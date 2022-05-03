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Артилеристи ДШВ ЗСУ знищили два ворожі танки та одну бойову машину піхоти на сході України. ВIДЕО

Артилеристи ДШВ ЗСУ влучним вогнем знищили два танки та одну бойову машину піхоти ворога на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Ворог з Росії не сховається від Січеславських "богів війни"! Два танки та одну бойову машину піхоти точно і швидко знищили артилеристи ДШВ ЗСУ на сході України", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Січеславські десантники знищили КАМАЗ окупантів разом з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) техніка (1846) Десантно-штурмові війська (223)


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Топ коментарі
+19
Там технология утилизации. Сначала ложится пакет града. Дырки от него. Уцелевшие орки разбегаются. После этого идёт "полировка" ствольной артиллерией с целью раздолбать уцелевшую технику.

Наши боги войны из советских пушек легко ложат снаряд в +-10метров. Из американских/немецких компьютеризованных гаубиц подозреваю что сразу по кумполу прилетает.
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03.05.2022 09:42
+11
чітко, зрозуміло
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03.05.2022 09:23
+9
Ось я дивуюсь. як так чітко можна з артилеріі. невже шось ******* с gps координатами
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03.05.2022 09:25
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чітко, зрозуміло
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03.05.2022 09:23 Відповісти
Там ще 16 підкинули на металолом і фарш. Тримайтесь
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03.05.2022 09:23 Відповісти
Ось я дивуюсь. як так чітко можна з артилеріі. невже шось ******* с gps координатами
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03.05.2022 09:25 Відповісти
Там все в воронках вокруг❗Это просто видео удачного попадания💥👍
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03.05.2022 09:30 Відповісти
А там воронки именно этого боя ?
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03.05.2022 09:38 Відповісти
Там технология утилизации. Сначала ложится пакет града. Дырки от него. Уцелевшие орки разбегаются. После этого идёт "полировка" ствольной артиллерией с целью раздолбать уцелевшую технику.

Наши боги войны из советских пушек легко ложат снаряд в +-10метров. Из американских/немецких компьютеризованных гаубиц подозреваю что сразу по кумполу прилетает.
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03.05.2022 09:42 Відповісти
Виключно удачного попадання на протязі 30 секунд😁😁😁
Збіг обставин та часового континіуму!
Саме так😂😂😂
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03.05.2022 09:43 Відповісти
Те воронки могу быть там не один день, а то и недели
А попали точно благодаря наводке с дрона
Или вы думаете дрон там висит для сьёмки видосиков?
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03.05.2022 12:06 Відповісти
що це за зброя така точна?
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03.05.2022 09:25 Відповісти
У раши аналогов нет.
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03.05.2022 09:28 Відповісти
неправда, у раши аналуговне
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03.05.2022 10:11 Відповісти
у раши анало говнет
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03.05.2022 12:58 Відповісти
Яка небачена краса!😊
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03.05.2022 09:25 Відповісти
А ніхто уваги не звернув на парадну форму російських офіцерів? Адже там - форма "сталінських часів з елементами військової форми SS !!!
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03.05.2022 09:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DEpqIe1jE7M
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03.05.2022 10:14 Відповісти
Хай у Вас ручки не болять!
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03.05.2022 13:22 Відповісти
Фигасе точность.... Танк еще и в движении біл. Буряті поджарились знатно.
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03.05.2022 13:30 Відповісти
Нє-нє, якщо бурят встиг побудувати на баштi танку халабуду,
то йому тепер нiчого не загрожує..
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03.05.2022 20:24 Відповісти
Сидить придурочний кацап в танку і мріє про пральну машину та раптом прилітає снаряд і всі мрії перетворюються на металолом та попіл. Сиди в дома кацап і мрій про свої щі та лапті.
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03.05.2022 15:34 Відповісти
Там конечно смонтировано, но между двумя поражениями я не заметил новых воронок. Что-то высокоточное было.
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03.05.2022 15:39 Відповісти
 
 