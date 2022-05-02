Українські воїни встановили американський кулемет Browning М2 на трофейну російську вантажівку "Торнадо-У". ВIДЕО

Бійці першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна встановили на трофейну вантажівку "Торнадо-У" американський кулемет Browning М2.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою удосконалену зброю українські бійці показали в соцмережах.

Кулемет Browning M2 або кулемет Browning 50-го калібру - великокаліберний кулемет, розроблений наприкінці Першої світової війни Джоном Браунінгом. Дизайн має багато офіційних позначень, зокрема для сучасної піхотної модифікації Browning Machine Gun, Cal. .50, M2, HB, Flexible. Цей кулемет ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах.

На тлі російського вторгнення в Україну 2022 року, уряд Італії 28 лютого оголосив про відправку зброї в Україну, зокрема кулеметів M2. Кулемети надаються в рамках приєднання Італії до списку країн ЄС, які надсилають зброю в Україну. Крім того, італійський уряд передав кулемети MG 42/59 - італійський єдиний кулемет, створений на базі MG-3.

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