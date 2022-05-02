Колишній російський військовий повідомляв своїм про переміщення техніки на Вінничні, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Чоловік має громадянство РФ. Він підтримував агресію Росії, очікував на "руZZкий мір" та обговорював із росіянами переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону.

Про це повідомляє Управління СБУ в Вінницькій області, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей колишній військовий російської армії, свідомо підтримував агресію рф проти України, очікував на "руZZкий мір" та, на додачу, ще й обговорював із росіянами переміщення військової техніки ЗСУ по території регіону", - йдеться у повідомленні.

Мешкав чоловік поруч зі стратегічним об’єктом критичної інфраструктури. У нього вдома виявили російські документи та рублі, боєприпаси денної і нічної сигнальної дії, обріз мисливської рушниці із набоями.

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