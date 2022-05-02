Українські воїни знищили бронетехніку окупантів в селі Сулигівка на Харківщині. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни знищили бронетехніку окупантів в селі Сулигівка поблизу Ізюма на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований в соцмережах.

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