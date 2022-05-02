Розбиті надгробки та розбомблені могили: наслідки обстрілів військами РФ Берковецького кладовища в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Від російських обстрілів постраждав цвинтар на Берківцях у Києві.
В мережі показали кадри розбомблених росіянами могил, передає Цензор.НЕТ з посиланням на lenta.ua.
"Другу добу поспіль тема обстрілу ворогом Берковецького цвинтаря у Києві домінує у київському сегменті Facеbook. Документальні кадри знищених могил родичів та друзів киян сколихнули хвилю емоцій у всьому світі", - зазначає видання.
Найбільше постраждали ділянки, зазначені на схемі:
Топ коментарі
+5 Garry Grant
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+4 Hanka Panyanka
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+2 Garry Grant
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кого там денафицировали и разоружали?
Мертвых с косами?
твой комент попахивает дерьмом
есть еще несколько поврежденных участков.
Пыталисьликвидировать находящиеся рядом студии 5-го и Прямого каналов.
Не удало сь.
Их задумку реализовали Зеленский с Ермаком.
А ты, фсбшная подстилка, можешь продолжать вылизывать своему шефу звизбдюляку по самые гланды.
По кому они били на Мостицкой.
Или ты был корректировщиком, но очень хреновым?
На Куреневском хрен кого найдешь, как и на большинстве старых.
Какой смысл туда пулять - непонятно.
Цеха глубоко, не достать, а ширпотреб типо пылесосов давно не делают.
Приехать сейчас посмотреть не могу