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Вночі спалахнула велика пожежа на складах поліграфічної продукції у Підмосков'ї. ВIДЕО

У Підмосков'ї (РФ) в окрузі Богородське цієї ночі, 3 травня, сталася велика пожежа на території комплексу складів, де зберігалася друкована продукція. Площа пожежі становить майже 34 тис. кв. м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.

Пожежа виникла приблизно опівночі в ангарі на складі видавництва "Просвещение" на території виробничо-складського комплексу "Атлант Парк" на Кудинівському шосе в Богородському. Полум'я швидко поширювалося і незабаром охопило все складське приміщення (розміри: 150 на 170 метрів). В результаті пожежі сталося часткове обвалення комплексу.

Для ліквідації загоряння було залучено майже 100 пожежників, для гасіння вогню задіяли також 33 одиниці техніки. Підготували пожежний потяг. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності.

Також дивіться: Поблизу російської Тюмені горить великий ТЦ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати. У районі НП у зв'язку з сильним задимленням фахівці роблять виміри повітря.

Даних про можливих постраждалих в результаті події поки немає. Також невідомо, що стало його причиною.

Також читайте: "Хлопки" у Бєлгороді: губернатор повідомив про пожежу на об'єкті Міноборони РФ

Автор: 

пожежа (4350) росія (65856)


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Топ коментарі
+37
Для того, чтобы спасти россию, нужно сжечь Москву.
М.И. Кутузов
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03.05.2022 07:01
+32
это всего лижь пожар! Что Вы запоете когда к вам придет "бавовна"?)
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03.05.2022 07:00
+28
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03.05.2022 07:30
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"Что у вас здесь происходит?"
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03.05.2022 06:53 Відповісти
Це Зорян з Шкіряком сліди прибирали, аби не знайшли там в "пічатній прадукциі" антисемітські неонацистські візитки Яроша
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03.05.2022 08:46 Відповісти
кара небесная и благодатный огонь как я понимаю решил сходить на московию до следующей Пасхи - ну и плюс "бавовна" куда же без нее
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03.05.2022 09:30 Відповісти
Знов кацапи палять де заманеться...
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03.05.2022 13:24 Відповісти
результати референдуму за х..й на рило горять
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03.05.2022 06:53 Відповісти
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03.05.2022 06:56 Відповісти
Згоріла хата - гори сарай...
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03.05.2022 06:56 Відповісти
это всего лижь пожар! Что Вы запоете когда к вам придет "бавовна"?)
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03.05.2022 07:00 Відповісти
При чому - 100%
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03.05.2022 07:44 Відповісти
"Хлопчатобумажный пиз.дец "
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04.05.2022 02:29 Відповісти
Для того, чтобы спасти россию, нужно сжечь Москву.
М.И. Кутузов
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03.05.2022 07:01 Відповісти
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03.05.2022 07:01 Відповісти
Дрібниця,а приємно....
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03.05.2022 07:01 Відповісти
Судячи з розмірів складу, не така вже й дрібниця...
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03.05.2022 08:22 Відповісти
Пропаганда згоріла.
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03.05.2022 07:01 Відповісти
Вони ж підручники виправляли, власне, в тому =Просвєсчєніі=, щоб не було жодної згадки про Україну.

І москалі писали, що оскільки то все йшло через автоматичну перевірку текстів, то й ИсаКИЕВский собор потрапив в =чорний список=.

То їм кара за це.
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03.05.2022 07:08 Відповісти
"А быть сему месту пусту,- предрекала провидица Маремьянушка, а кто не верил-плевала тому в глаза....
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03.05.2022 07:06 Відповісти
Боже, пали московію !

Ми закликали всі стихії: вогонь вже відгукнувся.
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03.05.2022 07:09 Відповісти
Снова савпадєніє?-Да,савпадєніє...
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03.05.2022 07:10 Відповісти
информнапалм?
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03.05.2022 07:20 Відповісти
Bojevyje gusi s Kurska priliteli,vydymo Belgorod bombit im uze malo
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03.05.2022 07:21 Відповісти
Почему из Курска ?

