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Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Від російських обстрілів постраждав цвинтар на Берківцях у Києві.

В мережі показали кадри розбомблених росіянами могил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lenta.ua.

"Другу добу поспіль тема обстрілу ворогом Берковецького цвинтаря у Києві домінує у київському сегменті Facеbook. Документальні кадри знищених могил родичів та друзів киян сколихнули хвилю емоцій у всьому світі", - зазначає видання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Це теж "денацифікація"? Боїтесь мертвих?": Окупанти знищили квадратний кілометр цвинтаря в Одесі. ФОТОрепортаж

Найбільше постраждали ділянки, зазначені на схемі:

Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві 01
Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві 02
Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві 03
Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві 04
Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві 05
Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві 06

Автор: 

армія рф (17713) Київ (19626) цвинтар (198) обстріл (28973)


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Топ коментарі
+5
У кацапни дна нет. Это аксиома.
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02.05.2022 13:02
+4
зачем им это? это даже не варвары, это дети сатаны....
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02.05.2022 13:15
+2
Ну і?
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02.05.2022 13:03
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Стоп так це місяць тому було
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02.05.2022 13:01 Відповісти
Ну і?
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02.05.2022 13:03 Відповісти
Мабудь Бандеру шукали
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02.05.2022 14:41 Відповісти
А какая разница? Ключевое слово было.
кого там денафицировали и разоружали?
Мертвых с косами?
твой комент попахивает дерьмом
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02.05.2022 22:54 Відповісти
У кацапни дна нет. Это аксиома.
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02.05.2022 13:02 Відповісти
Мои родственники похоронены на 49м участке( мама, бабушка, дедушка ), совсем рядом
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02.05.2022 13:04 Відповісти
хто в курсі колумбарій це 30а, напроти 79? Дякую
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02.05.2022 13:09 Відповісти
2 колумбария новый и в центре!
есть еще несколько поврежденных участков.
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02.05.2022 22:51 Відповісти
Радует только одно эпичное видео о сибирском спецназе , но на цензоре нет https://mignews.com/news/ukraine/na-donbasse-likvidirovana-gruppa-specnaza-iz-sibiri.html
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02.05.2022 13:10 Відповісти
Те ж саме на "Яцево" у Чернігові Били навмання Особливо - по меморіалу АТОвців Мабуть мстили!
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02.05.2022 13:14 Відповісти
На Яцево орки танками їздили по могилам АТО- вців, про це було відео на "суспільному"
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02.05.2022 14:56 Відповісти
зачем им это? это даже не варвары, это дети сатаны....
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02.05.2022 13:15 Відповісти
объясняю - это уже не есть военная тайна , где то не более километра да меньше это до моего дома наверно с километр будет работали САУ и грады и они пытались их накрыть
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02.05.2022 13:34 Відповісти
Да уж, высокоточное оружие...
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02.05.2022 22:57 Відповісти
Ну, теперь уже можно открыть глаза публике, что били они не по леруа марлен и не по кладбищу.
Пыталисьликвидировать находящиеся рядом студии 5-го и Прямого каналов.
Не удало сь.
Их задумку реализовали Зеленский с Ермаком.
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02.05.2022 13:20 Відповісти
какой то ты бред несешь убогая я бы тебе рассказал по чему они били но не хочу тратить время
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02.05.2022 13:27 Відповісти
Ну, киевляне, которые знают все эти адреса, почешут репу, возьмут линеечку и проертят прямую линию, чтобы прверить маи слова.
А ты, фсбшная подстилка, можешь продолжать вылизывать своему шефу звизбдюляку по самые гланды.
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02.05.2022 13:50 Відповісти
А нічого, що студії 5-го та Прямого каналів знаходяться в різних частинах Києва?
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02.05.2022 15:47 Відповісти
И еще: когда такие как ты комментируют, они либо не понимают, либо не там живут.
По кому они били на Мостицкой.
Или ты был корректировщиком, но очень хреновым?
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02.05.2022 23:02 Відповісти
Кто подскажет - на кладбище есть картотека или списки умерших ,чтоб можно было найти по фамилии человека где его могила?
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02.05.2022 13:42 Відповісти
Есть. В Киеве на Берковецком, во всяком случае.
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02.05.2022 13:47 Відповісти
в Киеве - на каждом кладбище есть
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02.05.2022 13:52 Відповісти
Кончай трындеть!
На Куреневском хрен кого найдешь, как и на большинстве старых.
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02.05.2022 13:56 Відповісти
Сильно сумніваюсь. Говорили, що буде така електронна база всіх похованих (років 12-15 тому), муніципальний проект, навіть кошти на те якісь виділялись, але результату ніхто не бачів
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02.05.2022 15:50 Відповісти
а разве в киев пуляли кроме марта....
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02.05.2022 13:48 Відповісти
Кабы пару дней назад даже попали в жилой дом и завод Артема.
Какой смысл туда пулять - непонятно.
Цеха глубоко, не достать, а ширпотреб типо пылесосов давно не делают.
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02.05.2022 13:59 Відповісти
Так это в марте и произошло!
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02.05.2022 23:03 Відповісти
То коли саме був обстріл? Від цього місця поруч могил багато зруйновано? У мене там прадід і бабуся недалеко поховані.
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02.05.2022 15:46 Відповісти
Не всі ділянки, по яких влучали, на карті позначено. Додайте ділянки 24 і38 - особисто бачив розбиті надгробки, 2 тижні тому ще уламок снаряду з землі на 24-й ділянці стирчав...
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02.05.2022 15:56 Відповісти
97 участок - затронут или нет?? Кто знает...там моя мать..

Приехать сейчас посмотреть не могу
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02.05.2022 21:52 Відповісти
 
 