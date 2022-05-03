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Терорист Гіркін про "блестящую спецоперацию": "Раніше обстрілювали Донбас, а тепер - Росію". ВIДЕО

Російський терорист Гіркін заявив, що єдиним досягненням росіян в "спецоперації" є той факт, що раніше "обстреливали Донбасс, а теперь Российскую Федерацию".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гіркін сказав про це в одному зі своїх недавніх інтерв'ю, уривок якого опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували окупанта Ситоленка, тестя відомого терориста Гіркіна. ФОТО

Автор: 

Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+84
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03.05.2022 13:07
+59
Украинский волонтёр готовит гуманитарную помощь в виде поставки хлопка в https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4?src=hashtag_click #Белгород
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03.05.2022 13:18
+51
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03.05.2022 13:16
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Червень 2022, 300 *стрелковцев* під прапорами УПА захоплюють Бєлгород
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03.05.2022 13:05 Відповісти
Не хочу слушать этого поца. Но разве ему не известно, что Донбасс по методичкам Кремля - это расия? Или Донбасс таки не расия, но тогда гиркина надо расстрелять(надо, конечно). Что выберет оратор с маузером?
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03.05.2022 13:06 Відповісти
A, a, a - та йди вже просрися )
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03.05.2022 13:06 Відповісти
Його повзання навколо питання війни не знижують його - він воєнний злочинець, має бути судимим у Маріуполі.
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03.05.2022 13:06 Відповісти
А хто казав, що знижує? Гіркін взагалі за використання тактичної ядерної зброї.
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03.05.2022 13:13 Відповісти
Покажи видео где он говорит про ЯО.
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03.05.2022 13:20 Відповісти
Він за ТЯО рівно до "атвєткі".
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03.05.2022 14:30 Відповісти
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03.05.2022 13:07 Відповісти
dobry vecher - mi s Ukraini
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03.05.2022 13:11 Відповісти
То .."бавовна " прийшла до паРаши
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03.05.2022 13:07 Відповісти
Украинский волонтёр готовит гуманитарную помощь в виде поставки хлопка в https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4?src=hashtag_click #Белгород
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03.05.2022 13:18 Відповісти
не читаю его выс*ры...
хочу услышать его в Гааге... - там пусть умничает...
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03.05.2022 13:08 Відповісти
Горькін, читай пуйла "Спецоперация России на Украине идет по задуманному плану..."

Є питання?
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03.05.2022 13:08 Відповісти
Когда его уже повесят?
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03.05.2022 13:08 Відповісти
vse zhdu kogda etovo ******** zavaljat....
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03.05.2022 13:09 Відповісти
Гиркина читать и слушать - просто бальзам на душу. Он хоть идейная тварь, а не продажные гандоны типа Лаврова и Киселева
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03.05.2022 13:12 Відповісти
Да какой он идейный, это паразит за армейскими спинами.
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03.05.2022 13:24 Відповісти
І́гор Все́володович Гі́ркін - відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник Російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших війн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні. Керівник руху «Новоросія» з 2014 року, глава «Комітету 25 січня»
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03.05.2022 15:49 Відповісти
бывших чекистов не бывает
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03.05.2022 22:12 Відповісти
А що хотів цей вилупок коли замісив це лайно? Заробив кривавий скарб, - вільний! Черга інших героїв на решту. А лічити ваші скарби буде ЗСУ і трибунал.
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03.05.2022 13:13 Відповісти
Чим гірше йому , тим крайще нам !
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03.05.2022 13:13 Відповісти
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03.05.2022 13:16 Відповісти
Компенсация вдовам и матерям орков на дамбасе составляет 10тыс. срублей. Тоесть 4 пачки или рулона бумаги стоит жизнь орка. Может предложить женам орков 5 рулонов бумаги и они сами прирежут во сне своих мужей и сыновей?
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03.05.2022 13:27 Відповісти
Підозрюю що це невірна інфо. Це щось інше.
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03.05.2022 15:51 Відповісти


Не треба підозрювати, а просто пошукати (самостійно) відповідну інформацію.

