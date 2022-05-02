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Українські воїни встановили американський кулемет Browning М2 на трофейну російську вантажівку "Торнадо-У". ВIДЕО

Бійці першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна встановили на трофейну вантажівку "Торнадо-У" американський кулемет Browning М2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою удосконалену зброю українські бійці показали в соцмережах

Кулемет Browning M2 або кулемет Browning 50-го калібру - великокаліберний кулемет, розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом. Дизайн має багато офіційних позначень, зокрема для сучасної піхотної модифікації Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах.

На тлі російського вторгнення в Україну 2022 року, уряд Італії 28 лютого оголосив про відправку зброї в Україну, зокрема кулеметів M2. Кулемети надаються в рамках приєднання Італії до списку країн ЄС, які надсилають зброю в Україну. Крім того, італійський уряд передав кулемети MG 42/59 - італійський єдиний кулемет, створений на базі MG-3.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австралія розпочала постачання Україні броньованої техніки, - Зеленський

Автор: 

армія (3776) зброя (7505)


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Топ коментарі
+33
невдала картинка. коти - розумні істоти, на відміну від руzzкіх, тому ніколи не начіплять на себе колорадську х*йню.
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02.05.2022 14:02
+22
***** ОРКАМ:
Голівуд проти орків: слідом за Джолі до Львова приїхав легендарний Гендальф.
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02.05.2022 13:55
+10
день шашликів по-Одеськи
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02.05.2022 13:51
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день шашликів по-Одеськи
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02.05.2022 13:51 Відповісти
невдала картинка. коти - розумні істоти, на відміну від руzzкіх, тому ніколи не начіплять на себе колорадську х*йню.
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02.05.2022 14:02 Відповісти
І свободолюбиві, не як рабська кацапня ...
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02.05.2022 16:32 Відповісти
Креативно.
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02.05.2022 20:34 Відповісти
Это интересно. Плюс
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02.05.2022 13:54 Відповісти
***** ОРКАМ:
Голівуд проти орків: слідом за Джолі до Львова приїхав легендарний Гендальф.
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02.05.2022 13:55 Відповісти
перестаньте эту z пихать во все посты тошнит от нее
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02.05.2022 23:04 Відповісти
рашню демілітаризовано. (ще б прапор американський)
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02.05.2022 14:04 Відповісти
Машина называется, мечта артиллериста. С закрытыми глазами не промахнешься из танка или ПТРК по такой громадине. И до жопы ее бронированность. Лучше и удобнее хаммера ничего пока нету.
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02.05.2022 14:06 Відповісти
Русскіє скавулять. Це добре...
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02.05.2022 14:17 Відповісти
Мечта артиллериста это верно, в том смысле , что как тягач, скажем Мста-Б, отличная вещь. В ВСУ еще много древних Уралов и Камаз 4310.
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02.05.2022 14:53 Відповісти
Великокаліберний. Це гут.
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02.05.2022 14:11 Відповісти
///Крім того, італійський уряд передав кулемети MG 42/59///
- Это суровая штучка, "пилорама"...
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02.05.2022 14:18 Відповісти
А как Торнадо её использовать нельзя? РСЗО в смысле
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02.05.2022 14:19 Відповісти
Торнадо У - это бронированный урал, а не РСЗО
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02.05.2022 14:32 Відповісти
Это что же получается рабссейскую "Торнадо-У" снасильничали американским пулеметом, переданным Украине итальянским "фашистским" правительством... Какая боль, Украина-рабссея 15000 рашоорков под ноль.
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02.05.2022 14:28 Відповісти
!!!
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02.05.2022 14:53 Відповісти
Та тіпа 23000
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02.05.2022 15:28 Відповісти
когда в одном взводе встречаются два профессиональных сварщика, то бывает еще и не такое ...
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02.05.2022 14:34 Відповісти
Этот пулемет на расстоянии 5 км пробивает шлакоблок. Хорошие сапоги, надо брать! (с)
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02.05.2022 15:07 Відповісти
Моя думка що все кацапське прокляте, тому краще не використовувати кацапське, або використовувати як мога менше.
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02.05.2022 20:38 Відповісти
"Торнадо" - обычный "Урал" с новой "мордой".
Тор надо ? Тор не надо.
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02.05.2022 21:11 Відповісти
Для видео-эффектно, имеет ли смысл, спорно.
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02.05.2022 23:18 Відповісти
 
 