Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від російських обстрілів постраждав цвинтар на Берківцях у Києві.

В мережі показали кадри розбомблених росіянами могил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lenta.ua.

"Другу добу поспіль тема обстрілу ворогом Берковецького цвинтаря у Києві домінує у київському сегменті Facеbook. Документальні кадри знищених могил родичів та друзів киян сколихнули хвилю емоцій у всьому світі", - зазначає видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це теж "денацифікація"? Боїтесь мертвих?": Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі. ФОТОрепортаж

Найбільше постраждали ділянки, зазначені на схемі:











