Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 40 вогневих завдань: знищили ворожий пункт управління і три склади з боєприпасами, - ОК "Південь". ВIДЕО

Вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено пункт управління ворожим військом, склади з боєприпасами.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань. Вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено пункт управління ворожим військом, склади з боєприпасами, - з пально-мастильними матеріалами та декілька пунктів зосередження живої сили та техніки. Загальні втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, що ворог продовжував спроби повітряної розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Один такий було знищено над Миколаївщиною, ще один, здатний також завдавати бомбові удари ("Форпост"), знищено на Одещині, при спробі зайти з моря.

Також повідомляється, що ближче до світанку Миколаїв знов вкрило обстрілами з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Вражено об’єкти критичної інфраструктури. На щастя, жертв та постраждалих нема.