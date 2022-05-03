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Воїни 79-ї бригади знищили дві одиниці бронетехніки окупантів разом з особовим складом. ВIДЕО

Миколаївські десантники успішно знищують російських окупантів разом із ворожою бронетехнікою.

Відео оприлюднила 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв, інформує Цензор.НЕТ.

На відео зафіксовано, як на одному з напрямків, підрозділом 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищено дві одиниці бронетехніки російських окупантів разом з особовим складом.

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Автор: 

Миколаївська область (2290) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Слава героям!
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03.05.2022 00:12 Відповісти
Орки превратились в пепел
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03.05.2022 00:18 Відповісти
На це можно дивитися вічно...
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03.05.2022 00:50 Відповісти
Так мехвод на місті чи успів вилізти?
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03.05.2022 00:50 Відповісти
Анігіліровався.
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03.05.2022 01:04 Відповісти
 
 