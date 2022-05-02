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Знищено скупчення ворожої техніки та уражено бліндаж противника на Харківщині. Втрати особового складу уточнюються, - командування ССО. ВIДЕО

На Харківщині, під час проведення розвідувальних заходів, наші воїни виявили скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як зазначається, за годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожих цілях.

В результаті спільних дій воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

Танк Т-90 - знищено

Танк Т-80БВМ - знищено

МТЛБ - знищено

МТЛБ - пошкоджено

"Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вогнем артилерії знищено мінімум дві ворожі гаубиці "Мста-Б" та вантажівку "Урал", - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17713) Харківщина (6054) техніка (1845)


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Топ коментарі
+25
ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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02.05.2022 09:50
+21
свіжа партія орків жмуриків..біля Ямполяhttps://vimeo.com/705257647?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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02.05.2022 09:53
+16
Слава ЗСУ!
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02.05.2022 09:54
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ССО України-черговий респектище...Давайте ще...
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02.05.2022 09:50 Відповісти
Кацапські довбо#би почали з переляку по лісу пуляти з "буратіни"
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02.05.2022 09:53 Відповісти
ТОЗ в Афганистане совок забраковал как опасное для своих войск. Там были случаи когда боковые направляющие пробивались 7.62 и начинался фейерверк. Но любители аналоговнетной техники ее также протянули как и забракованных ми28. Нового передумать не могут, достают откровенно ******** проекты и в строй.
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02.05.2022 11:09 Відповісти
свіжа партія орків жмуриків..біля Ямполяhttps://vimeo.com/705257647?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
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02.05.2022 09:53 Відповісти
О тільки вчора про Ямпіль читала. При тих проблемах, що їм підкинули,Воїни стоять і захищають
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02.05.2022 09:55 Відповісти
Слава ЗСУ!
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02.05.2022 09:54 Відповісти
артиллерия способна уничтожать танки?
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02.05.2022 09:54 Відповісти
треба коктейлі Молотова з собою мати
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02.05.2022 09:56 Відповісти
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02.05.2022 10:05 Відповісти
Были случаи когда 30 мм убивали танк.

Более крупный калибр при прямом попадании разваливает танк. Тем более гаубица стреляет навесом. Танк только спереди толстый. Сверху гораздо слабее. Были фото из-под Харькова - танк практически разобраный на куски. Рядом попали из "Пиона". Ну и сотни других случаев гибели танка от артиллерии.
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02.05.2022 10:39 Відповісти
Стас, ты не поверишь, но даже есть специальная противотанковая пушка - МТ-12 "Рапира"
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02.05.2022 12:52 Відповісти
покажіть йому де бліндаж https://www.youtube.com/watch?v=IswfPZRVq8c
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02.05.2022 09:55 Відповісти
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02.05.2022 10:04 Відповісти
Чудові наші хлопці, отак і продовжуйте оформлювати 200-х zагарбників.
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02.05.2022 10:04 Відповісти
Там ще й тос-1 від вибуху відстріл почав.
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02.05.2022 10:14 Відповісти
Може, то він скидав баласт, щоб легше було чкурнути?
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02.05.2022 10:59 Відповісти
По ходу в путлєра таки не залишиться нових танків для параду на день "дєди ваєвалі"...
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02.05.2022 10:18 Відповісти
Козлорогим, по ходу, пора на палках потрет Деда-ХУЙЛА на парадах носить.
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02.05.2022 11:17 Відповісти
У них новый тренд - Деды подгорали!
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02.05.2022 13:56 Відповісти
https://vimeo.com/705278448 байрактар
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02.05.2022 10:25 Відповісти
Я бы дополнил - как течет вода в отсеки крейсера "Москва".
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02.05.2022 13:55 Відповісти
 
 