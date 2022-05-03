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70-річна бабуся допомогла ЗСУ знищити 100 одиниць ворожої техніки у Мотижині. Сміливість вартувала їй життя. ВIДЕО

В окупованому Мотижині на Київщині 70-річна жінка упродовж двох тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Завдяки її героїчним діям ЗСУ зуміли знищити близько 100 одиниць ворожої техніки.

Про це розповіли в Територіальній обороні ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 44.ua.

"Ми працювали з нею близько двох тижнів. Жінка наближалася до ворогів, рахувала техніку, а потім орієнтовні координати і точки давала своєму сину. Він повідомляв нам. Літня жінка знаходила "Бук", РЛС - станцію, яка глушить зв'язок. Були навіть такі випадки, коли вона збивалася під час підрахунку, але поверталася назад і перераховувала заново", - розповіли військові.

Наші захисники визнають, що завдяки її вчинкам окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. Втім, героїзм відважної пенсіонерки коштував їй життя. Коли росіяни зрозуміли, що вона навідниця – будинок жінки розбомбили разом із нею.

70-річна жінка продемонструвала, що сміливість та відважність мають не лише бійці ТрО ЗСУ, а й цивільні люди, які заради перемоги здатні на неймовірні вчинки.

Читайте: Встановлено особи майже 900 російських загарбників, які чинили звірства на Київщині, - СБУ. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) Київська область (4081) техніка (1846) Буча (542) тероборона (386)


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Топ коментарі
+108
Хіба ця жінка не заслуговує , що її називали по імені й призвищу . А не бабуся 70 років ?!

Це невигаддан робота підпільниці . В Україні багато імен вулиць висвободжується від мокшанських діячив їх культур-мультури . Так що навіть в в Київі є сенс замислитися назвати одну з вулиць ім"ям підпільниці !
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03.05.2022 10:34
+104
Чому не дали героя посмертно?!
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03.05.2022 10:29
+91
Справжній Герой України.
А не оті мутні риги та кловани, яким роздавали це високе звання направо-наліво.
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03.05.2022 10:31
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Чому не дали героя посмертно?!
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03.05.2022 10:29 Відповісти
так то ж не коля каклєта, що мужньо рахував біфштекси в Ужгороді чи ще десь там і отримав пістоля нагородного
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03.05.2022 22:42 Відповісти
Герой України, чи в оп про цей героїзм жінки ще не знають?
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03.05.2022 10:30 Відповісти
Справжній Герой України.
А не оті мутні риги та кловани, яким роздавали це високе звання направо-наліво.
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03.05.2022 10:31 Відповісти
Ось на ім'я кого треба вулиці називати.
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03.05.2022 10:33 Відповісти
Хіба ця жінка не заслуговує , що її називали по імені й призвищу . А не бабуся 70 років ?!

Це невигаддан робота підпільниці . В Україні багато імен вулиць висвободжується від мокшанських діячив їх культур-мультури . Так що навіть в в Київі є сенс замислитися назвати одну з вулиць ім"ям підпільниці !
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03.05.2022 10:34 Відповісти
братья славяне. Здесь долго ещё будет отсутствовать понятие уважения и цены жизни
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03.05.2022 12:33 Відповісти
Ось не требо тільки валити усе на абстрактне слов"янство .
Якщо б український генштаб не беріг би кожного бійця й поводив себе до вояк хоч на 50% як московити , то ціною тисяч резервістів Херсон би вже давно звільнили б .
Але й досі резервістів бережуть ... тисяча разів проговоруючи , чи вони готові , чи йще ні .

Інколи користно не тільки читати "Цензор-нет" але й знайомитися з його журналістами , тобто з їх стрімами : подружжя Богдан (Буткевич) й Марина (Данелюк-Єрмолаєва) . А тако ж главреда Юрія Бутусова . В їх стрімах збереження життя українців є ключовим моментом .
Так , є йще в Україні різні чинуши , яки навіть на війні коють спроби щось вкрасти ...
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03.05.2022 14:29 Відповісти
Рідна тьотя "привида Києва"
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04.05.2022 06:05 Відповісти
Величезна вдячність цій хоробрій жінці.Царсто небесне...
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03.05.2022 10:38 Відповісти
Заслуживает звания Героя Украины.Площади и улицы переименовывать в честь таких людей
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03.05.2022 10:40 Відповісти
Після такого розголосу, тепер кацапи будуть всіх мирних вважати коректувальниками чи щось таке. Після війни треба оприлюднювати імена героїв України. І винагороджувати.
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03.05.2022 10:44 Відповісти
Згадайте Степана Чубенко ...
Хто й коли його розголошував , що його тупо вбили ?!
Підлітка вбили .

