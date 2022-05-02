Колишні пекарі й слюсарі пліч-о-пліч тримають фронт. Не панікуйте: разом ми точно завалимо ворогів, - воїн 79 бригади Дмитро. ВIДЕО
Чутки про поразки та можливий програш - це брехня. Прості люди, які вирішили захищати свої родини, тримають фронт і разом проженуть ворога з України.
Про це головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розказав воїн 79-ї бригади Дмитро.
"У нас хлопці, резервісти - по суті, вчорашні пекарі, слюсарі та все інше. Разом зі мною стоять так само з автоматами і не дрефлять", - каже він.
За словами Дмитра, воїни постійно отримують підтримку та озброєння.
"Я вас прошу, будь ласка: не здавайте задню. Не треба панікувати. Все, що говорять про те, що у нас йдуть поразки, що ми програємо цю війну – це вся брехня. Ми досі стоїмо, фронт досі тримається. І тримається на нас", - наголосив він.
Захисник України закликав згадати про Бучу й подумати, чи може хтось хотіти для своїх близьких такої долі, яка та, що спіткала її мешканців.
"Кожен повинен вирішити для себе, хто він: миша якась чи все-таки вона якийсь гордий лев. Не обов'язково бути сміливою людиною. В армії дуже багато професій. Головне – участь. А якщо буде хороша підтримка, якщо буде багато людей, то це участь, ця підтримка перетворюється на перемогу", - каже Дмитро.
"Нехай це не воїни – це взагалі не воїни, це люди цивільні. Але прикрити вони точно спину зможуть. І, в принципі, якщо доведеться, підемо усі разом. А якщо підуть вони і підуть сусіди – то це виходить висунеться весь фронт. А разом ми їх точно задавимо", - додав він.
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Головне, щоб шеф Єрмака і його дружбани не запанікували!
мають на меті відвести на задній план скандал під Ямполем. Ніякі подібні статті не можуть відбілити частину командування бригади, яки тупо кинула людей. Це злочин. Військова прокуратора має притягнути винних офіцерів до відповідальності, а солдат реабілітувати. Якщо ж це фейк - то залишається вияснити, хто ці всі люди на відео (хоча скоріш всього це не фейк).
...і також смерть курвам, що зливають Україну на "переговорах" з **********!