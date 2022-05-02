Колишні пекарі й слюсарі пліч-о-пліч тримають фронт. Не панікуйте: разом ми точно завалимо ворогів, - воїн 79 бригади Дмитро. ВIДЕО

Чутки про поразки та можливий програш - це брехня. Прості люди, які вирішили захищати свої родини, тримають фронт і разом проженуть ворога з України.

Про це головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову розказав воїн 79-ї бригади Дмитро.

"У нас хлопці, резервісти - по суті, вчорашні пекарі, слюсарі та все інше. Разом зі мною стоять так само з автоматами і не дрефлять", - каже він.

За словами Дмитра, воїни постійно отримують підтримку та озброєння.

"Я вас прошу, будь ласка: не здавайте задню. Не треба панікувати. Все, що говорять про те, що у нас йдуть поразки, що ми програємо цю війну – це вся брехня. Ми досі стоїмо, фронт досі тримається. І тримається на нас", - наголосив він.

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Захисник України закликав згадати про Бучу й подумати, чи може хтось хотіти для своїх близьких такої долі, яка та, що спіткала її мешканців.

"Кожен повинен вирішити для себе, хто він: миша якась чи все-таки вона якийсь гордий лев. Не обов'язково бути сміливою людиною. В армії дуже багато професій. Головне – участь. А якщо буде хороша підтримка, якщо буде багато людей, то це участь, ця підтримка перетворюється на перемогу", - каже Дмитро.

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"Нехай це не воїни – це взагалі не воїни, це люди цивільні. Але прикрити вони точно спину зможуть. І, в принципі, якщо доведеться, підемо усі разом. А якщо підуть вони і підуть сусіди – то це виходить висунеться весь фронт. А разом ми їх точно задавимо", - додав він.