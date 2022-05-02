"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": російські окупанти обговорюють доставку "вантажу 200", - перехоплення СБУ. АУДIО
Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час. Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже "напіврозкладений вантаж 200", який треба додатково ідентифікувати.
Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.
Нижче – уривок із телефонної розмови двох загарбників:
- Ты Макеевича отправлял?
- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
- Жена переживает, его уже дней 6 везут.
- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью…
За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.
Тож українські захисники продовжують якісно робити свою справу: за офіційними даними, ЗСУ знищили вже понад 23 тис. окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Об этом в эфире https://24tv.ua/kharkiv/ru/bolnyh-vygnali-okkupirovannoj-harkovshhine-bolnicy-perepolneny_n1969690/ 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.
А може тіло *********? А може це взагалі не він і бабки підуть комусь іншому???