"Слава Україні! Скажіть "паляниця", - діти з іграшковою зброєю влаштували блокпост та перевіряли водіїв поблизу села Соколівка на Хмельниччині. ВIДЕО

В селі Соколівка Ярмолинецького району Хмельницької області діти, озброївшись іграшковими автоматама, влаштували блокпост, на якому зупиняють автівки і просять сказати пароль.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з дитячого блокпосту опублікував один з водіїв, що проїздив повз нього і пройшов перевірку.

"Слава Україні! Скажіть слово "паляниця". А "Укрзалізниця". Проїжджайте. Щасливої дороги", - допитували діти водія.

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