"Я впевнений у кожному - від солдата до генерала", - Наєв відвідав українські підрозділи на Донбасі. ВIДЕО

Командувач сил оборони генерал-лейтенант Сергій Наєв з робочою поїздкою відвідав підрозділи, що боронять позиції на території Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування об'єднаних сил ЗС України.

"Противник щодня намагається штурмувати наші оборонні рубежі батальйонними тактичними групами. Свій наступ ворог підтримує авіаційними та ракетними ударами, вогнем реактивних систем залпового вогню, артилерійським вогнем усіх калібрів та мінометами", – зазначив Наєв.

Також командувач сил оборони відзначив героїзм та професіоналізм українських воїнів.

"Під час перебування у районах Донецької та Луганської областей я переконався у чисельних подвигах наших військовослужбовців. Їх ратна служба дуже важка та пов’язана з прямою небезпекою для власного життя і здоров’я. Але я впевнений у кожному – від солдата до генерала, які на своєму місці виконують завдання щодо стримування ворожої агресії", – наголосив Наєв.

При цьому, командувач чітко зазначив, що герої – це ті, хто щодня відбиває та стримує наступ. Це наші солдати, сержанти, командири взводів, рот, батальйонів та бригад.

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"Відповідна робота щодо посилення кожного угруповання на загрозливих напрямках триває щодня. Обстановка є складною, але контролюється Збройними Силами України. Ми виконуємо те, що належить", – підсумував Наєв.