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"Украинцы воюют на 5 баллов, минометы и артиллерия все перемалывают": Поранений російський офіцер розповідає про враження від зустрічі із ЗСУ. ВIДЕО

Поранений офіцер морської піхоти РФ Іван Отраковський розповідає про те, як воює українська армія.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Українська армія очима воюючого проти нас російського офіцера. Офіцер морської піхоти ЗС РФ Іван Отраковський був поранений під час вторгнення в Україну - потрапив під обстріл українськими мінометами. Лежачи на лікарняному ліжку він розповів про силу опору української армії", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку окупантів, знищено 75 рашистів, 2 танки, 11 одиниць бронетехніки, 1 артсистему, - ОТУ "Схід"

Автор: 

армія рф (17713) Бутусов Юрій (3613) ЗСУ (7638)


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Топ коментарі
+47
Бравый рус.вояка из госпиталя в тюремный лазарет переедет. Наговорил себе лет на 10 по дикарским "законам".
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03.05.2022 00:06
+44
Орк говорить , що завязли в Украіні надовго , а я стверджую , що скоро вам , кацапи , наступить пі@ ець на нашій землі 😡
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03.05.2022 00:09
+41
Морда московитська.
Ну що, підлатають тебе - знову полізеш в Україну ?

Тоді вже в кульку вернешся точно.
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03.05.2022 00:08
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Бравый рус.вояка из госпиталя в тюремный лазарет переедет. Наговорил себе лет на 10 по дикарским "законам".
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03.05.2022 00:06 Відповісти
Воно бажає:- знищувати все на чужій землі,в чужій хаті. Такі повинні лишатися обрубками
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03.05.2022 00:29 Відповісти
Ага, особливо про те як в 14-му році їх не було....
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03.05.2022 10:14 Відповісти
Морда московитська.
Ну що, підлатають тебе - знову полізеш в Україну ?

Тоді вже в кульку вернешся точно.
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03.05.2022 00:08 Відповісти
типовий манкурт, з 90% з окацаплених українців.
залишимо під москалем бодай хоч клаптик землі - всіх там зроблять такими самими
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03.05.2022 01:30 Відповісти
Дружно сосать *** большой российской семьей. Вооот. ********
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03.05.2022 00:08 Відповісти
отскочил ****....
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03.05.2022 00:08 Відповісти
это вы свиноцабаки пристрелянные...
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03.05.2022 00:08 Відповісти
якщо то паця годоване вціліло значить недовойовують хлопці
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03.05.2022 00:08 Відповісти
Орк говорить , що завязли в Украіні надовго , а я стверджую , що скоро вам , кацапи , наступить пі@ ець на нашій землі 😡
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03.05.2022 00:09 Відповісти
15 років марячку за то що сказав війна,

всі причепилися до 2014,
то не була вина військових, а вина керівництва що не давали наказу на знищення орків, військові самі просили дайте наказ то знищимо їх, а ні
був тільки наказ нє стрілять ні в коєм случає
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03.05.2022 00:13 Відповісти
Зараз вирішальний момент глобального рівня. І скажемо впевнено: оркам пзда.
Минулого разу, коли у 1941 році в СРСР спалахнула громадянська війна проти сталінської хунти, була недостатня підтримка Заходу. Так, тоді Райх миттєво оголосив спецоперацію із декомунізації ₚосії, організував потужний ленд-ліз для генерала Власова, РОА, Локотської Народної Республіки та інших антибільшовицьких сил... Тисячі відпускників Вермахту і навіть СС взяли безпосередню участь у бойових діях... Але недочавили РККА. Не-до-ча-ви-ли
Зараз ми маємо всебічну підтримку союзників, ленд-ліз ******** зброї, на підході Резолюція щодо можливої участі армії США у війні проти ₚосії... Тоді як у кацапів усе залишилося на ділдовоювальному рівні 1940-х.
Тепер Україна разом із Заходом має нарешті довести до завершення справу декацапізації світу. Цього разу немає права на поразку. MOSCOVIA DELENDA EST.
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03.05.2022 00:18 Відповісти
П'ять балів Вам за текст
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03.05.2022 00:25 Відповісти
Судя по всему у них ресурсов осталось на 2-3 месяца, ау нас ? Надеюсь на больше.
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03.05.2022 00:20 Відповісти
Прістрєлянная, значить?

Да, ето так. Але це ви, падлюки, ще "три сімьорки" в дії не бачили. Кожен снаряд, зроблений і дбайливо доставлений справжніми друзями України, буде рвати вас на шмаття.
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03.05.2022 00:20 Відповісти
У москалей "три семерки" пока что ассоциируются далеко не с гаубицами. "Три топора" - это для них легендарное дешевое пойло.
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03.05.2022 00:44 Відповісти
Херой,аналлитех. Спец по тактике выжженой земли. Кцапські дебіли блд, ця тактика по твоїй хаті,випердку
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03.05.2022 00:23 Відповісти
Жаль, что при этом, наша украинская армия до сих пор не начала наступать, а хотя и немногу, но отступает.
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03.05.2022 00:26 Відповісти
Щоби не казали, що це все пани між собою сваряться, а народу, мовляв, нема чого ділити!
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03.05.2022 00:29 Відповісти
Цей орк у сорок першому році залишився і вони усі там такі.

