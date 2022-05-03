Воїни 79-ї бригади знищили дві одиниці бронетехніки окупантів разом з особовим складом. ВIДЕО

Миколаївські десантники успішно знищують російських окупантів разом із ворожою бронетехнікою.

Відео оприлюднила 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв, інформує Цензор.НЕТ.

На відео зафіксовано, як на одному з напрямків, підрозділом 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищено дві одиниці бронетехніки російських окупантів разом з особовим складом.

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