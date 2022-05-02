"Вже на Донбасі і мочать кацапню", - в мережі з'явився ролик з польськими танками Т-72М1 і Т-72M1R, переданими ЗСУ. ВIДЕО

Танки Т-72М1 і Т-72M1R, які Польща передала ЗСУ, вже на Донбасі.

Які повідомляє Цензор.НЕТ, повідомлення про це з'явилися у соцмережах. Окрім, того на різних пабліках публікується невеликий відеоролик, на яких зафіксовані передані Польщею бронемашини.

"Ось і польські танки Т-72М1. Їх передали нам 236 штук. Вже на Донбасі і мочать кацапню", - пише в коментарі до ролика автор публікації.

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