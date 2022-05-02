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Колишні пекарі й слюсарі пліч-о-пліч тримають фронт. Не панікуйте: разом ми точно завалимо ворогів, - воїн 79 бригади Дмитро. ВIДЕО

Чутки про поразки та можливий програш - це брехня. Прості люди, які вирішили захищати свої родини, тримають фронт і разом проженуть ворога з України.

Про це головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розказав воїн 79-ї бригади Дмитро.

"У нас хлопці, резервісти - по суті, вчорашні пекарі, слюсарі та все інше. Разом зі мною стоять так само з автоматами і не дрефлять", - каже він.

За словами Дмитра, воїни постійно отримують підтримку та озброєння.

"Я вас прошу, будь ласка: не здавайте задню. Не треба панікувати. Все, що говорять про те, що у нас йдуть поразки, що ми програємо цю війну – це вся брехня. Ми досі стоїмо, фронт досі тримається. І тримається на нас", - наголосив він.

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Захисник України закликав згадати про Бучу й подумати, чи може хтось хотіти для своїх близьких такої долі, яка та, що спіткала її мешканців.

"Кожен повинен вирішити для себе, хто він: миша якась чи все-таки вона якийсь гордий лев. Не обов'язково бути сміливою людиною. В армії дуже багато професій. Головне – участь. А якщо буде хороша підтримка, якщо буде багато людей, то це участь, ця підтримка перетворюється на перемогу", - каже Дмитро.

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"Нехай це не воїни – це взагалі не воїни, це люди цивільні. Але прикрити вони точно спину зможуть. І, в принципі, якщо доведеться, підемо усі разом. А якщо підуть вони і підуть сусіди – то це виходить висунеться весь фронт. А разом ми їх точно задавимо", - додав він.

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Та по ходу ніхто не панікує. Хто може, чистить зброю, хто може - збирає гуманітарку, годує малозабезпечених і біженців, вишукує кинутих домашніх тварин, допомогає сусідам ремонтувати будинки, чморить мокшу в інформаційному просторі...
Головне, щоб шеф Єрмака і його дружбани не запанікували!
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02.05.2022 15:14 Відповісти
Дима,не грузись,никто тут в тылу не паникует, мы верим в ЗСУ, верим в Тероборону, верим в Господа и в перемогу Украины.Слава нашим захисныкам, слава нации, смерть ворогам!
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02.05.2022 15:38 Відповісти
Героя слава !!
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02.05.2022 16:17 Відповісти
Мені здається, що дане інтервью, а також ось це
мають на меті відвести на задній план скандал під Ямполем. Ніякі подібні статті не можуть відбілити частину командування бригади, яки тупо кинула людей. Це злочин. Військова прокуратора має притягнути винних офіцерів до відповідальності, а солдат реабілітувати. Якщо ж це фейк - то залишається вияснити, хто ці всі люди на відео (хоча скоріш всього це не фейк).
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02.05.2022 17:28 Відповісти
Подобное и с нашей Черкасской ТРО -отправили в Попасную 130 человек (156 батальон)- не обстрелянную,не сведенную часть с самими автоматами -а они там сразу попали под танки -хрен знает какие потери,но слухи по Фейсбуку от родственников и жен идут очень плохие
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02.05.2022 20:38 Відповісти
Ніхто і не панікує, хлопці. Ми всі віримо в вас, віримо в ЗСУ, робимо все що можемо, перераховуємо вам все що маємо! Слава Нації, смерть парашній *********!..
...і також смерть курвам, що зливають Україну на "переговорах" з **********!
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02.05.2022 20:40 Відповісти
 
 