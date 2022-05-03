"Я впевнений у кожному - від солдата до генерала", - Наєв відвідав українські підрозділи на Донбасі. ВIДЕО
Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв з робочою поїздкою відвідав підрозділи, що боронять позиції на території Луганської та Донецької областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування об'єднаних сил ЗС України.
"Противник щодня намагається штурмувати наші оборонні рубежі батальйонними тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними та ракетними ударами, вогнем реактивних систем залпового вогню, артилерійським вогнем усіх калібрів та мінометами", – зазначив Наєв.
Також командувач сил оборони відзначив героїзм та професіоналізм українських воїнів.
"Під час перебування у районах Донецької та Луганської областей я переконався у чисельних подвигах наших військовослужбовців. Їх ратна служба дуже важка та пов’язана з прямою небезпекою для власного життя і здоров’я. Але я впевнений у кожному – від солдата до генерала, які на своєму місці виконують завдання щодо стримування ворожої агресії", – наголосив Наєв.
При цьому, командувач чітко зазначив, що герої – це ті, хто щодня відбиває та стримує наступ. Це наші солдати, сержанти, командири взводів, рот, батальйонів та бригад.
"Відповідна робота щодо посилення кожного угруповання на загрозливих напрямках триває щодня. Обстановка є складною, але контролюється Збройними Силами України. Ми виконуємо те, що належить", – підсумував Наєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Автор:
https://images.cnscdn.com/images/4/0/4/1/4041f9fef43c7563546d625481a9317d/original.jpg
Сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине - Государственный оборонный заказ. То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором: это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив.
Майже всі з них, хто головує у цій "владі", мають погану освіту. Це відчувається навіть попри блискучі дипломи, які вони купували пізніше. З цим пов'язаний їх дуже убогий світогляд.
Але багатьом, що мають такі ж обмежені погляди, це подобається, бо це їм зрозуміло і тішить їхню амбітність. Про це говорилося вже багато разів багатьма людьми.
Ось завдяки цим якостям "зелені" і отримали ту підтримку, яка привела їх до влади.
І карну відповідальність всіх отих наркологів і психіатрів за фальсифікацію. Ганьбище - нардеп кива саме через відсутність вище вказаних перепон на шляху до влади.
Уся ця вакханалія і близько не схоже на демократію.
Крім того, Український народ не є партійно структурованим суспільством, який на виборах постійно орієнтується лише на пропіарених особистостей, а не на корумповані олігархічні одноразові «партії», до яких ці особистості входять.
В Україні кримінально-корупційні партії не представляють інтересів українського народу, а лише власні меркантильні картельно-олігархічні інтереси для незаконного збагачення через «розпил» державних (народних) активів чи взагалі працюють в інтересах зовнішнього ворога.
Тому Україні не підходить (пропорційна виборча система) партійна система влади в державі, а лише виключно мажоритарна (безпосередньо обрані представники у державній владі від кожного регіону) з імперативним мандатом (правом відкликання та заміни кандидатури) у будь-який час
https://www.youtube.com/watch?v=uIRaDB43cX4
Для дундуків відокремлюючіх владу від ЗСУ - хто саме призначів Залужного?
Слава нації
Смерть москалям