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"Слава Україні! Скажіть "паляниця", - діти з іграшковою зброєю влаштували блокпост та перевіряли водіїв поблизу села Соколівка на Хмельниччині. ВIДЕО

В селі Соколівка Ярмолинецького району Хмельницької області діти, озброївшись іграшковими автоматама, влаштували блокпост, на якому зупиняють автівки і просять сказати пароль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з дитячого блокпосту опублікував один з водіїв, що проїздив повз нього і пройшов перевірку.

"Слава Україні! Скажіть слово "паляниця". А "Укрзалізниця". Проїжджайте. Щасливої дороги", - допитували діти водія.

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діти (5127) розваги (24)


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Топ коментарі
+47
Цi дiти вже з малку не навидять москаля i це добре. Мiй дiд менi то саме казав що москаль то не людина.
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02.05.2022 21:58
+38
Наші майбутні справжні козаки !
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02.05.2022 21:53
+34
путин - ты ****. Гореть тебе в аду.
Дети должны играть в футбол, шахматы и т.д., а не в блокпост . . .
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02.05.2022 22:11
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Наші майбутні справжні козаки !
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02.05.2022 21:53 Відповісти
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02.05.2022 21:54 Відповісти
Цi дiти вже з малку не навидять москаля i це добре. Мiй дiд менi то саме казав що москаль то не людина.
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02.05.2022 21:58 Відповісти
Я з Донецька, в нас такого не було. Але вже є! Дитина ненавидить москалів люто!
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02.05.2022 23:03 Відповісти
я вам скажу, на західній Україні більшість ненавидять кацапів здавна.

мій дід (1905-2001) багато чого нарозказував мені порівнюючи німців і тих коZлорогих. тут невлізе к-сть символів в моєму пості аби описати.
кацап з боліт це НЕЛЮДЬ!

пам'ятаю коли дід дивився воєнний совєцкий фільм де були кадри боїв, він завжди кричав в телевізор "бив москаля, курва мать!! бий його курва!!"

я з дитинства слухав шо дід розповідав. і в мене ненависть до Мордора не з 2014, а з середніх класів школи.
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02.05.2022 23:12 Відповісти
бо на західній Україні та подекуди в центральнiй набагато краще знають справжню iсторiю, не так далеко зайшло зкацаплення, бiльше збережено традицiй, не було такого тотального добровiльного перетворення на совкiв-общєчєлавєкiв.

там зберiгся нацiональний дух, характер, а зараз вiн повертаеться i на схiд. все буде гаразд з часом.
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02.05.2022 23:20 Відповісти
треба їм вчитися наприклад на інженерів колись будуть зброю розробляти щоб Україну захищати
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02.05.2022 21:58 Відповісти
пуйло каже "денацифікація" ?

ну-ну...... ці пацанчики зроблять з дєдушки бабушку
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02.05.2022 22:05 Відповісти
Смерть кацапам. Через цю погань навіть наші діти знають, що таке війна...
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02.05.2022 22:05 Відповісти
А евреи чиста правильно говорили?
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02.05.2022 22:07 Відповісти
Антисемит?
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02.05.2022 22:12 Відповісти
Просто вонючий кацап.
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03.05.2022 07:45 Відповісти
путин - ты ****. Гореть тебе в аду.
Дети должны играть в футбол, шахматы и т.д., а не в блокпост . . .
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02.05.2022 22:11 Відповісти
Смс спілкування
- ти шо робиш ?
- засипаю.
-Без мене засинаєш?
-москаля землею засипаю!
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02.05.2022 22:12 Відповісти
Я люблю оте з серії Love is - закопувати москалів разом.
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02.05.2022 23:03 Відповісти
завтра по рос. тв буде страшне виття на тему діти-нацики
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02.05.2022 22:12 Відповісти
Уже было )
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02.05.2022 22:13 Відповісти
Коли вже нарешті українців перестане цікавити чи хвилювати що "завтра по рос. тв буде страшне виття".
Чи вас хвилює що завтра говоритиме ефіопське чи буркіна-фасо ТБ?
Викресліть нарешті зі свого життя ту улуську біомасу і більше переймайтеся тим що відбувається у власній державі і що потрібно їй і суспільству.
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02.05.2022 22:20 Відповісти
У страны огромные потери человеков. Девушки, милые, любимые, - рожайте, растите деток. Помогите Украине!
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02.05.2022 22:15 Відповісти
Сентиментальностью делу не поможешь. Нужны будут реальные дома помощи, заботы и прочая помощь для беременных, оказавшихся без средств к существованию. Иначе будут делать аборты. Это жизнь.
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02.05.2022 22:25 Відповісти
шо за кацапский бред. тебе девушки что - свиноматки?
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03.05.2022 05:52 Відповісти
Этот пердольевич просто кацапский ***** из "новородженных".
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03.05.2022 07:49 Відповісти
Агов ,сісадміни, відео не відкривається, мобільний Гугл хром, хтмл розмітка
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02.05.2022 22:16 Відповісти
А там у всех деток автоматы игрушечные ?
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02.05.2022 22:39 Відповісти
Якби не сказав нормально ПАЛЯНИЦЯ - ми б може взнали, правда з трофейного телефону
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03.05.2022 01:27 Відповісти
За то прознали и рашисты, у них истерика после просмотра этого ролика была.
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02.05.2022 22:40 Відповісти
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02.05.2022 22:50 Відповісти
скожi полиянiца--жареная палеенница кулубника...)
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02.05.2022 23:29 Відповісти
до слез! Живе Україна!!!!
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02.05.2022 22:58 Відповісти
Правильно, дітки: "будуть їхати руські - тобто окупанти, вбивці, вороги - будемо стріляти".
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02.05.2022 23:05 Відповісти
не руськi. тут потрiбно дiточок навчити - москалi, россiянцi, рашисти, кацапо-орда.
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02.05.2022 23:29 Відповісти
Аж пiдняли настрiй! Нашi ластiвочки , майбутнi захисники!
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02.05.2022 23:11 Відповісти
Респект)))
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02.05.2022 23:13 Відповісти
ульо плээр не фунциклируе
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02.05.2022 23:28 Відповісти
Дай Бог щоб тим дітям ніколи не прийшлося брати до рук справжню зброю..
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02.05.2022 23:39 Відповісти
От теробороны на блокпостах в сёлах хмельниччины толку меньше чем от этих детей.
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02.05.2022 23:48 Відповісти
1. Для початку варто було б знати мову країни, у якій живете. Чисто з поваги до того народу, серед якого живете. Бо якось мова і стиль лексики "ненавижу русских п*даров" не викликає довіри.

