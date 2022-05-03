Артилеристи ДШВ ЗСУ знищили два ворожі танки та одну бойову машину піхоти на сході України. ВIДЕО

Артилеристи ДШВ ЗСУ влучним вогнем знищили два танки та одну бойову машину піхоти ворога на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Ворог з Росії не сховається від Січеславських "богів війни"! Два танки та одну бойову машину піхоти точно і швидко знищили артилеристи ДШВ ЗСУ на сході України", - йдеться у повідомленні.

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