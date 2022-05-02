Знищено скупчення ворожої техніки та уражено бліндаж противника на Харківщині. Втрати особового складу уточнюються, - командування ССО. ВIДЕО

На Харківщині, під час проведення розвідувальних заходів, наші воїни виявили скупчення ворожих важко- і легкоброньованих машин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв'язків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Як зазначається, за годину після визначення пріоритетних цілей для ураження, воїни Руху опору скоординували підрозділ однієї з артилерійських бригад і корегували вогонь артилеристів по ворожих цілях.

В результаті спільних дій воїнів Сил оборони України втрати росіян склали:

Танк Т-90 - знищено

Танк Т-80БВМ - знищено

МТЛБ - знищено

МТЛБ - пошкоджено

"Також влучним попаданням було уражено бліндаж противника. Втрати серед особового складу російських окупантів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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