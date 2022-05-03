Терорист Гіркін про "блестящую спецоперацию": "Раніше обстрілювали Донбас, а тепер - Росію". ВIДЕО
Російський терорист Гіркін заявив, що єдиним досягненням росіян в "спецоперації" є той факт, що раніше "обстреливали Донбасс, а теперь Российскую Федерацию".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гіркін сказав про це в одному зі своїх недавніх інтерв'ю, уривок якого опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+84 Олександр Дніпро
показати весь коментар03.05.2022 13:07 Посилання
+59 Wxox Gxox
показати весь коментар03.05.2022 13:18 Посилання
+51 Saskia Jansen
показати весь коментар03.05.2022 13:16 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хочу услышать его в Гааге... - там пусть умничает...
Є питання?
Не треба підозрювати, а просто пошукати (самостійно) відповідну інформацію.
Це стосується пополченців з деенерії та лугандонії.
Прямо на цьому ресурсі викладали відео расєйських пропагандонів, де "щасливі" вдови попалченців отримують ці 10 тис. дерев'яних.
Ну так ти ж і строїв, чи це ти і про себе теж?))
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · До попередніх заміток щодо вибухів на раші:
Я згадував про нічні вибухи в Білгороді, а в тексті про вибух у Пермі додав, що вони уникають звинувачень у подібних вибухах і руйнуваннях України, бо це вже працюватиме проти них.
А зараз маємо підтвердження цієї тези на прикладі Білгорода.
Читайте й тіштеся. Виявляється, рашистська авіація "совєршаєт спєцопєрацію" в небі над своїм же Білгородом. Чекаю, коли їхня спєцапєрація пересунеться до маскви.
301301
20 Shares
Так що - чекайте ...)))
Кто-то знает чтобы это значило ?
многие непубличные личности как минимум лишались должностей за "смелость"
а тут фсбешный крот все вещает и вещает
списать на него что то хотят что ли