Окупантам , що б вбивати мирних громадян не требо якогось приводу . Вони й 10-річних дівчат гвалтують , які аж ніяк не можуть бути корегувальницями ...

Саме тому в Україні з кожної празки військова адміністрація благає людей не чекати поки окупують певну теріторію й поки не стане їх дом лінією вогневого зіткнення .
Як й існує чітка інструкція до індивидуальної поведінки під окупацією , яке дозволяє брехати на рахунок великої любові до *********** .

Але держава й масмедіа не має право так брехати . Державний інтерес як раз полягає в тому , що б ворог чітко знав , що його окуповане населення ненавидить . Й тільки ось ця бабуся яку перевіряють зараз й тут страшна путінистка !

Є певні категорії україців , яким особливо небеспечно залишатися під окупацією ... Це молоді дівчата , це ветерани , це хлопці спортивного вигляду !
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03.05.2022 11:07 Відповісти
Це не просто війна, а війна з кацапами. Звичайно, що орк буде нищити все що на нього якось не так подивиться. Але думаю, не варто поширювати інфу публічно нашими медіа про те, як ми з ними воюємо. Їх треба просто спокійно знищувати як колорадських жуків. А це не просто бабуся, а - український воїн-захисниця, їй потрібно поставити пам'ятник і вшанувати.
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03.05.2022 13:53 Відповісти
Адже ж й я про це . Рашизм це нацизм - мінус бардак й тупість ... Це нацисти гітлера усе б порахували , зробили статистичну вибірку , натренерували зондер-команду й надали купу інструкцій . А московит випив стекломою й пійшов гвалтувати ... побачив дівчинку в люльці , не сподообався погляд матері згвалтував обох , а потім йще застрелив сусіда , побачив усе це їх офіцер відматерився , йому нагадали , що той сам їм дозволив усе ... після 2 днів запою . Пійшов знову бухати . Їх генералу доклали , воно відматерилося , але згадало, що Шойгу дозволив "майже усе" , дістав віски , змішав з ромом й пивом - усе випив ... Згадав виступ ***** -- так й ***** усе дозволив ... згадав , шо обіцяв Шойгу взяти Миколаїв до п"ятниці й полетів в Чорнобаївку ...
Ось так це усе "працює" . Тут нема а ні логіки , а ні аналізу , а ні брейн-шторму .
Там в армії вже 30 років негативний відбір . Залишим 18 разів в Чорнобаївці .
Більш приватний приклад -- вони вже в другий раз спробують знищити пусті цеха заводу "Артема" .
Хоча було достатньо доїхати до Лук"янівського ринку й спитати кожну бабку там й отримати "секретну інфу" , що вже надцять років там нікого нема в тому "заводі Артема" ... Те ж саме в Днепрі ... Якщо б хтось здогадався в уряді перенести Кремінчугський НПЗ хоча б на 2 км кудись в сторону , то й там був пшик ...
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03.05.2022 14:54 Відповісти
они и так считали\считают. и вот эти всякие "сначала заходит граната" в оккупационной войне (ну и расстрелы под Киевом) как бы показатель, нет?
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03.05.2022 14:17 Відповісти
На защиту СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ встали ВСЕ от мала до велика ! СЛАВА ВЕЛИКОМУ НАРОДУ ВЕЛИКОЙ УКРАИНЫ !
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03.05.2022 10:45 Відповісти
Поговорили та забудуть, справжні Герої на жаль часто безіменні.
А от Слугам народу типу Колі Котлети, він же Коля Мітбол - дадуть героїв за "подвиги" в місцевих генделиках
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03.05.2022 10:49 Відповісти
Стесняюсь спросить: она навела на 100 объектов и что - даже имени её не спросили ? Это как вообще ?
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03.05.2022 10:50 Відповісти
Потім стане відомо.
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03.05.2022 11:23 Відповісти
Призрак Киева знает.
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04.05.2022 06:08 Відповісти
Не больше чем просто баба Галя или Люда и т.п.. Пока полное имя публиковать не стоит т.к. у бабушки наверняка есть родственники на окупированной територии которым рашисты могут отомстить.
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08.05.2022 07:10 Відповісти
Русские фашисты быстро поняли, что здесь каждый человек - от детей до стариков - против них, поэтому никого не щадили.
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03.05.2022 10:52 Відповісти
А в чому справа? Жінка загинула за Батьківщину, а навіть імені її ніхто не називає. Все ще секрет?
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03.05.2022 10:59 Відповісти
Навіщо про це писать зараз,коли окупанти на сході і півдні,скільки території нашої окуповано? Може хтось так само робить? Підведуть людину під удар.
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03.05.2022 11:00 Відповісти
Ні, на півдні інфу зливають в основному ті, хто пішов працювати до окупантів.
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03.05.2022 11:09 Відповісти
А ты реально считаешь, что орки мониторят Цензор, чтобы черпать свежие идеи о том, кого им расстреливать? Я это называю сектой свидетелей Триангуляции.
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03.05.2022 11:11 Відповісти
Взагалі то моніторять, ще з 2014 року. На рахунок ідей не в курсі, а от те що дзвонили з погрозами людям, що викладали тут номера телефонів, було.
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03.05.2022 11:13 Відповісти
Преклоняюсь!!!
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03.05.2022 11:06 Відповісти
На повному сурйозі - цій жінці треба памятник поставити
Жінкам не обовязково йти воювати на війну разом з чоловіками, перемогу вони можуть наближати і сидячи дома.
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03.05.2022 11:34 Відповісти
Удивительные комментаторы. Вам в мозг не приходило, что кроме сына, у бабушки ещё могут быть родственники среди мирных и не факт, что они не на оккупированной территории, чтобы оглашать имя?!

