02.05.2022 12:49 Відповісти
Майже за Війнічем, як капітан Міляга...
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02.05.2022 13:26 Відповісти
Войновичем
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02.05.2022 21:45 Відповісти
Непростая судьба одинокой конечности. Будем надеяться, в следующей жизни она станет ногой порядочного человека.
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02.05.2022 13:43 Відповісти
Все правильно, - ногу надо похоронить, чтобы не случилось, как у Фолкнера =)
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02.05.2022 13:45 Відповісти
Деногафицировали оккупанта!
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02.05.2022 13:49 Відповісти
Нога под изюмом!

Тот, который в колорадском ADIDASе - такой общительный!
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02.05.2022 13:52 Відповісти
Ну если от полковника одна нога, то что говорить о рядовых ваньках.......только пепел в пакете....
Крематорій по українські!!!!!
Смерть москалякам, до останнього івана
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02.05.2022 14:11 Відповісти
А где ливер палковника прикопан? нужно еще одну передачку руснявым заснять. Из цикла "все части инженер-полковника".
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02.05.2022 14:21 Відповісти
Ногу за порєбрік викиньте.
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02.05.2022 14:53 Відповісти
Щиро посміявся !)а ні відверто поржав!))))))))
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02.05.2022 17:30 Відповісти
Поищите хорошенько там и член с кокоинами рядом , прибейте на крест.
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02.05.2022 18:05 Відповісти
вона підписана була? а може то другого ваньки...
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02.05.2022 19:54 Відповісти
Лапу закопали, х... в ж... у кого-то осталась, бошку с горы скотили... Короче расчленили.
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03.05.2022 09:08 Відповісти
 
 