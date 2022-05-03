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"Я впевнений у кожному - від солдата до генерала", - Наєв відвідав українські підрозділи на Донбасі. ВIДЕО

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв з робочою поїздкою відвідав підрозділи, що боронять позиції на території Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування об'єднаних сил ЗС України.

"Противник щодня намагається штурмувати наші оборонні рубежі батальйонними тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними та ракетними ударами, вогнем реактивних систем залпового вогню, артилерійським вогнем усіх калібрів та мінометами", – зазначив Наєв.

Також командувач сил оборони відзначив героїзм та професіоналізм українських воїнів.

"Під час перебування у районах Донецької та Луганської областей я переконався у чисельних подвигах наших військовослужбовців. Їх ратна служба дуже важка та пов’язана з прямою небезпекою для власного життя і здоров’я. Але я впевнений у кожному – від солдата до генерала, які на своєму місці виконують завдання щодо стримування ворожої агресії", – наголосив Наєв.

При цьому, командувач чітко зазначив, що герої – це ті, хто щодня відбиває та стримує наступ. Це наші солдати, сержанти, командири взводів, рот, батальйонів та бригад.

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"Відповідна робота щодо посилення кожного угруповання на загрозливих напрямках триває щодня. Обстановка є складною, але контролюється Збройними Силами України. Ми виконуємо те, що належить", – підсумував Наєв.

Автор: 

Донецька область (8734) ЗСУ (7642) Наєв Сергій (354) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+12
Ці хлопчики та дівчатка, які зараз складають "зелену владу", чим вони схожі?

Майже всі з них, хто головує у цій "владі", мають погану освіту. Це відчувається навіть попри блискучі дипломи, які вони купували пізніше. З цим пов'язаний їх дуже убогий світогляд.

Але багатьом, що мають такі ж обмежені погляди, це подобається, бо це їм зрозуміло і тішить їхню амбітність. Про це говорилося вже багато разів багатьма людьми.

Ось завдяки цим якостям "зелені" і отримали ту підтримку, яка привела їх до влади.
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03.05.2022 09:57
+10
Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины


Автор:
https://images.cnscdn.com/images/4/0/4/1/4041f9fef43c7563546d625481a9317d/original.jpg

Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
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03.05.2022 09:45
+9
освежу память зэ-******* что просят закрыть небо! Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
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03.05.2022 09:47
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Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины


Автор:
https://images.cnscdn.com/images/4/0/4/1/4041f9fef43c7563546d625481a9317d/original.jpg

Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
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03.05.2022 09:45 Відповісти
освежу память зэ-******* что просят закрыть небо! Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины
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03.05.2022 09:47 Відповісти
Ці хлопчики та дівчатка, які зараз складають "зелену владу", чим вони схожі?

Майже всі з них, хто головує у цій "владі", мають погану освіту. Це відчувається навіть попри блискучі дипломи, які вони купували пізніше. З цим пов'язаний їх дуже убогий світогляд.

Але багатьом, що мають такі ж обмежені погляди, це подобається, бо це їм зрозуміло і тішить їхню амбітність. Про це говорилося вже багато разів багатьма людьми.

Ось завдяки цим якостям "зелені" і отримали ту підтримку, яка привела їх до влади.
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03.05.2022 09:57 Відповісти
я досить давно пропагую освітній ценз на право вибирати і тим більше бути обраним. якби скажімо у нас знання на водійські права перевірялися по системі ЗНО, то багато справді дебілів би тих прав просто не отримали б. А у виборче законодавство достатньо вписати наявність водійських прав. І все.
І карну відповідальність всіх отих наркологів і психіатрів за фальсифікацію. Ганьбище - нардеп кива саме через відсутність вище вказаних перепон на шляху до влади.
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03.05.2022 10:23 Відповісти
З якої сторони тут освіта до демократії? Проблема не в освіті, а у виборчій системі, коли до влади в державі проходять усілякі товаріщі, які відсипали не малих плюшок формувальникам партсписків. Крім того, українців позбавили пасивного виборчого права, тобто права бути обраним до органів державної влади та місцевого самоврядування. Як усім відомо уже яке десятиліття в країні функціонує неконституційний т.з. «майновий ценз», монополія ЗМІ який дозволяє лише одігархату просувати у державну владу лише своїх холуїв.
Уся ця вакханалія і близько не схоже на демократію.

Крім того, Український народ не є партійно структурованим суспільством, який на виборах постійно орієнтується лише на пропіарених особистостей, а не на корумповані олігархічні одноразові «партії», до яких ці особистості входять.

В Україні кримінально-корупційні партії не представляють інтересів українського народу, а лише власні меркантильні картельно-олігархічні інтереси для незаконного збагачення через «розпил» державних (народних) активів чи взагалі працюють в інтересах зовнішнього ворога.

Тому Україні не підходить (пропорційна виборча система) партійна система влади в державі, а лише виключно мажоритарна (безпосередньо обрані представники у державній владі від кожного регіону) з імперативним мандатом (правом відкликання та заміни кандидатури) у будь-який час
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03.05.2022 23:41 Відповісти
Дети видрав цю статтю, троляка з рускаязичною шелепою?
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03.05.2022 10:03 Відповісти
Де ти вивчало українську, якщо робиш три помилки в досить нескладному реченні??
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03.05.2022 10:11 Відповісти
Кибер воины, а ну давайте потролим молдавскую свиноруску)))

https://www.youtube.com/watch?v=uIRaDB43cX4
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03.05.2022 09:51 Відповісти
Побольше бы нам таких генералов.
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03.05.2022 09:52 Відповісти
Которые удобненько "не замечают" предательскую власть в тылу?
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03.05.2022 10:48 Відповісти
А не он ли часом командовал южной группировкой ВСУ?
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03.05.2022 13:17 Відповісти
Дякуємо ВСУ ‼️
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03.05.2022 09:55 Відповісти
Я так же уверен во всех, от волонтёра с солдатом до генерала. Единственные в ком я не уверен - в верховном главнокомандующим и его партейке слуга народа , что уже создала коалицию с бывшими опжопистами.
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03.05.2022 09:58 Відповісти
бред.
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03.05.2022 10:18 Відповісти
У вас?
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03.05.2022 14:52 Відповісти
Чомусь на протязі останнього року дивним чіном разом з опожзпістами голосували порохорили тобто ЄС
Для дундуків відокремлюючіх владу від ЗСУ - хто саме призначів Залужного?
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03.05.2022 14:54 Відповісти
Значить прибув з гостинцями від друзів.
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03.05.2022 10:01 Відповісти
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям
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03.05.2022 10:10 Відповісти
 
 