А вот когда для всех будет безопасно, ей обязательно нужно дать звание героя Украины!
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03.05.2022 11:35 Відповісти
Мотижин - це під Києвом. його вже звільнено.
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03.05.2022 13:16 Відповісти
Якщо це не фейк, ЧОМУ ТОДІ її ім'я досі не знає УКРАЇНА?!!
Ганьба департаменту комунікацій МО України!!!
Дармоїди народних грошей.

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ!
До вас питання!
Вас турбують тільки питання дерибану бюджетнтх коштів та власного "піару"?
А питання популяризації вчинків героїв України ви залишаєте для ЮТУБА й Тік-тока?
То може українцям треба подати петицію Президенту України з ОБГРУНТОВАНОЮ пропозицією перерахування БЮДЖЕТНИХ коштів на підтримку Ютуба и Тік-тока ЯК БІЛЬШ ДІЄВИХ ЗАСОБІВ популяризації НАРОДНОГО подвигу України у боротьбі з "руским миром"?
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03.05.2022 12:04 Відповісти
Але хто ж це така? Хіба вона не варта уваги персонально, а не просто "бабушка 70 лєт"?
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03.05.2022 12:10 Відповісти
Оурелл-1984 актуален в 2021, хотя написан лет 70 назад
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03.05.2022 12:13 Відповісти
Ця Жінка є бабусею для своїх онуків. Для усіх інших-вона Герой України!!
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03.05.2022 13:03 Відповісти
так, термінологія "ще та". "малолєткі" якісь статті пишуть
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04.05.2022 09:37 Відповісти
Після війни про цю жінку ніхто і не згадає! А списки на "Героїв України" вже складені, звичайно її і таких як вона там немає і не буде!
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03.05.2022 15:27 Відповісти
святая героиня пусть земля ей будет пухом!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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03.05.2022 16:24 Відповісти
Бабуся, земелька тобі пухом.....
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03.05.2022 17:35 Відповісти
Слава Героїні!!! Вічна пам'ять,у віках.
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03.05.2022 18:46 Відповісти
Цитата: "Були навіть такі випадки, коли вона збивалася під час підрахунку, але поверталася назад і перераховувала заново."

- Оце "поверталася назад" і могло її видати і стати причиною її загибелі.
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04.05.2022 01:12 Відповісти
"бабуся"?? що за "чувак" чи "чувиха" цей заголовок писав? може, якийсь "малолєтка"? слідкуйте за термінологією, Цензор.Нет
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04.05.2022 09:35 Відповісти
 
 