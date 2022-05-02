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Колишній російський військовий повідомляв своїм про переміщення техніки на Вінничні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Чоловік має громадянство РФ. Він підтримував агресію Росії, очікував на "руZZкий мір" та обговорював із росіянами переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону.

Про це повідомляє Управління СБУ в Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей колишній військовий російської армії, свідомо підтримував агресію рф проти України, очікував на "руZZкий мір" та, на додачу, ще й обговорював із росіянами переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону", - йдеться у повідомленні.

Мешкав чоловік поруч зі стратегічним об’єктом критичної інфраструктури. У нього вдома виявили російські документи та рублі, боєприпаси денної і нічної сигнальної дії, обріз мисливської рушниці із набоями.

Дивіться: Інформаторів окупантів затримано на блокпості в Запорізькій області, - Нацполіція. ВIДЕО

Матеріали щодо незаконного зберігання зброї направили до Нацполіції.

Колишній російський військовий повідомляв своїм про переміщення техніки на Вінничні, - СБУ 01
Колишній російський військовий повідомляв своїм про переміщення техніки на Вінничні, - СБУ 02
Колишній російський військовий повідомляв своїм про переміщення техніки на Вінничні, - СБУ 03
Колишній російський військовий повідомляв своїм про переміщення техніки на Вінничні, - СБУ 04

Автор: 

Вінницька область (1023) СБУ (12912) колабораціонізм (1168)


