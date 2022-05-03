"Украинцы воюют на 5 баллов, минометы и артиллерия все перемалывают": Поранений російський офіцер розповідає про враження від зустрічі із ЗСУ. ВIДЕО

Поранений офіцер морської піхоти РФ Іван Отраковський розповідає про те, як воює українська армія.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українська армія очима воюючого проти нас російського офіцера. Офіцер морської піхоти ЗС РФ Іван Отраковський був поранений під час вторгнення в Україну - потрапив під обстріл українськими мінометами. Лежачи на лікарняному ліжку він розповів про силу опору української армії", - йдеться в повідомленні.

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