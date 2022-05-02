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"Вже на Донбасі і мочать кацапню", - в мережі з'явився ролик з польськими танками Т-72М1 і Т-72M1R, переданими ЗСУ. ВIДЕО

Танки Т-72М1 і Т-72M1R, які Польща передала ЗСУ, вже на Донбасі.

Які повідомляє Цензор.НЕТ, повідомлення про це з'явилися у соцмережах. Окрім, того на різних пабліках публікується невеликий відеоролик, на яких зафіксовані передані Польщею бронемашини.

"Ось і польські танки Т-72М1. Їх передали нам 236 штук. Вже на Донбасі і мочать кацапню", - пише в коментарі до ролика автор публікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща передала Україні понад 200 танків Т-72, а також "Гвоздики" та "Гради"

Автор: 

зброя (7505) Польща (8609) танк (2079)


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Топ коментарі
+76
200+ штук то таки серйозне поповнення. дякую Полякам.
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02.05.2022 14:32
+73
Daliśmy takie, które bez problemu potraficie obsługiwać. Na Ruskich te też powinny wystarczyć.
Sam bym pojechał, ale co wam po starym dziadku. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie.
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02.05.2022 15:32
+64
ось хто справжній. тільки в біді справжні друзі пізнаються. Як колись, коли ми малими були: і бились і сварились, але коли щось було по-справжньому, то ставали плече в плече, або спина до спини і боролися. Не проводили неясної ентомології перемовини, а боролись. Бо знали, що тільки з сильними будуть рахуватись. не з слабаками. Ось така банальна-прибанальна правда життя. нажаль...
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02.05.2022 14:24
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Я конечно не эксперт, но не помешало бы ДЗ прилепить
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02.05.2022 14:15 Відповісти
поляки пошли по своему пути в модернизации т72 и не считают нужным обвешивать танк взрывчаткой.
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02.05.2022 14:28 Відповісти
Оце справжній "експерт"))))))))))))))))))
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03.05.2022 08:51 Відповісти
У них есть и с ДЗ, и с ПНВ, и с ЭСН. Но эти танки они себе оставили. Очень наивно полагать, что нам отдадут всё лучшее что у них имеется. Причем это касается не только Польши, но и всех вооружений, которые нам поставляются.
Спасибо и за такие.
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02.05.2022 14:48 Відповісти
Daliśmy takie, które bez problemu potraficie obsługiwać. Na Ruskich te też powinny wystarczyć.
Sam bym pojechał, ale co wam po starym dziadku. Chwała Ukrainie. Zwyciężycie.
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02.05.2022 15:32 Відповісти
Dziękuję Ci
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02.05.2022 15:53 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!
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02.05.2022 16:13 Відповісти
Дякуємо. За нашу і вашу свободу!
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02.05.2022 16:16 Відповісти
Dziękuję ci bracie, twojemu przyjaznemu wspaniałemu krajowi i ludziom! Chwała Polsce! Chwała Ukrainie! Razem wygrajmy! Szczęśliwego Dnia Konstytucji!
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02.05.2022 19:35 Відповісти
Ну это подходит как в поговорке: - "Дарёному коню, в зубы не смотрят"
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02.05.2022 16:34 Відповісти
Нам сейчас быстро нужны передвижные огневые точки, не сильно рашистам помогла навесная броня, судя по потерям.
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02.05.2022 15:02 Відповісти
От кацапского корнета (аналог нашей стугны) ДЗ не поможет,но от РПГ она реально спасает
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02.05.2022 20:45 Відповісти
Дякую полякам! ДЗ можна насобирать на кацапских трофеях.
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02.05.2022 17:09 Відповісти
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02.05.2022 14:17 Відповісти
Вільна Польска!
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02.05.2022 14:19 Відповісти
Я понимаю, что времени не было покрасить, но их можно легко принять за русские танки
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02.05.2022 14:19 Відповісти
Так не видно чітко - можливо і є на башті.
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02.05.2022 14:27 Відповісти
КрасівоЄ!
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02.05.2022 14:22 Відповісти
ось хто справжній. тільки в біді справжні друзі пізнаються. Як колись, коли ми малими були: і бились і сварились, але коли щось було по-справжньому, то ставали плече в плече, або спина до спини і боролися. Не проводили неясної ентомології перемовини, а боролись. Бо знали, що тільки з сильними будуть рахуватись. не з слабаками. Ось така банальна-прибанальна правда життя. нажаль...