2. Цих дітей ніхто навмисне не підштовхував гратися у дорожній блок-пост. Тож цей вибір вони зробили самі і на мою думку вибір доречний у світлі того що відбувається. Чи ви воліли б якби ці дітлахи гралися у "путєн вєді вайска"?

3. Слово націоналіст страшне лиш для вихованців совєцкого "інтєрнаціанальнава" виховання.
Кожна країна формується нацією і кожна нація, свідома і горда своєї національности, докладає усих зусиль аби їх країна мала повагу у світі.
Суспільство США, Канади, Австралії складаються з великої кількости різних націй і рас але вони не виділяють себе як американо-ірландець, канадо-українець, австрало-британець. Вони є і називають себе американець, канадець, австралієць. І може ви не повірите, але вони надзвичайно горді бути громадянами своїх країн. Хоча для вас і вам подібним "інтернаціоналістам" це напевно чистої води "націаналізм".
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03.05.2022 01:29 Відповісти
рашистские детки-могилки...

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03.05.2022 00:53 Відповісти

росіяни лише прикривають історичними причинами свою хронічну жагу окупувати і поневолити Україну.
Ще з ХVII сторіччя московія не могла існувати без українського хліба, солі, заліза, а пізніше - цукру, вугілля, сталі, без українських портів і верфів… Головне ж без людей - священників, вчених, військових, хліборобів, зодчих, робітників, митців, які зробили величезний внесок у створення російської iмперії та срср.
Терени України були плацдармом для загарбницьких воєн росії у Європі. Наші солдати стали значним чинником російських перемог у цих війнах, а також у війнах на Кавказі та Середній Азії. Лише приєднання України дало змогу росії залюднити Сибір та Далекий Схід. До речі родини бранців, викрадених росіянам з Маріуполя та інших міст сходу України зараз розселяють саме там.
З часів петi І російські уряди проводили послідовну політику асиміляції українців. Коли це не виходило, то вдавалися до катувань і репресій. Водночас щедро винагороджували маєтностями і титулами тих, хто справно служив росії. Така ж практика триває і нині.
Після розпаду російської iмперії у 1917 році, росіянам не вдалося зберегти за собою Фінляндію, Червона армія зазнала поразки у Польщі, Естонії та Латвії. Однак в Україну більшовики вчепилися зубами, бо її ресурси були критичними для радянської росії. Тому у 1918 році на Київ кинули банду М. Муравйова, яка терором встановлювала тут радянську владу.
Звіряча жорстокість росіян у той час усе ж цілковито поступається тому, що світ побачив сьогодні у Бородянці, Бучі, Волновасі, Гостомелі, Ірпені, Маріуполі…

Попри всі зусилля радянської влади, особливо у її пізній період, спрямовані на асиміляцію українців… Самоцитата: «У радянському союзі, направду, конкурували між собою перед усім дві національні ідентичності: російська, що була сформована, за часів російської iмперії і розвинута засобами мовлення ХХ сторіччя; та українська, ґрунтована на величезному пласті народної культурної традиції, звідки розвинулися українська література, живопис, театр.
Українське мовлення дало величезний імпульс розвитку і закріпленню української національної ідентичності."

Власне конкуренція у серисеру російського та українського стала потужним чинником дезінтеграції «Імперії зла» і, водночас, становлення ******** української національної самосвідомості, що дозволило українському суспільству створити нинішню українську державу.»

Саме Україна, на Референдумі 1 грудня 1991 року поставила крапку в існуванні серусеру.
Це найбільша історична образа російських імперців на Україну і ще одна причина нинішньої війни.

Антикор: https://antikor.com.ua/articles/542771-ob_istoricheskih_kornjah_vojny_rossii_protiv_ukrainy https://antikor.com.ua/articles/542771-ob_istoricheskih_kornjah_vojny_rossii_protiv_ukrainy

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03.05.2022 01:36 Відповісти
Грустно это все на самом деле...дети войны...одно хорошо- ненависть к кацапам будет в крови. Рашка должна быть уничтожена, унижена, опустошена и проклята.
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03.05.2022 04:42 Відповісти
 
 