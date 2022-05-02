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"Росіяни не жаліють нікого - покиньте зону бойових дій, щоб нам краще знищувати окупантів", - солдат ЗСУ про бої поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Авдіївка - місто біля Донецька, куди намагається прорватися московський агресор. Українські воїни знищують ворогів на підступах до міста, тому росіяни нещадно гатять з артилерії по Авдіївці, щоб стерти її з лиця землі.

Журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман представляє репортаж з міста Авдіївки, яке поступово перетворюється на руїну через дії військ РФ.

"Ми знищуємо ворога на підступах до міста, але нам важливо, щоб місцеве населення покинуло Авдіївку. Адже росіяни не жаліють нікого. Вони вбивають українських дітей, літніх людей. Покиньте ці місця, нам буде легше воювати з окупантом", - розповіли журналісту українські воїни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Працюємо постійно. Знищили російський танк, два дні тому - МТЛБ, вчора - автомобіль з московським військовим командуванням", - боєць ЗСУ про бої поблизу Мар'їнки. ВIДЕО

Дивіться наші репортажі на сайті Цензор.НЕТ і дізнавайтеся всю правду про нашу війну за Незалежність.

Слава Україні!

Автор: 

Авдіївка (2342) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+19
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02.05.2022 15:47
+14
Так. Найкраще виїхати.
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02.05.2022 15:34
+11
Все верно. Либо ты умеешь воевать и у тебя есть чем - тогда ты остаешься и убиваешь орков. Либо ты потенциальная безоружная жертва - и тогда ты сваливаешь и облегчаешь задачу ВСУ и ТрО.
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02.05.2022 15:35
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Так. Найкраще виїхати.
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02.05.2022 15:34 Відповісти
выезжать надо было раньше, а не счас когда голову не поднять.
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02.05.2022 16:20 Відповісти
Коксохим жалко.
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02.05.2022 15:34 Відповісти
Все верно. Либо ты умеешь воевать и у тебя есть чем - тогда ты остаешься и убиваешь орков. Либо ты потенциальная безоружная жертва - и тогда ты сваливаешь и облегчаешь задачу ВСУ и ТрО.
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02.05.2022 15:35 Відповісти
Хто хотів виїхати - вже виїхали . Їбaшимo кацапів невпинно далі . Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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02.05.2022 15:40 Відповісти
Касаби зуміли згуртувати громадян України і Світову єврейську спільноту. Карочє, їм пісєц
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02.05.2022 15:41 Відповісти
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02.05.2022 15:47 Відповісти
радий допомогти!
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02.05.2022 17:09 Відповісти
Яка вишукана руZZофобія
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16.05.2022 18:24 Відповісти
Какая фобия? Не льстите им. Никто их не боится. Презирают и ненавидят, это да...
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16.05.2022 20:41 Відповісти
в основному із цивільних лишаються до останнього, самі розумієте хто...хто чекають на іншу "перемогу".
так що зсу воїнам просто треба робити свою роботу. народ має розуміти
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02.05.2022 16:04 Відповісти
Ещё скорее всего не хотят уезжать старики за 70-75 лет и старше
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02.05.2022 20:32 Відповісти
Остались больные и немощные или русофилы.
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02.05.2022 16:39 Відповісти
останніх думаю найбільше... відсотків 70-80
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02.05.2022 16:40 Відповісти
нужно освобождать территорию, а не упрашивать сепаров помогать ЗСУ. Пусть прячутся, когда нужно орков выкуривать. А как они хотели освободить территорию.? Или как с 2014 "наши люди"?
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02.05.2022 16:44 Відповісти
 
 