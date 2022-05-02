"Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": російські окупанти обговорюють доставку "вантажу 200", - перехоплення СБУ. АУДIО

Щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні, трупи росіян везуть невеликими партіями та виключно в нічний час. Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже "напіврозкладений вантаж 200", який треба додатково ідентифікувати.

Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області, передає Цензор.НЕТ.

Нижче – уривок із телефонної розмови двох загарбників:

- Ты Макеевича отправлял?

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью…

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За словами загарбника, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Тож українські захисники продовжують якісно робити свою справу: за офіційними даними, ЗСУ знищили вже понад 23 тис. окупантів.