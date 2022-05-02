Без санкцій у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати, - Зеленський. ВIДЕО

Найближчим часом очікуємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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