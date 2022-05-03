Вночі спалахнула велика пожежа на складах поліграфічної продукції у Підмосков'ї. ВIДЕО
У Підмосков'ї (РФ) в окрузі Богородське цієї ночі, 3 травня, сталася велика пожежа на території комплексу складів, де зберігалася друкована продукція. Площа пожежі становить майже 34 тис. кв. м.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Mash.
Пожежа виникла приблизно опівночі в ангарі на складі видавництва "Просвещение" на території виробничо-складського комплексу "Атлант Парк" на Кудинівському шосе в Богородському. Полум'я швидко поширювалося і незабаром охопило все складське приміщення (розміри: 150 на 170 метрів). В результаті пожежі сталося часткове обвалення комплексу.
Для ліквідації загоряння було залучено майже 100 пожежників, для гасіння вогню задіяли також 33 одиниці техніки. Підготували пожежний потяг. Пожежі присвоєно підвищений ранг складності.
Повідомляється, що пожежу вдалося локалізувати. У районі НП у зв'язку з сильним задимленням фахівці роблять виміри повітря.
Даних про можливих постраждалих в результаті події поки немає. Також невідомо, що стало його причиною.
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М.И. Кутузов
І москалі писали, що оскільки то все йшло через автоматичну перевірку текстів, то й ИсаКИЕВский собор потрапив в =чорний список=.
То їм кара за це.
Ми закликали всі стихії: вогонь вже відгукнувся.
Может, из Полтавьі ? или Житомира ? или Сум ?
хотя ж натренированные..
а может ботокса не выведут из наркоза после предстоящей операции на онкологию ? а?
Мабуть папір який пожежонебезпечний
"Курение ведет к хлопкам и задымлению."
От книжечки від сорому й загорілися, не витримали такої наруги.