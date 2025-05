Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором. ВІДЕО+ФОТО

Британський музикант, один із засновників легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Легендарний Пол Маккартні з нами. Співак, колишній учасник "The Beatles", розгорнув синьо-жовтий прапор на першому ж концерті свого цьогорічного світового турне, який відбувся в штаті Washington 28 квітня. Послухайте, як реагують тисячі його фанів на державні кольори країни, яка потерпає від агресії. Дякую, сер Пол. We're not alone!" - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США внесли резолюцію, яка дозволить використання армії в Україні