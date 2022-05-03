Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором. ВІДЕО+ФОТО
Британський музикант, один із засновників легендарного гурту The Beatles Пол Маккартні підтримав Україну.
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Легендарний Пол Маккартні з нами. Співак, колишній учасник "The Beatles", розгорнув синьо-жовтий прапор на першому ж концерті свого цьогорічного світового турне, який відбувся в штаті Washington 28 квітня. Послухайте, як реагують тисячі його фанів на державні кольори країни, яка потерпає від агресії. Дякую, сер Пол. We're not alone!" - розповів він.
Топ коментарі
+50 Александр Чуднивец #474549
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Смерть москалям
Или ты подумал, что я действительно Иванов в эмиграции? Ну тогда ты просто ...
Просто в спам.
Упомянутые тобой люди и группы, известны в широких кругах своей деятельностью и гражданской позицией, которая идет в разрез с политикой Уйла, а это чревато не только финансовыми трудностями, а и несет прямую угрозу их здоровью. Так что ни к Макаревичу, ни к БГ у меня лично нет претензий. Они всегда говорили то, что думали не боясь!
Сер Пол Маккартні.
https://instagram.com/vitahrytsak?utm_medium=copy_link&fbclid=IwAR3P0M86KsusCQMxQ0xa3GL5XdRPDs0az5Dvcn07gpcr_zGWS-20czoG_0E https://instagram.com/vitahrytsak?utm_medium=copy_link
Віта Грицак.