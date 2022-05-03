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Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором. ВІДЕО+ФОТО

Британський музикант, один із засновників легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну.

Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Легендарний Пол Маккартні з нами. Співак, колишній учасник "The Beatles", розгорнув синьо-жовтий прапор на першому ж концерті свого цьогорічного світового турне, який відбувся в штаті Washington 28 квітня. Послухайте, як реагують тисячі його фанів на державні кольори країни, яка потерпає від агресії. Дякую, сер Пол. We're not alone!" - розповів він.

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Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором 01

Автор: 

США (23303) підтримка (625)


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Топ коментарі
+50
Полу Макартні респект за підтримку України...
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03.05.2022 08:38
+28
от жеж...я на маскальських стрімах..писав що....Шварнегер укронацист бо підтримав Україну..тепер треба писати, що Джолі бандеропатріотка і Пол МакКартні бандєровєц
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03.05.2022 08:44
+26
МакКартні, Pink Floyd, U2, Scorpions, Bon Jovi, Metallica - всі вони підтримали Україну! Бо це - рок, це справжня музика, а не ці всі попсові кобздони з халєріями! Навіть у москалів рокери за нас - Макаревич, БГ, Шевчук і тд...
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03.05.2022 08:59
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Полу Макартні респект за підтримку України...
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03.05.2022 08:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Неймовірна краса України під ніжну музику (Гімн України lounge remix)
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03.05.2022 08:40 Відповісти
от жеж...я на маскальських стрімах..писав що....Шварнегер укронацист бо підтримав Україну..тепер треба писати, що Джолі бандеропатріотка і Пол МакКартні бандєровєц
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03.05.2022 08:44 Відповісти
Краще писати, що у всьому світі десь три-чотири мільярди бандерівців
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03.05.2022 09:46 Відповісти
+100500
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03.05.2022 22:36 Відповісти
Нам би принца Гаррі в королі. Так Бєня ж не погодиться.
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03.05.2022 08:46 Відповісти
а ты все молишься на каломойшу? думаешь ему долго осталось?
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03.05.2022 10:25 Відповісти
Принц Гаррі в армії служив. А наше Зе - чотирижди ухиленець.
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03.05.2022 08:48 Відповісти
Весь світ очима України, для України і за Україну. Бережіть себе
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03.05.2022 08:49 Відповісти
Немає слів. Насолода.
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03.05.2022 08:51 Відповісти
Він не вагався, він у соцмережах підтримав у перші дні війни...
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03.05.2022 08:58 Відповісти
М-да... Тебе бы сейчас кабздона послушать... Соскучился?
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03.05.2022 09:23 Відповісти
Вырос бы Пол Макаки в рф, был бы штатным Кобзоном, что очевидно, если внимательно прочитать биографию этой конформной певички. Просто бесит эта неискренность типа великого артиста, примазалось оно к хайпу по Украине. Хай скорую лучше пришлет
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03.05.2022 14:39 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 08:59 Відповісти
МакКартні, Pink Floyd, U2, Scorpions, Bon Jovi, Metallica - всі вони підтримали Україну! Бо це - рок, це справжня музика, а не ці всі попсові кобздони з халєріями! Навіть у москалів рокери за нас - Макаревич, БГ, Шевчук і тд...
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03.05.2022 08:59 Відповісти
Ну, Макаревич - єврей, а Шевчук - укро-татарин.
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03.05.2022 09:16 Відповісти
Это не люди что ли теперь? Знаешь, что такое нацизм, нацист?
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03.05.2022 09:48 Відповісти
Знаем! Это когда Иваноффых на бутылки насаживают
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03.05.2022 12:40 Відповісти
