"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - окупант про дезертирство елітних підрозділів РФ. АУДIО
Елітні російські підрозділи відмовляються воювати в Україні і виїздять в Росію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в телефонній розмові двох окупантів, яка була перехоплена СБУ.
"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - каже один з них.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+27 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар03.05.2022 17:47 Посилання
+25 саша паламарчук
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+20 Paul Foxen
показати весь коментар03.05.2022 17:51 Посилання
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- товарищи бойцы, вот вы все халатно относитесь к боевой и политической подготовке, а случись война - кто будет родину защищать, я? да нах оно мне надо!
та випадково заснув на чергуванні:
Тепер ще треба, щоби і інші йолопи це зрозуміли!