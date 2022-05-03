"Мої діти і внуки мають жити на своїй землі", - боєць тероборони про те, що мотивує його до бою з окупантами. ВIДЕО

Батальйони сил територіальної оборони ЗСУ з усієї України нещадно б’ють ворога на сході та півдні країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці підрозділу в соцмережі опублікований відеозапис, на якому тероборонівці розповідають про те, що їх мотивує до бою з окупантами.

"Мої діти і внуки мають жити на своїй землі", - каже один з них.

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