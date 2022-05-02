УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9768 відвідувачів онлайн
Новини Відео Санкції проти Росії Війна
2 111 18

Без санкцій у Москві так і не зрозуміють, що міжнародне право та мир у Європі потрібно поважати, - Зеленський. ВIДЕО

Найближчим часом очікуємо на новий санкційний пакет від Євросоюзу. У цьому пакеті мають бути чіткі кроки для блокування доходів Росії від енергоресурсів. Щоб державі-терористу не передавали мільярд євро щодня за викопне паливо.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Зеленський про проведення операцій в тилу ворога: "Мені не відомо"

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) санкції (12043)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
сегодня вечерний буданов заменяет вечернего арахамию, ну а боневтік, как обычно, на подмостках бессменно.
показати весь коментар
02.05.2022 22:42
+4
Тільки так вони зрозуміють
показати весь коментар
02.05.2022 22:55
+3
Повна ізоляція! Кацапи мають "тушкуватися у власному соку"!
показати весь коментар
02.05.2022 22:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Повна ізоляція! Кацапи мають "тушкуватися у власному соку"!
показати весь коментар
02.05.2022 22:37 Відповісти
Вони і з санкціями не зрозуміють, поки не помре останній кацап.
показати весь коментар
02.05.2022 22:57 Відповісти
Без ********* від українського народу вони точно не зрозуміють , а якщо це буде приправлене потужними санкціями успіх 100%
показати весь коментар
02.05.2022 22:40 Відповісти
сегодня вечерний буданов заменяет вечернего арахамию, ну а боневтік, как обычно, на подмостках бессменно.
показати весь коментар
02.05.2022 22:42 Відповісти
Це точно - ще й Данілов додався.
Санкції, звичайно - це критично важливо, але мені здається, що і з ними вони нічого не "зрозуміють".
Як крайність - будуть їсти брюкву і жалітись на несправедливість і підступнусть усього світу, який хоче знищити найправедніших і найсправедливіших.
показати весь коментар
02.05.2022 22:47 Відповісти
а де люська поділась.щось не видко "великого розвідника")))
показати весь коментар
03.05.2022 00:19 Відповісти
Они и с санкциями не поймут. Бо дикари. русня понимает только сапогом по рылу.
показати весь коментар
02.05.2022 22:45 Відповісти
Не поймут пока они считают себя "второй армией мира", претендующая на первую( ). Как только придёт осознание, что они где-то там, хрен пойми где... Так сразу поймут и про мир в Европе, и про уважение, и про всё остальное...
показати весь коментар
02.05.2022 22:46 Відповісти
Сеня Финляндия планирует на границе с РФ построить «более эффективный забор»2.05.2022, 22:40
показати весь коментар
02.05.2022 22:51 Відповісти
Сеня будет напрашиваться в консультанты.
показати весь коментар
02.05.2022 23:00 Відповісти
Тільки так вони зрозуміють
показати весь коментар
02.05.2022 22:55 Відповісти
Всеодно не зрозуміють поки і не здохнуть.
показати весь коментар
02.05.2022 23:28 Відповісти
МУЗЫКАНТЫ СВЕТА ПРОТИВ ВОЙНЫ
Ed Sheeran та "Антитіла" випустили спільний трек

🎶🎶🎶

Ed Sheeran - 2step ft Antytila [Official Video]

https://youtu.be/OJ2B4Fb7xQQ
показати весь коментар
02.05.2022 23:11 Відповісти
Бог Вам судья
показати весь коментар
02.05.2022 23:31 Відповісти
Смотрите Швеца https://www.youtube.com/watch?v=WxOIVhp64V8
показати весь коментар
02.05.2022 23:51 Відповісти
Дорогие украинские друзя, вспомните что советовал украинец ПЕНКОВСКИЙ американцам. Кто- кто а он знал чего боятся в московые.Это отличная страховка на любие провокации орков.
показати весь коментар
29.07.2022 18:02 Відповісти
 
 