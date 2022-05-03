Вночі спалахнула велика пожежа на складах поліграфічної продукції у Підмосков'ї. ВIДЕО

У Підмосков'ї (РФ) в окрузі Богородське цієї ночі, 3 травня, сталася велика пожежа на території комплексу складів, де зберігалася друкована продукція. Площа пожежі становить майже 34 тис. кв. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.

Пожежа виникла приблизно опівночі в ангарі на складі видавництва "Просвещение" на території виробничо-складського комплексу "Атлант Парк" на Кудинівському шосе в Богородському. Полум'я швидко поширювалося і незабаром охопило все складське приміщення (розміри: 150 на 170 метрів). В результаті пожежі сталося часткове обвалення комплексу.

Для ліквідації загоряння було залучено майже 100 пожежників, для гасіння вогню задіяли також 33 одиниці техніки. Підготували пожежний потяг. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності.

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Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати. У районі НП у зв'язку з сильним задимленням фахівці роблять виміри повітря.

Даних про можливих постраждалих в результаті події поки немає. Також невідомо, що стало його причиною.

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