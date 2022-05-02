Де і як Росія набиратиме нове "м'ясо"? День 68 БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

68-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": БЕЗ ЦЕНЗУРИ наживо на Цензор.НЕТ: Росія втрачає надію на Донбасі. День 67. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