Может, из Полтавьі ? или Житомира ? или Сум ?
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03.05.2022 07:26 Відповісти
патаму, что поміж наротних републік почалачь 1-я гражданская
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03.05.2022 07:57 Відповісти
Одиннаротных республик 🤣🤣🤣
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03.05.2022 09:52 Відповісти
эт цветочки, горит тайга в Сибири и на Дальнем востоке, тушить то кому? , МЧС 60% груз 200
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03.05.2022 07:23 Відповісти
лєпотааа!
хотя ж натренированные..
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03.05.2022 08:08 Відповісти
ой-ой-ой - что же это будет - хер путин стафайся вi окруженi - немецкое командование гарантиреут вам теплую постель и еду .. в камере
а может ботокса не выведут из наркоза после предстоящей операции на онкологию ? а?
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03.05.2022 09:34 Відповісти
Забудут вывести из наркоза
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03.05.2022 09:53 Відповісти
Хорошо горит!
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03.05.2022 07:23 Відповісти
Ну що ж таке? Знову кацапи курять забагато!!!
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03.05.2022 07:29 Відповісти
Біля каністри...
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03.05.2022 08:26 Відповісти
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03.05.2022 07:30 Відповісти
то вже начали "повєсткі на защіту родіни" штампувать ..але хтось включив моск ..я от дивлюсь на те що відбувається і розумію ,що моль рішило павтаріть подвиг дідів ,війти в історію як великий пабедітель над фашизмом ,який відать діди не повністю побєділі ..Тільки нічого що гітлер напав на СРСР,а не навпаки ? СРСР напало на гітлера ....От тут то і помилився великий борець за гегемонію в світі ... Агресія в 1939 році і в 2014 це дужеееее велика різниця ...Зараз ця агрессія розглядаеться крізь призму х50 збільшенням ..І Велика фраза - "Гугл пам'ятає все " - значить більше ,ніж встановлення прапору над Рейхстагом у 1945 році
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03.05.2022 07:38 Відповісти
кстати не плохая тема ..
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03.05.2022 09:36 Відповісти
не опять а снова на лаптерейхе суета
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03.05.2022 07:52 Відповісти
Може це горіли свіжонадруковані срублі?
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03.05.2022 07:56 Відповісти
Скоріш, павєсткі...
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03.05.2022 08:31 Відповісти
Партизанен?
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03.05.2022 08:12 Відповісти
нет не партизаны - мажоры не хотят в Украине подыхать вот и спалили заказ повесток от военкоматов
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03.05.2022 09:39 Відповісти
Горять портрети Фуйла
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03.05.2022 08:13 Відповісти
Деньги згорели, свежие рубли ?
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03.05.2022 08:16 Відповісти
Шнур...Ванга !?
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03.05.2022 08:17 Відповісти
Паследняя бумага сраньі фсьо.
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03.05.2022 08:22 Відповісти
ну вот...туалетную бумагу расхватали,теперь и последний резерв-газеты ликвидировали.остались только лопухи
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03.05.2022 08:30 Відповісти
коли пригорЯє у москаля-окупанта - це завжди добре
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03.05.2022 08:31 Відповісти
АНКЕТИ для референдума згоріли?
Мабуть папір який пожежонебезпечний
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03.05.2022 09:02 Відповісти
говорят же повестки сгорели - значит и вызывать некого мобилизация отменятеся все на дискотеку
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03.05.2022 09:38 Відповісти
Где теперь визитки Яроша печатать?
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03.05.2022 09:39 Відповісти
Гори немытая россия! Спецоперация по освобождению
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03.05.2022 09:45 Відповісти
Красиво) Нраїця)
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03.05.2022 09:56 Відповісти
Москалі та "Просвещение" Лаптеногим свинособакам "Просвещение" Рашисти продовжують традицію фашистів в усьому - це фото спалення книг 10/05/1933
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03.05.2022 09:59 Відповісти
Пора уже для кацапов писать на пачках сигарет:
"Курение ведет к хлопкам и задымлению."
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03.05.2022 10:16 Відповісти
Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
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03.05.2022 10:39 Відповісти
Кацапам придётся чистить дупу листами подорожника.
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03.05.2022 11:11 Відповісти
они так делают последние лет 300...не хер было привыкать к цивилизации))))
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03.05.2022 13:18 Відповісти
Всі ці ката-клізми - в рамках мобілізації орків на війну в Україні. Надто високі ставки, щоб не спалити заради цього якийсь поліграфкомбінат. Або не підірвати склад зі зброєю в якомусь хабаровську. Створюється картинка загрози спокою московитів.
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03.05.2022 11:48 Відповісти
Гарно працюють ДРГ.
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03.05.2022 11:48 Відповісти
А бумага сейчас дорогая, и у них уже с ней проблемы. В Китае не купят (дорого), из Европы тоже не получится, а свои леса горят.
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03.05.2022 12:29 Відповісти
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03.05.2022 14:02 Відповісти
Це те видавництво "Просвещение", яке друкує підручники, в яких вилучено слова Україна і Київ.
От книжечки від сорому й загорілися, не витримали такої наруги.
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03.05.2022 16:14 Відповісти
ждём когда кремль заполыхает!
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03.05.2022 16:31 Відповісти
 
 