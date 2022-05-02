"Росіяни не жаліють нікого - покиньте зону бойових дій, щоб нам краще знищувати окупантів", - солдат ЗСУ про бої поблизу Авдіївки. ВIДЕО
Авдіївка - місто біля Донецька, куди намагається прорватися московський агресор. Українські воїни знищують ворогів на підступах до міста, тому росіяни нещадно гатять з артилерії по Авдіївці, щоб стерти її з лиця землі.
Журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман представляє репортаж з міста Авдіївки, яке поступово перетворюється на руїну через дії військ РФ.
"Ми знищуємо ворога на підступах до міста, але нам важливо, щоб місцеве населення покинуло Авдіївку. Адже росіяни не жаліють нікого. Вони вбивають українських дітей, літніх людей. Покиньте ці місця, нам буде легше воювати з окупантом", - розповіли журналісту українські воїни.
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Слава Україні!
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так що зсу воїнам просто треба робити свою роботу. народ має розуміти