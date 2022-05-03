Полонені бойовики "Л/ДНР" закликають "земляків" не вступати до армії РФ, - СБУ. ВIДЕО
Бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР" розповідають, що росіяни їх змушують воювати проти України. У самопроголошених республіках вербують навіть тих, хто не служив в армії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.
Мешканці так званих "Л/ДНР" закликають своїх земляків не долучатися до російської армії навіть під загрозою тюрми
Про це говорять якраз ті "ополченці" з Донбасу, яким свого часу не вистачило сміливості відмовити окупантам.
"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путіна - ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорить бойовик так званої "ДНР", якому пощастило не загинути, а потрапити в український полон.
За словами цього "воїна", його насильно мобілізували 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А потім без жодної підготовки кинули у бій.
Так він і потрапив у полон, бо російські командири "киданули" своїх підлеглих за першої ж небезпеки.
"Ось такий він – "руZZкій мір"… Нечисть, яку ми обов’язково виженемо з власної землі!" - наголошують в СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Извєстія". https://t.me/operativnoZSU/22322
Ця погань тільки з полону закликає не воювати, а не потрапив би у полон, то й далі вбивав б, катував та гвалтувала !
Не вірте оркам, то є нелюди !
а если бы не был брошен командованием, то и не оказался бы в плену. Ну, в принципе, в некоторых зачатках логического мышления этому организму отказать нельзя.
Попав в плен они будут слезно убеждать, что будут воевать за Украину.
Тьфу, мразота.!