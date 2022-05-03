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"Мої діти і внуки мають жити на своїй землі", - боєць тероборони про те, що мотивує його до бою з окупантами. ВIДЕО

Батальйони сил територіальної оборони ЗСУ з усієї України нещадно б’ють ворога на сході та півдні країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на сторінці підрозділу в соцмережі опублікований відеозапис, на якому тероборонівці розповідають про те, що їх мотивує до бою з окупантами.

"Мої діти і внуки мають жити на своїй землі", - каже один з них.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час спроби окупації села Дмитрівки на Київщині колону рашистів одним РПГ зупинив 20-річний юнак. ВIДЕО

Автор: 

тероборона (386)


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Бережи і допомагай вам Господь та Матінка Божа. Дякую.
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03.05.2022 14:12 Відповісти
Бережи, Боже, кожного захисника нашої Батьківщини!
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03.05.2022 14:19 Відповісти
Вот на таких людях и стоит Украина, а не на популистах типа Зе.
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03.05.2022 14:25 Відповісти
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03.05.2022 14:28 Відповісти
🤣🤣🤣
Українське село. На вулиці зустрічаються два кума.
- Куме, я собі в місті такого папугу купив! - хвалиться один, - Він, таке говорить! Ходімте, самі послухаєте!
Прийшли вони до хати, господар зняв покривало, -в клітці сидить красень-папуга.
-Ану, Попка, кажи! - командує господар, і папуга починає:
- Москалі п*даррраси! Москалі п*дарраси!!!
- Ну як? - запитує господар гостя. Гість не довго думаючи, як дасть йому в морду!
Мужик впав, трохи прийшов до себе і, витираючи кров з носа, питає:
- Куме, за що?!
- … І ти його, с*ка, у клітці тримаєш?!
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03.05.2022 14:41 Відповісти
Так, дівахи! Досить тут голословити з молитвами.
Кожному бійцю однозначно не вистачає усіляких цигарок, перекусу, та й взагалі, з грошима туго.

За снарягу, розгрузки зручні - взагалі мовчу. Тож допомагайте, а не обмежуйтесь "бережи, Боже" )))
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03.05.2022 14:28 Відповісти
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03.05.2022 14:37 Відповісти
 
 