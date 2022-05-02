Бій за Сєверодонецьк буде дуже потужний. Не виключаю, що ворог не захопить місто, а спробує взяти його в облогу, - Гайдай. ВIДЕО

Наразі чимало військових експертів приписують Сєверодонецьку повторення долі Маріуполя.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, рашисти не полишають спроб здійснити прориви у Рубіжному та Попасній. Безуспішно, ворог має втрати.

Також зазначається, що росіяни готуються наступати на Сєверодонецьк, росармія перекидає саме на цей напрямок сили з Маріупольського напрямку.

"Посилено заходи безпеки на блокпостах, через заволодіння росіянами нашим гуманітарним транспортом та формою ЗСУ. Можливі провокації. Сакральна для Путіна дата - 9 травня, буде важкою для нас, рашисти посилять обстріли та намагатимуться знищити якомога більше населених пунктів Луганщини", - застерігає Гайдай.

"Сподіваємося на краще, готуємося до гіршого. Останніми днями військові експерти почали приписувати Сєверодонецьку долю Маріуполя. Оборона міста надпотужна, тож захопити обласний центр Луганщини буде вкрай важко. Але орки можуть піти іншим шляхом - за Маріупольським сценарієм. Це тільки припущення. Але ми готові до будь-якого розвитку подій, наші воїни дадуть ворогу гідну відсіч. Все ж закликаю до евакуації, адже трагедію краще попередити і не дати козирів ворогу", - резюмує він.

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"Бій буде дуже потужній за місто, хоча я не відкидаю і варіанту, що ворог не зможе взяти місто в лобову, і тоді вони візьмуть в облогу його. Ну будуть намагатися", - додав Гайдай.