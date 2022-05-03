Терорист Гіркін про "блестящую спецоперацию": "Раніше обстрілювали Донбас, а тепер - Росію". ВIДЕО

Російський терорист Гіркін заявив, що єдиним досягненням росіян в "спецоперації" є той факт, що раніше "обстреливали Донбасс, а теперь Российскую Федерацию".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гіркін сказав про це в одному зі своїх недавніх інтерв'ю, уривок якого опублікований в соцмережах.

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