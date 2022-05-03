УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9293 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
15 872 21

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 40 вогневих завдань: знищили ворожий пункт управління і три склади з боєприпасами, - ОК "Південь". ВIДЕО

Вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено пункт управління ворожим військом, склади з боєприпасами.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань. Вздовж адмінкордону Миколаївської та Херсонської областей знищено пункт управління ворожим військом, склади з боєприпасами, - з пально-мастильними матеріалами та декілька пунктів зосередження живої сили та техніки. Загальні втрати уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 2 доби ЗСУ знищили майже 20 російських безпілотників загальною вартістю 2 млн доларів, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Також зазначається, що ворог продовжував спроби повітряної розвідки за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Один такий було знищено над Миколаївщиною, ще один, здатний також завдавати бомбові удари ("Форпост"), знищено на Одещині, при спробі зайти з моря.

Також повідомляється, що ближче до світанку Миколаїв знов вкрило обстрілами з реактивної системи залпового вогню "Смерч". Вражено об’єкти критичної інфраструктури. На щастя, жертв та постраждалих нема.

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040) знищення (7468)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Героям слава !!! Бережи вас Господь
показати весь коментар
03.05.2022 17:26
+9
что-то не спешат выбивать русню с Херсонской области, месяц топчатся на одном месте
показати весь коментар
03.05.2022 17:20
+8
показати весь коментар
03.05.2022 18:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну чому не кажуть за який період, за весь час, чи за сьогодні, незрозуміло!?
показати весь коментар
03.05.2022 17:16 Відповісти
что-то не спешат выбивать русню с Херсонской области, месяц топчатся на одном месте
показати весь коментар
03.05.2022 17:20 Відповісти
Сил видимо не хватает
показати весь коментар
03.05.2022 17:26 Відповісти
Дело не в этом. Россия на Херсон перекидывает всё новые части. Иначе бы они шли на Донбасс. Видимо такой был замысел. Сковать их в Херсоне. Надеюсь меня не читают русские стратеги.
показати весь коментар
03.05.2022 17:49 Відповісти
Конечно, читают. В следующий раз пишите на украинском, начиная и заканчивая словом "паляниця"
показати весь коментар
03.05.2022 18:05 Відповісти
Русские стратеги в болшинстве своём читать не умеют.
показати весь коментар
03.05.2022 19:02 Відповісти
С "уходом" Марчело всё наступление остановилось. А у него было меньше сил. Сейчас орки в Херсоне окапываются и бетонируются, окапываются и бетонируются. Вот потом это взломать будет крайне сложно.
показати весь коментар
03.05.2022 19:13 Відповісти
На цій ділянці фронту є велика проблема зі зрошувальними каналами, які є перепоною для військ. Їх дуже багато та їх складно подолати. Техніка на цій ділянці фронту може проїхати тільки по дорогах, які прострілюються.
показати весь коментар
03.05.2022 17:45 Відповісти
Це тобі "стратехи- експерди" сказали!?? А як кацапи займали ці території області (я не говорю про замінування Чонгар) , то канали русла і тд не мішали ДА!???
показати весь коментар
03.05.2022 17:50 Відповісти
я вижу одну проблему - херсонский мост, по которому русня перебрасывает весь личный состав, его почему-то не вызрывают? Тогда город Херсон можно бы зачистить за 3 дня.
показати весь коментар
03.05.2022 17:57 Відповісти
Россия туда кидает кучу ресурсов. Так что это обоюдная игра на самом деле.
показати весь коментар
03.05.2022 17:47 Відповісти
куча ресурсов на Изюмском направлении, на Херсонском просто дождались пока русня укрепит позиции
показати весь коментар
03.05.2022 17:59 Відповісти
Ну да. Вот видимо ждали. Мне тоже так кажется. Как это ни цинично не звучало, но видимо такой был план.
показати весь коментар
03.05.2022 18:10 Відповісти
Героям слава !!! Бережи вас Господь
показати весь коментар
03.05.2022 17:26 Відповісти
"при спробі зайти з моря, в морі і лишився" 🤩
показати весь коментар
03.05.2022 17:36 Відповісти
Якщо ЗСУ відвойовуватимуть окуповані міста,ми повинні знати.Якщо -тільки стримувати ворога на лінії боїв-теж треба знати.Не треба пафосу та риторіки,мол,не оддамо! треба конкретно:як і коли.Щоб не повторився другий Іловайск,де героїзм бійців -до останнього,а команди зверху-тайником.
показати весь коментар
03.05.2022 17:48 Відповісти
Обязательно. Чтобы Россию предупредить.
показати весь коментар
03.05.2022 17:50 Відповісти
а по твоему в Кремле розведки нет, они слепые котята ? Знаеш сколько завербованых ходили по хрещатику? Наводчиков, диверсантов, кто кресты ставили метки?
показати весь коментар
03.05.2022 18:10 Відповісти
Я не верю во всезнание России. Так что не вижу никаких причин сообщать им свои планы.
показати весь коментар
03.05.2022 18:11 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2022 18:11 Відповісти
О, еще один беспилотник Форпост стал тяжелее воздуха... Минус 7 лямов. Если так хотя бы одному в день, то очень скоро закончатся
показати весь коментар
03.05.2022 18:27 Відповісти
 
 