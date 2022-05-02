"Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": окупанти масово відмовляються йти у наступ на Харківщині, - перехоплення СБУ. АУДIО
Російські загарбники так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині. На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу.
Про це свідчить нове перехоплення розмов російських загарбників, яке СБУ зробила під Ізюмом Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – скаржиться окупант своєму знайомому в РФ.
На запитання про причину відмови той відповідає: "Ну они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пи*дец", – пояснює російський "отказнік".
"В його аргументах, звісно, є логіка. Але краще б він подумав своєю головою ще раніше: не тільки на передову, а й в Україну загалом не варто було "лезть", - резюмують у СБУ.
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І вірно роблять , платити ще вам за учасника "спєцапірации"
за сталіна потрібно дохнути а не думати
Приедь посмотри.
Спочатку розстріляти рядових, потім сержантській склад, потім офіцерский.
Ну а зі старшим офіцерським складом ми вже повоюємо...
8 років оркам росповідали шо Україна це квіточки для визволителів, безоплатний одяг, промтовари і навіть автомобілі на халяву, і найважче шо в свої руки може взяти російськиф вояк це пасочки з рук ******** їх українських жінок, а по-факту: пистуй стадо орків під молотки української артилерії!
Як, *****, неочікувано...
охранять склады что ли?
але в мисливців там всі рушниці ще зразу кацапи повідбирали
тіпа хтось курив не там і бігом нах в свою парашу