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Топ коментарі
+39
***** свинособачий.
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02.05.2022 14:20
+36
Можно смело пускать в расход - пуйло их принципиально менять не будет.
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02.05.2022 14:27
+24
Живих колишніх росіян не буває! Колишніми вони стають лише у формі вантажу 200.
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02.05.2022 14:33
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***** свинособачий.
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02.05.2022 14:20 Відповісти
на кол свинорылокозломордого свинопаса надо посадить...
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02.05.2022 14:26 Відповісти
Можно смело пускать в расход - пуйло их принципиально менять не будет.
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02.05.2022 14:27 Відповісти
Живих колишніх росіян не буває! Колишніми вони стають лише у формі вантажу 200.
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02.05.2022 14:33 Відповісти
Кацап это всегда кацап, где бы он не жил, что бы не говорил.
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02.05.2022 14:38 Відповісти
Таких треба гасити на місці.
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02.05.2022 14:42 Відповісти
Место рождения Жмеренский р-н. Винницкой обл. пос Потоки
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02.05.2022 14:45 Відповісти
украинские гниды - они часто похлеще расово чистых свинособак.
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02.05.2022 15:21 Відповісти
***** ! Зевладо, коли наведете порядок з тими гражданами рф, маленький закон чи зміни до чинних законів - паспорт рф значить ***** в ***** і мухосранскі протягом 72 годин
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02.05.2022 14:48 Відповісти
Якого хера ви скривате пику цієї мразі??????????????????
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02.05.2022 14:50 Відповісти
Ми тут часто в коментах гонимо на жителів Східної, але, на жаль, такі тіпи є і в Центральній, і в Західній...
У Львові завжди було багато росіян військових-пенсіонерів, які служили там ще за часів Совка. Вони так і не захотіли вивчити укр.мову.
Чим вони зараз займаються - ХЗ!
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02.05.2022 14:54 Відповісти
Вони вже лежать вже в землі або пердять в ліжку. Але запитання до їх дітей та внуків?
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02.05.2022 15:47 Відповісти
Это один из 200 тысяч перебежчиков которые переселились в Украину за период 2014 - 2022 годов. Ху@ло готовилось к захвату Украины и 100% подселило вот таких диверсантов.
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02.05.2022 14:54 Відповісти
Да. Ведь 200 тысяч это целая армия. как так могло случиться что даже после 14 года к нам шел поток кацапов.
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02.05.2022 15:22 Відповісти
Доречі, до 2019 року цих лідорасів в Україну не пускали. Була заборона на в'їзд осіб чоловічої статі від 16 років здається. Але прийшло "Зе" й сюди хлинув просто "потік".
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02.05.2022 14:55 Відповісти
І при "Пе" пускали, і при "Зе" пускали, до речі.
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02.05.2022 16:04 Відповісти
не песди кацап
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03.05.2022 00:04 Відповісти
Вот вам и двойное гражданство и безвизовый режим с русофашистами. Сколько из-за етого погибло наших людей только можно догадываться. Хотя даже кацапоиды заявляют что если бы не украинские колаборанты и сепары звавшие в Украину рузкиймир и заявлявшие что будут встречать рашистов с цветами, всей етой войны вообще небыло бы.
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02.05.2022 15:07 Відповісти
Якого х₴ра, ви, закриваєте ₴бало, і матуєте фамілію-- боїтесь дискредитувати?
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02.05.2022 15:10 Відповісти
Потрібно негайно прийняти закон.Всі хто мають або мали в минулому російський паспорт мають стати на облік в поліцію негайно в період 10 днів скажем.Вийняток тільки якщо бойові дії і відділок поліції не працює тоді при першій нагоді.Якщо ж не став на облік то при виявленні має бути кримінальної відповідальності років 3-5 позбавлення волі і аналювання українського громадянства при наявності з подальшим депортуванням до немитої.Особливо ті хто проходив службу в органах внутрішніх або військових мають бути при виявленні заарештовані.Це має бути на всій території України включно з Кримом.Так що всі ті в Криму та Донбасі мають знати що їх чекає тюрма.Якщо буде доведено що вони вели розвідку або приймали участь у війні проти України то срок має бути з 15 років і до довічного.
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02.05.2022 15:12 Відповісти
хоч бери і став всіх громадян мордора що в країні на облік в мвс, як наркоманів чи бувших злочинців
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02.05.2022 15:13 Відповісти
гражданин кацапстана, военный, сдавал позиции и шпионил, сигнальные ракеты опять же - вертолеты ждал что ли. а ему статью за незаконное хранение оружия ...
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02.05.2022 15:16 Відповісти
Меня за сатирический стих про евреев в 2018 году вызывали в СБУ. Подобно как при Союзе вызывали в КГБ за украинский стих. Не тем эти ребята вовсе тогда занимались. Не патриотов надо было им выслеживать, а поцов с двойным гражданством, нелегалов, ренегатов и потенциальных предателей. В результате, имеем то, что имеем.
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02.05.2022 15:21 Відповісти
2018 євреї зайшли у владу, в т. ч і в СБУ Народ вибрав.
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02.05.2022 15:49 Відповісти
Вони звідти за останні 100 років ніколи і не виходили.
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02.05.2022 16:08 Відповісти
На Західній до 2014 обласні СБУ складались з нащадків тих НКВДшників, яких у 50-х роках прислали з мацкви знищувати український визвольний рух. Такі династії були дід НКВД - батько КГБ - син СБУ.
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02.05.2022 19:00 Відповісти
Допитати і розстріляти . Щоб не втік .
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02.05.2022 15:27 Відповісти
макаров рикошетит остальное на вылет..2 дня и здоров..лучше на костер с отречением от вельзивула))
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02.05.2022 18:15 Відповісти
Может пора вводить с кацапами и бульбошами визовый режим?Не?
ЗЕреформаторы херовы.
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02.05.2022 16:04 Відповісти
Як в Україні відрізнити гарного москаля від поганого?
Гарного москаля у тепловізорі не видно!
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02.05.2022 16:53 Відповісти
Нужно пристреливать их и говорить при попытке побега! Никакой пощады!
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02.05.2022 17:27 Відповісти
он гитлер..редиска чикатила чиполлино чебурашка барабашка..каин..кибальчишь с банкой пиченья...на костер..я боюся предатель гитлерцам сдался за шиколадки
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02.05.2022 18:13 Відповісти
славу сбу баканову дбр и всем остальным ******* !это вам не бизнес кошмарить и на машинах типо для прикрытия элитных ездить,службы уровня братков 90x
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03.05.2022 07:31 Відповісти
 
 