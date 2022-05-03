"Мої діти і внуки мають жити на своїй землі", - боєць тероборони про те, що мотивує його до бою з окупантами. ВIДЕО
Батальйони сил територіальної оборони ЗСУ з усієї України нещадно б’ють ворога на сході та півдні країни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці підрозділу в соцмережі опублікований відеозапис, на якому тероборонівці розповідають про те, що їх мотивує до бою з окупантами.
"Мої діти і внуки мають жити на своїй землі", - каже один з них.
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Українське село. На вулиці зустрічаються два кума.
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він, таке говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, -в клітці сидить красень-папуга.
-Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі п*даррраси! Москалі п*дарраси!!!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в морду!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, с*ка, у клітці тримаєш?!
Кожному бійцю однозначно не вистачає усіляких цигарок, перекусу, та й взагалі, з грошима туго.
За снарягу, розгрузки зручні - взагалі мовчу. Тож допомагайте, а не обмежуйтесь "бережи, Боже" )))