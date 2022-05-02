УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9591 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
18 405 4

Українські воїни знищили бронетехніку окупантів в селі Сулигівка на Харківщині. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили бронетехніку окупантів в селі Сулигівка поблизу Ізюма на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Січеславські десантники знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) Ізюм (338)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно до дня Одеського барбекю!
показати весь коментар
02.05.2022 12:39 Відповісти
красівоє.
показати весь коментар
02.05.2022 12:44 Відповісти
Горить красіво.
показати весь коментар
02.05.2022 13:01 Відповісти
 
 