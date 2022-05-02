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"Мы отказались от этой х#йни...Они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. На мясо, а там чисто артиллерия": окупанти масово відмовляються йти у наступ на Харківщині, - перехоплення СБУ. АУДIО

Російські загарбники так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині. На них не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу.

Про це свідчить нове перехоплення розмов російських загарбників, яке СБУ зробила під Ізюмом Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Мы, короче… отказались от этой ху*ни, понял? И нас тут держат вообще жестко, чуть ли не до расстрела. Мы хотим уехать, а нас не отправляют. Он говорит: нам сказали вас расстрелять", – скаржиться окупант своєму знайомому в РФ.

На запитання про причину відмови той відповідає: "Ну они прямо на передовую отправляют, в самую жопу. И нас на мясо… А там сидит чисто артиллерия… а под артиллерию лезть – это вообще пи*дец", – пояснює російський "отказнік".

"В його аргументах, звісно, є логіка. Але краще б він подумав своєю головою ще раніше: не тільки на передову, а й в Україну загалом не варто було "лезть", - резюмують у СБУ.

Читайте також: "Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох#евал. И ночью": російські окупанти обговорюють доставку "вантажу 200", - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17713) СБУ (12912) Харківщина (6054) Ізюм (338) перехоплення (353)


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Топ коментарі
+35
"Вони нас хочуть розстріляти"

І вірно роблять , платити ще вам за учасника "спєцапірации"
за сталіна потрібно дохнути а не думати
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02.05.2022 16:35
+31
то-ли ещё будет, это ещё арты с лендлиза не на передовой
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02.05.2022 16:38
+27
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02.05.2022 16:55
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"Вони нас хочуть розстріляти"

І вірно роблять , платити ще вам за учасника "спєцапірации"
за сталіна потрібно дохнути а не думати
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02.05.2022 16:35 Відповісти
то-ли ещё будет, это ещё арты с лендлиза не на передовой
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02.05.2022 16:38 Відповісти
прілєз-здохни кацап
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02.05.2022 16:52 Відповісти
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02.05.2022 16:55 Відповісти
"А чё вы отказались?"
Приедь посмотри.
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02.05.2022 16:58 Відповісти
В этой ***** вы родились, жили и здохнете, москалики! ***** - это ваш выбор!
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02.05.2022 16:59 Відповісти
Та й Х. з ними!

Спочатку розстріляти рядових, потім сержантській склад, потім офіцерский.

Ну а зі старшим офіцерським складом ми вже повоюємо...
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02.05.2022 17:00 Відповісти
Хай розстрілють...
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02.05.2022 17:01 Відповісти
Можемповторятели не понимали, что кацапские пропагандистские победобесные фильмы и сериалы, накачавшие в оркском обществе весь этот рашистский военный психоз и реальная война две большие разницы
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02.05.2022 17:04 Відповісти
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02.05.2022 17:11 Відповісти
Йоу...
8 років оркам росповідали шо Україна це квіточки для визволителів, безоплатний одяг, промтовари і навіть автомобілі на халяву, і найважче шо в свої руки може взяти російськиф вояк це пасочки з рук ******** їх українських жінок, а по-факту: пистуй стадо орків під молотки української артилерії!
Як, *****, неочікувано...
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02.05.2022 17:27 Відповісти
а куда вас баранов отправить должны были?
охранять склады что ли?
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02.05.2022 17:29 Відповісти
Чим більше орків розстріляно своїми ж орками , тим менше роботи для наших воінів 😂
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02.05.2022 17:31 Відповісти
Сьогодні по телефону говорив зі знайомим єгерем - Толю Кульгейка згадували Розказав: "Оточенці" задовбали! Сидять в лісі, а по ночах грабують людей по навколишніх селах Зібралися мисливці Вислідили з собаками і "взяли як кабанів - "на картеч" Посікли дев"ятьох насмерть Азіати Кілька втекло Укинули "жмурів" у болото, розпили могорич і розійшлися!
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11.06.2022 15:19 Відповісти
мій дядько з під Херсона каже по плавнях дохера ціх .... сидить
але в мисливців там всі рушниці ще зразу кацапи повідбирали
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11.09.2022 20:19 Відповісти
Сірники не відібрали? Вже осінь! Очерет вже висохлий Пустить "пал" - як миші тікатимуть!
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11.09.2022 20:29 Відповісти
вони очерет косять на парники,та й там тваринок повно,вони ж не кацапи, їх шкода
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11.09.2022 21:15 Відповісти
Ну то хай вибирають: або "очерет на парники", або бандити, що будуть приходить уночі та грабувать і вбивать цих "парниколюбів"! А це буде, бо після розгрому кацапів на Херсонщині "оточенцям" не буде куди діться До Росії далеко - пішки не дійдеш А їсти - хочеться!
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11.09.2022 21:34 Відповісти
взірвали б свій штаб,
тіпа хтось курив не там і бігом нах в свою парашу
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02.05.2022 17:47 Відповісти
Убийцы, мародеры и насильники думали пройдут маршем фашистов и вернутся с награбленным домой, но легко в учении ***********, на деле лютая ненависть украинского народа и смерть.
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02.05.2022 19:02 Відповісти
 
 