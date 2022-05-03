70-річна бабуся допомогла ЗСУ знищити 100 одиниць ворожої техніки у Мотижині. Сміливість вартувала їй життя. ВIДЕО

В окупованому Мотижині на Київщині 70-річна жінка упродовж двох тижнів здійснювала наводку для нашої артилерії. Завдяки її героїчним діям ЗСУ зуміли знищити близько 100 одиниць ворожої техніки.

Про це розповіли в Територіальній обороні ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 44.ua.

"Ми працювали з нею близько двох тижнів. Жінка наближалася до ворогів, рахувала техніку, а потім орієнтовні координати і точки давала своєму сину. Він повідомляв нам. Літня жінка знаходила "Бук", РЛС - станцію, яка глушить зв'язок. Були навіть такі випадки, коли вона збивалася під час підрахунку, але поверталася назад і перераховувала заново", - розповіли військові.

Наші захисники визнають, що завдяки її вчинкам окупанти не змогли пройти далі населеного пункту. Втім, героїзм відважної пенсіонерки коштував їй життя. Коли росіяни зрозуміли, що вона навідниця – будинок жінки розбомбили разом із нею.

70-річна жінка продемонструвала, що сміливість та відважність мають не лише бійці ТрО ЗСУ, а й цивільні люди, які заради перемоги здатні на неймовірні вчинки.

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