"Украинцы воюют на 5 баллов, минометы и артиллерия все перемалывают": Поранений російський офіцер розповідає про враження від зустрічі із ЗСУ. ВIДЕО
Поранений офіцер морської піхоти РФ Іван Отраковський розповідає про те, як воює українська армія.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Українська армія очима воюючого проти нас російського офіцера. Офіцер морської піхоти ЗС РФ Іван Отраковський був поранений під час вторгнення в Україну - потрапив під обстріл українськими мінометами. Лежачи на лікарняному ліжку він розповів про силу опору української армії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+47 Maxim Ak-Murza
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Ну що, підлатають тебе - знову полізеш в Україну ?
Тоді вже в кульку вернешся точно.
залишимо під москалем бодай хоч клаптик землі - всіх там зроблять такими самими
всі причепилися до 2014,
то не була вина військових, а вина керівництва що не давали наказу на знищення орків, військові самі просили дайте наказ то знищимо їх, а ні
був тільки наказ нє стрілять ні в коєм случає
Минулого разу, коли у 1941 році в СРСР спалахнула громадянська війна проти сталінської хунти, була недостатня підтримка Заходу. Так, тоді Райх миттєво оголосив спецоперацію із декомунізації ₚосії, організував потужний ленд-ліз для генерала Власова, РОА, Локотської Народної Республіки та інших антибільшовицьких сил... Тисячі відпускників Вермахту і навіть СС взяли безпосередню участь у бойових діях... Але недочавили РККА. Не-до-ча-ви-ли
Зараз ми маємо всебічну підтримку союзників, ленд-ліз ******** зброї, на підході Резолюція щодо можливої участі армії США у війні проти ₚосії... Тоді як у кацапів усе залишилося на ділдовоювальному рівні 1940-х.
Тепер Україна разом із Заходом має нарешті довести до завершення справу декацапізації світу. Цього разу немає права на поразку. MOSCOVIA DELENDA EST.
Да, ето так. Але це ви, падлюки, ще "три сімьорки" в дії не бачили. Кожен снаряд, зроблений і дбайливо доставлений справжніми друзями України, буде рвати вас на шмаття.
Це біомаса, яка повинна бути знищена. Помилку природи треба виправляти, мабуть, таки ми це зробимо.
_ В лєнд-лізі...
Що не вийшов воювати
Головний мінометник та артилерист
Син Порошенка -
Цього й бояться всі
Тому в Іспанії сидить
Бо сильно бз ...ть .
Ну і - вдачі в покращенні забезпечення. Нагадую, що для Т-80 совкового потрібена не соляра, яка є скрізь, а авіаційних гас - бо там стоїть двигун від гвинтокрила. Тож "сумятіци" з забезпеченням ПММ - буде в рашки ще більше.