Ылита лишний раз расписалась в своем невежестве. Не знает, что означает офф.
Или ты подумал, что я действительно Иванов в эмиграции? Ну тогда ты просто ...
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03.05.2022 15:39 Відповісти
Не стоит спорить! Все они люди, главное не футляры для бутылок, не свинособаки! =)
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03.05.2022 10:14 Відповісти
макаревич? шевчук? они не за нас а за себя - никто из них не сказал путин-***** или кацапо-армия преступники
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03.05.2022 10:27 Відповісти
Драсьтє, Макаревич навіть з концертом в АТО приїжджав!
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03.05.2022 10:35 Відповісти
Этот Вячеслав очередной мудель из **********, или провокатор обыкновенный.
Просто в спам.
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03.05.2022 11:48 Відповісти
Тебе обидно за Макаревича стало? Ты наверное не вкурсе что он с молодых лет гэбэшный козёл-провокатор? Как и Гребенщиков и еще куча совкового гавна "рокеров"
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03.05.2022 12:41 Відповісти
Это кто сказал? Ты сам то чего достиг в своей жизни, нулевый Полиграф?
Упомянутые тобой люди и группы, известны в широких кругах своей деятельностью и гражданской позицией, которая идет в разрез с политикой Уйла, а это чревато не только финансовыми трудностями, а и несет прямую угрозу их здоровью. Так что ни к Макаревичу, ни к БГ у меня лично нет претензий. Они всегда говорили то, что думали не боясь!
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03.05.2022 15:45 Відповісти
Нужно больше поддержки мировых звезд! у них большие армии фанатов и они привлекают поддержке многомиллиардные аудитории.
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03.05.2022 09:02 Відповісти
А тим часом Нетребко вже нікому не требка
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03.05.2022 09:02 Відповісти
Х...йло рассказывал что любит "Beatles". Такой вот подарочек к Параду Побитых москвинов 9-го мая от Пола Маккарни))))))
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03.05.2022 09:04 Відповісти
А медвед любить deep purple і pink floyd. Перші його прямим текстом послали, другі - записали з Хливнюком "Ой у лузі червона калина"!
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03.05.2022 10:33 Відповісти
Тину Канделаки еще никогда так не тошнило от Пола Маккартни?
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03.05.2022 09:04 Відповісти
Чекаємо на заяву козломордої кацапки Захарової
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03.05.2022 09:13 Відповісти
Той випадок, коли слово козломордий передає не тільки суть людиноподібної істоти, а й зовнішність. Бо краса людини не у правильних рисах обличчя, а в душі. А яка там душа у Машки.
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03.05.2022 09:17 Відповісти
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03.05.2022 09:35 Відповісти
Підлога Макартні наніс удар по духовній скрєпі
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03.05.2022 09:19 Відповісти
Бяндеровец.Небось визитки Яроша разбрасывал.Кацапы увидят,пердаки гореть будут.
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03.05.2022 10:02 Відповісти
Як там - "Любов, яку ти прийняв, еквівалентна любові, яку ти віддав". У цьому увесь Маккартні - браво, сер Пол
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03.05.2022 10:11 Відповісти
Майте повагу!

Сер Пол Маккартні.
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03.05.2022 11:34 Відповісти
Сер Пол - це вам не підлога !
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03.05.2022 12:41 Відповісти
Не верю Пол Макаке , победил Хутин оно бы бегало с триколором, эта старая кошелка совершенго беспринципна. Но это значит что мещане всей Земли за Укрину, а это радует
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03.05.2022 14:36 Відповісти
Полу Маккартни респект!
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03.05.2022 16:28 Відповісти
З нами Маск, Камбербетч, Джолі, Маккартні, ді Капріо та інші. З вами.....Басков. Чом тобі, вороже не спиться? певно вчишся казати "паляниця!....

https://instagram.com/vitahrytsak?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3P0M86KsusCQMxQ0xa3GL5XdRPDs0az5Dvcn07gpcr_zGWS-20czoG_0E https://instagram.com/vitahrytsak?utm_medium=copy_link

Віта Грицак.
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03.05.2022 18:08 Відповісти
 
 