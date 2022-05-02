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"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": російські окупанти обговорюють доставку "вантажу 200", - перехоплення СБУ. АУДIО

Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час. Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже "напіврозкладений вантаж 200", який треба додатково ідентифікувати.

Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Нижче – уривок із телефонної розмови двох загарбників:

- Ты Макеевича отправлял?
- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
- Жена переживает, его уже дней 6 везут.
- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью…

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Там дальше стоят ангары, и трупы русских солдат просто привозят и кидают. Не знают, кто есть кто. Там по 5-6 стопок битком!" - перехоплення СБУ про втрати армії РФ. АУДIО

За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Тож українські захисники продовжують якісно робити свою справу: за офіційними даними, ЗСУ знищили вже понад 23 тис. окупантів.

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040) СБУ (12912) втрати (4433) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+21
Так им еще в начале войны умные люди сказали ,что вам не танки а рефрижераторы больше нужны.
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02.05.2022 13:32
+13
Суповой набор "рюський Ванька".
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02.05.2022 13:36
+12
Що та дружина Макєєвича пережила за ці 6 днів, важко уявити. Тут лотерею поки результат чекаєш, стільки емоцій, а вона шість днів сім лямів не може дочекатися...
А може тіло *********? А може це взагалі не він і бабки підуть комусь іншому???
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02.05.2022 15:24
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На оккупированной территории Харьковщины едва ли не все медучреждения заполнены ранеными российскими военными. В частности, в Волчанске оккупантов разместили в тубдиспансере.

Об этом в эфире https://24tv.ua/kharkiv/ru/bolnyh-vygnali-okkupirovannoj-harkovshhine-bolnicy-perepolneny_n1969690/ 24 канала рассказала корреспондентка, которая находится в Харькове.
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02.05.2022 13:32 Відповісти
Видели эту корреспондентку. Шо попало
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02.05.2022 13:36 Відповісти
І всьєх, мля, абманулі і ані нє зналі шо в Украіньє ужє, да?! Ссуки кацапсячі... Вирити яму і... Навіть кулі для такої мерзоти шкода.
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02.05.2022 13:50 Відповісти
Устроили трупдеспасер!
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02.05.2022 14:14 Відповісти
А может, у них у всех туберкулез. Посмотрите на их легкие.
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02.05.2022 16:40 Відповісти
Так им еще в начале войны умные люди сказали ,что вам не танки а рефрижераторы больше нужны.
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02.05.2022 13:32 Відповісти
Пачками Скоро у всіх спермаркетах країни: дайте мені, будь ласка, 5 пачок дохлих окупантів.
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02.05.2022 13:33 Відповісти
А хоть в пакетах комплект от одного орка, или собрали шо было?
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02.05.2022 13:33 Відповісти
Суповой набор "рюський Ванька".
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02.05.2022 13:36 Відповісти
Або конструктор)) Отримай купку запчастин - збери сина..
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02.05.2022 14:38 Відповісти
Плотней в пакет трамбовать надо - больше влезет
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02.05.2022 13:39 Відповісти
Собираю вложения в новый стартап - дешевый собачий корм. Ваш цуцик будет доволен
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02.05.2022 13:39 Відповісти
Кацапятиной дибилизированой цуцика и отравить можно
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02.05.2022 13:41 Відповісти
Консерну"ЛЕГО" треба для расіян, окрему серію випускати...
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02.05.2022 13:44 Відповісти
Дамой, на расєю.
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02.05.2022 14:03 Відповісти
Все это радует, одно странно: почему практически на всех перехватах переговоров всегда слышен акцент? Понятно, что коллаборантов много, но ведь предполагается, что это кадровые орки разговаривают? Все эти "шо" и "г'" как-то не внушают доверя к подобным перехватам. Без учета этого нюанса, новость добрая.
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02.05.2022 14:13 Відповісти
Даунбасня так разговаривает на местном суржике.
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02.05.2022 14:16 Відповісти
Более того, жители Раисси тоже. На Курщине, Белгородщине, Орловщине и т.д. При этом слова не зная украинского.
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02.05.2022 15:31 Відповісти
Кацап, не світись...
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02.05.2022 14:42 Відповісти
Сережа, иди вслед за русским кораблем. Мы сами тут разберемся, с этими записями
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02.05.2022 15:26 Відповісти
А якщо їх пресувати? Ну, як сіно...
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02.05.2022 14:22 Відповісти
А можна так.

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02.05.2022 16:45 Відповісти
Що та дружина Макєєвича пережила за ці 6 днів, важко уявити. Тут лотерею поки результат чекаєш, стільки емоцій, а вона шість днів сім лямів не може дочекатися...
А може тіло *********? А може це взагалі не він і бабки підуть комусь іншому???
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02.05.2022 15:24 Відповісти
 
 