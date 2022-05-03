Артилеристи ДШВ ЗСУ знищили два ворожі танки та одну бойову машину піхоти на сході України. ВIДЕО
Артилеристи ДШВ ЗСУ влучним вогнем знищили два танки та одну бойову машину піхоти ворога на сході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Ворог з Росії не сховається від Січеславських "богів війни"! Два танки та одну бойову машину піхоти точно і швидко знищили артилеристи ДШВ ЗСУ на сході України", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+19 Verter_98
показати весь коментар03.05.2022 09:42 Посилання
+11 Андрей Дрофяк
показати весь коментар03.05.2022 09:23 Посилання
+9 Стас Петров #423214
показати весь коментар03.05.2022 09:25 Посилання
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Наши боги войны из советских пушек легко ложат снаряд в +-10метров. Из американских/немецких компьютеризованных гаубиц подозреваю что сразу по кумполу прилетает.
Збіг обставин та часового континіуму!
Саме так😂😂😂
А попали точно благодаря наводке с дрона
Или вы думаете дрон там висит для сьёмки видосиков?
то йому тепер нiчого не загрожує..