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02.05.2022 14:24 Відповісти
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02.05.2022 14:27 Відповісти
200+ штук то таки серйозне поповнення. дякую Полякам.
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02.05.2022 14:32 Відповісти
Теперь понятно чего соляры нет.
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02.05.2022 14:34 Відповісти
Соляра є! З 95-м трохи напряг. Але переживемо. Полякі до речі можуть завести свою мережу АЗС до нас.
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02.05.2022 15:23 Відповісти
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02.05.2022 14:54 Відповісти
хто сказав що соляри нема ? треба з дому виходити і дивитись
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02.05.2022 14:57 Відповісти
В один ряд и плотненько встали чтобы было легче уничтожить?
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02.05.2022 15:12 Відповісти
Тобі треба очолити Генштаб!
В Генштабі тіпа не в курсі, як танки для фотографування ставити, а як для ведення бойових дій!
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02.05.2022 15:25 Відповісти
Это Генштаб оказывается, танки выстраивает в различных ситуациях.
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02.05.2022 17:17 Відповісти
Ви справді думаєте, що це відео з Донбасу? 😁 Польські танки таки обвішують ДЗ і перефарбовують. Вже на території України. 😊 Бо хоч танки і даровані, але це цінність і їх треба берегти. Як і екіпажі, які не даровані і тому безцінні. І підготувати екіпаж, пройти залагодження - це і час, і терпіння.
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02.05.2022 16:27 Відповісти
тем более на кацапском спаленном дерьме ДЗ хоть какой-никакой хватает. Даже на оторванных башнях есть целые контакты и рекликты
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02.05.2022 18:17 Відповісти
ti ******* rjuskij !
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02.05.2022 17:47 Відповісти
Я думала что на донбасе поля только. Там и лес есть?
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02.05.2022 15:15 Відповісти
Ще і який є ! І грибів повно
Так що звільняти всю територію в ідеалі ще і разом з кубаню
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02.05.2022 15:24 Відповісти
Так, там пустеля і баобаби з кактусами, а ліс намальований.
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02.05.2022 16:23 Відповісти
rjuskij ?
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02.05.2022 17:46 Відповісти
Думаете где орки под изюмом накапливались?Изюмский лес,при том очень не маленький
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02.05.2022 20:47 Відповісти
Слава Польським Братам!!!
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02.05.2022 15:19 Відповісти
Активная броня где? Надо навесить!
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02.05.2022 15:36 Відповісти
Без динамической защиты.
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02.05.2022 16:08 Відповісти
шта? почему не навесили свою ДЗ
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02.05.2022 17:55 Відповісти
Я так понял, мы сейчас не можем самостоятельно навесить дз? Все наши ремзаводы разрушены?
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02.05.2022 18:13 Відповісти
без коментарів
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02.05.2022 18:16 Відповісти
Да не смешите с заводами-ДЗ можна навесить в любом гараже
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02.05.2022 20:48 Відповісти
обязательно на каждое видео тулить эту малолетскую музыку то реп то еще какой то продиджи аж ухи вянут нет что вивальди или эту с фильма про бельмондо..
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02.05.2022 18:16 Відповісти
ну хоть не Ласковый май
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02.05.2022 18:19 Відповісти
САУ і гради то жир
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02.05.2022 20:12 Відповісти
Спасибо полякам!!
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02.05.2022 21:07 Відповісти
навіть не віриться що в 1993 р Україна мала 20 тисяч танків !!! підари все розікрали
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02.05.2022 21:39 Відповісти
На 1990 р. 20 694 танка на озброєнні мав увесь СРСР (перед підписанням Договору про звичайні збройні сили в Європі)
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02.05.2022 23:28 Відповісти
этих пидаров ты выбирал - чего жаловаться
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03.05.2022 00:01 Відповісти
То наверное вместе с Т-34 на памятниках и с немецкими Тиграми в музеях. Откуда такие циферы?
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03.05.2022 01:28 Відповісти
 
 