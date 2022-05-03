"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - окупант про дезертирство елітних підрозділів РФ. АУДIО

Елітні російські підрозділи відмовляються воювати в Україні і виїздять в Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в телефонній розмові двох окупантів, яка була перехоплена СБУ.

"Росгвардия, мусора, омоновцы... Вот эти все, бл#дь, спецы невъ#бенные, заднюю дали и у#бали в Россию", - каже один з них.

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