Це біомаса, яка повинна бути знищена. Помилку природи треба виправляти, мабуть, таки ми це зробимо.
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03.05.2022 00:37 Відповісти
Це не просто водка, це відомий православний хунвейбін, хворий ПГМ на всю голову
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03.05.2022 00:49 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/society/2012/08/120821_church_activist_squads
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03.05.2022 00:50 Відповісти
А шо вы хотели сцуки)😅
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03.05.2022 00:50 Відповісти
Этот живой труп в тельняшке ещё надеется на какие-то успехи их орочьего стада. Ему проще сдохнуть на той койке,потому что если пошлют ещё раз в Украину,то больше так не повезёт.
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03.05.2022 01:00 Відповісти
я надеюсь, это он не в нашей больнице лежит...
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03.05.2022 01:04 Відповісти
- "В чьом сіла, брат?"
_ В лєнд-лізі...
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03.05.2022 01:13 Відповісти
Где сводки о наступлениях? Пять баллов... Красные вон как нас со всех сторон окружили, прут отовсюду. По 8 - 9 уничтоженных вражеских танков в день, на линии фронта, протяжённостью 420 км. это мало. И практически бесполезно. За сутки линия фронта отодвигается в среднем на километр на запад. Херсон как освобождать будете? И самое главное, когда? Разминировать Чонгар и Перекоп для прохода неприятеля в Северную Таврию было проще, чем сдерживать его продвижение вглубь страны, не так ли? Вы строите на недоброкачественном материале. Несущественный результат достигнут лишь качественным вооружением. Вялая, паршивая, спорадичная, неуверенная оборона на 3 с минусом. Пять баллов... Воюйте лучше, сукины сыны! Таскаете неприятеля за собой через всю державу.
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03.05.2022 02:15 Відповісти
кацап - иди на ***!!!
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03.05.2022 02:17 Відповісти
з бліндажа пішешь?
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03.05.2022 03:56 Відповісти
С мусорного пакета
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03.05.2022 05:49 Відповісти
Здохните все твари московитцкие
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03.05.2022 05:48 Відповісти
Це при всьому тому

Що не вийшов воювати

Головний мінометник та артилерист

Син Порошенка -

Цього й бояться всі

Тому в Іспанії сидить

Бо сильно бз ...ть .
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03.05.2022 07:48 Відповісти
Повезло тебе, тварь...воооот.
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03.05.2022 08:23 Відповісти
На 10 лет написдел
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03.05.2022 08:46 Відповісти
ты ванька выжил... но скоро тебе придет писеса...
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03.05.2022 09:35 Відповісти
Этот больничный " эксперт" похоже скурил учебник истории ВОВ. Для того чтобы в СССР наступил 42-43 год понадобилась мировая помощь в борьбе с немецким фашизмом. Это знаменитый американский ленд лиз. От пуговицы, иголки, лекарств до самолетов и танков. На сегодня ленд лиз получит Украина в борьбе с тем же фашизмом только уже российским. Так что лечись придурок пока есть чем и где.
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03.05.2022 09:58 Відповісти
вы , ссуки 41ым НАЧАЛИ , 41ым и ЗАКОНЧИТЕ !!! хер вам 43 и тем более 45ым !!!! 45ый будет в УКРАИНЕ !!!!
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03.05.2022 09:59 Відповісти
захотел КАЦАП 45ый ))))) сейчас нам пойдет лэнд лиз , НАМ !!! а не вам , ганд.....!!!!
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03.05.2022 10:02 Відповісти
А на кой тебе рельсу видали? Постучал вот тебе и связь. И какое взаемодействие? Стиралок на всех не хватит.
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03.05.2022 10:05 Відповісти
Українці українська зброоя так швидко перемалює кацапів аж з стріском
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03.05.2022 10:53 Відповісти
Хто ж вам, тварюки, дозволить "прєкратіть сумятіцу", надасть цифровий захищений зв'язок, замінить всіх хєнералів на справжніх командирів? Та й ленд-лізу, який совок жер та на якому воював починаючи з 42-43 років, - теж не буде. Будете спочатку воювати на Т-80, законсервованих ще в 91 році, а потім почнете м'ясо своє гарматне пхати в Т-55, законсервовані ще в 70-ті роки. Якщо зможете двигуни відновити.

Ну і - вдачі в покращенні забезпечення. Нагадую, що для Т-80 совкового потрібена не соляра, яка є скрізь, а авіаційних гас - бо там стоїть двигун від гвинтокрила. Тож "сумятіци" з забезпеченням ПММ - буде в рашки ще більше.
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03.05.2022 11:58 Відповісти
 
 