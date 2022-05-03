70-річна бабуся допомогла ЗСУ знищити 100 одиниць ворожої техніки у Мотижині. Сміливість вартувала їй життя. ВIДЕО
В окупованому Мотижині на Київщині 70-річна жінка упродовж двох тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Завдяки її героїчним діям ЗСУ зуміли знищити близько 100 одиниць ворожої техніки.
Про це розповіли в Територіальній обороні ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 44.ua.
"Ми працювали з нею близько двох тижнів. Жінка наближалася до ворогів, рахувала техніку, а потім орієнтовні координати і точки давала своєму сину. Він повідомляв нам. Літня жінка знаходила "Бук", РЛС - станцію, яка глушить зв'язок. Були навіть такі випадки, коли вона збивалася під час підрахунку, але поверталася назад і перераховувала заново", - розповіли військові.
Наші захисники визнають, що завдяки її вчинкам окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. Втім, героїзм відважної пенсіонерки коштував їй життя. Коли росіяни зрозуміли, що вона навідниця – будинок жінки розбомбили разом із нею.
70-річна жінка продемонструвала, що сміливість та відважність мають не лише бійці ТрО ЗСУ, а й цивільні люди, які заради перемоги здатні на неймовірні вчинки.
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А не оті мутні риги та кловани, яким роздавали це високе звання направо-наліво.
Це невигаддан робота підпільниці . В Україні багато імен вулиць висвободжується від мокшанських діячив їх культур-мультури . Так що навіть в в Київі є сенс замислитися назвати одну з вулиць ім"ям підпільниці !
Якщо б український генштаб не беріг би кожного бійця й поводив себе до вояк хоч на 50% як московити , то ціною тисяч резервістів Херсон би вже давно звільнили б .
Але й досі резервістів бережуть ... тисяча разів проговоруючи , чи вони готові , чи йще ні .
Інколи користно не тільки читати "Цензор-нет" але й знайомитися з його журналістами , тобто з їх стрімами : подружжя Богдан (Буткевич) й Марина (Данелюк-Єрмолаєва) . А тако ж главреда Юрія Бутусова . В їх стрімах збереження життя українців є ключовим моментом .
Так , є йще в Україні різні чинуши , яки навіть на війні коють спроби щось вкрасти ...
Хто й коли його розголошував , що його тупо вбили ?!
Підлітка вбили .
Окупантам , що б вбивати мирних громадян не требо якогось приводу . Вони й 10-річних дівчат гвалтують , які аж ніяк не можуть бути корегувальницями ...
Саме тому в Україні з кожної празки військова адміністрація благає людей не чекати поки окупують певну теріторію й поки не стане їх дом лінією вогневого зіткнення .
Як й існує чітка інструкція до індивидуальної поведінки під окупацією , яке дозволяє брехати на рахунок великої любові до *********** .
Але держава й масмедіа не має право так брехати . Державний інтерес як раз полягає в тому , що б ворог чітко знав , що його окуповане населення ненавидить . Й тільки ось ця бабуся яку перевіряють зараз й тут страшна путінистка !
Є певні категорії україців , яким особливо небеспечно залишатися під окупацією ... Це молоді дівчата , це ветерани , це хлопці спортивного вигляду !
Ось так це усе "працює" . Тут нема а ні логіки , а ні аналізу , а ні брейн-шторму .
Там в армії вже 30 років негативний відбір . Залишим 18 разів в Чорнобаївці .
Більш приватний приклад -- вони вже в другий раз спробують знищити пусті цеха заводу "Артема" .
Хоча було достатньо доїхати до Лук"янівського ринку й спитати кожну бабку там й отримати "секретну інфу" , що вже надцять років там нікого нема в тому "заводі Артема" ... Те ж саме в Днепрі ... Якщо б хтось здогадався в уряді перенести Кремінчугський НПЗ хоча б на 2 км кудись в сторону , то й там був пшик ...
А от Слугам народу типу Колі Котлети, він же Коля Мітбол - дадуть героїв за "подвиги" в місцевих генделиках
Жінкам не обовязково йти воювати на війну разом з чоловіками, перемогу вони можуть наближати і сидячи дома.
А вот когда для всех будет безопасно, ей обязательно нужно дать звание героя Украины!
Ганьба департаменту комунікацій МО України!!!
Дармоїди народних грошей.
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ!
До вас питання!
Вас турбують тільки питання дерибану бюджетнтх коштів та власного "піару"?
А питання популяризації вчинків героїв України ви залишаєте для ЮТУБА й Тік-тока?
То може українцям треба подати петицію Президенту України з ОБГРУНТОВАНОЮ пропозицією перерахування БЮДЖЕТНИХ коштів на підтримку Ютуба и Тік-тока ЯК БІЛЬШ ДІЄВИХ ЗАСОБІВ популяризації НАРОДНОГО подвигу України у боротьбі з "руским миром"?
- Оце "поверталася назад" і могло її видати і стати причиною її загибелі.