Це стосується пополченців з деенерії та лугандонії.
Прямо на цьому ресурсі викладали відео расєйських пропагандонів, де "щасливі" вдови попалченців отримують ці 10 тис. дерев'яних.
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03.05.2022 20:07 Відповісти
террорист гиркинд хорошо бы смотрелся висячим на смереке
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03.05.2022 13:17 Відповісти
Там ще у нього в цьому ж виступі красива цитата: "рф за 8 лет построили на захваченном Донбассе заповедник дерьма"...
Ну так ти ж і строїв, чи це ти і про себе теж?))
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03.05.2022 13:18 Відповісти
Факт в тому,що росія нездатна зробити навіть "вітрину" благополуччя так званого "русского мира" і для цього мала залучити деяких корумпованих людей з заходу про що нагадують візити наприклад Берлусконі до окупованого Криму на запрошення путіна у вересні 2015 року.У Криму путін почастував італійського гостя колекційним вином врожаю 1775 року з колекції винзаводу "Масандра" задоволений Берлусконі визнає результати "референдуму", який провела російська влада на півострові в березні 2014 року.
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03.05.2022 13:18 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZU_8q5LnWYvwbJ4Noz8MKN7cPeSHOQOGY9dDx1ypLZayB9vJTf9zKfzZp0qKYFj-dKDwROh7E_V_X2W4DdQ7o68FZu4G2CHqmeA9Xf-ysUL2A1rbf7XP9DD3DLC2quiN9I&__tn__=-UC%2CP-R Taras Chornovil

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003 14 hrs · До попередніх заміток щодо вибухів на раші:

Я згадував про нічні вибухи в Білгороді, а в тексті про вибух у Пермі додав, що вони уникають звинувачень у подібних вибухах і руйнуваннях України, бо це вже працюватиме проти них.

А зараз маємо підтвердження цієї тези на прикладі Білгорода.

Читайте й тіштеся. Виявляється, рашистська авіація "совєршаєт спєцопєрацію" в небі над своїм же Білгородом. Чекаю, коли їхня спєцапєрація пересунеться до маскви.



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03.05.2022 13:21 Відповісти
ААААА..так той кострубатий залізничний місточок впав у рамках виконання бойових завдань рашн партизанен? А військой цех чи склад зі снарядами самознищився теж у рамках цієї програми..Боженька, нехай військові тренування й далі проводятся на території рфії...
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03.05.2022 13:55 Відповісти
гіркін - фсбешний антипутінський проєкт.
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03.05.2022 13:22 Відповісти
Сподобалось в кінці: а. а. а. а...

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03.05.2022 13:22 Відповісти
Когда уже и ета тварь с которой все началось и его личинки станут удобрением
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03.05.2022 13:24 Відповісти
Сволочь, но не дурак
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03.05.2022 13:24 Відповісти
Не дурак, но сволочь
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04.05.2022 07:25 Відповісти
а-а-абосрались
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03.05.2022 13:31 Відповісти
ой а кто это сделал? Гарик не при чем? Гарик собирается совершить алию?
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03.05.2022 13:37 Відповісти
Там у вас ще одна "ЧМОсква" є...
Так що - чекайте ...)))
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03.05.2022 13:44 Відповісти
Якщо хтось не зрозумів що він мав на увазі, то він сказав що раніше армія Росії обстрілювала Донбас, а тепер вже свою територію... 😂
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03.05.2022 13:51 Відповісти
...помирає.
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03.05.2022 13:57 Відповісти
этот поц еще не сдох...
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03.05.2022 14:26 Відповісти
На многих секретных укрпабликах пишут : " Белгород 04.05 в 04.05 ! "
Кто-то знает чтобы это значило ?
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03.05.2022 14:27 Відповісти
05.05 ... хтось нагнітає ... най буде ...
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03.05.2022 15:55 Відповісти
Расстрелять этого провокатора, да, жалко пулю на рашистское дерьмо
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03.05.2022 15:11 Відповісти
Гиркин уже что в библиотеке работает?!..а в библиотеке ФСБ ,да реальное падение доходов-от того он поет свои песни потому что не у кормушки
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03.05.2022 15:34 Відповісти
почему он не на подвале за такие речи вот в чем вопрос
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03.05.2022 16:24 Відповісти
Он то прекрасно знает кто расстреливает рф. Знает что свои же фсбшники. Интересно он смотрел на моторолу и гиви как на говно... они то были тупее.
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03.05.2022 17:03 Відповісти
гиркиноида подозрительно терпят
многие непубличные личности как минимум лишались должностей за "смелость"
а тут фсбешный крот все вещает и вещает

списать на него что то хотят что ли
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03.05.2022 19:28 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F военизированная организация в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F нацистской Германии , были укомплектованы, главным образом, участниками Sturmabteilung (SA) и Allgemeine SS и носили форму SA или SS с белыми нарукавными повязками.
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03.05.2022 21:59 Відповісти
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03.05.2022 22:03 Відповісти
что ********* подгорает ?
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04.05.2022 07:59 Відповісти
 
 