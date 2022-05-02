Українські воїни знищили бронетехніку окупантів в селі Сулигівка на Харківщині. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни знищили бронетехніку окупантів в селі Сулигівка поблизу Ізюма на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований в соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Піталов
показати весь коментар02.05.2022 12:39 Відповісти Мені подобається 18 Посилання
✘
Олег Савчук #465491
показати весь коментар02.05.2022 12:44 Відповісти Мені подобається 9 Посилання
valera ivolgov
показати весь коментар02.05.2022 13:01 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль