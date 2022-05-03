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Полонені бойовики "Л/ДНР" закликають "земляків" не вступати до армії РФ, - СБУ. ВIДЕО

Бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР" розповідають, що росіяни їх змушують воювати проти України. У самопроголошених республіках вербують навіть тих, хто не служив в армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.

Мешканці так званих "Л/ДНР" закликають своїх земляків не долучатися до російської армії навіть під загрозою тюрми

Про це говорять якраз ті "ополченці" з Донбасу, яким свого часу не вистачило сміливості відмовити окупантам.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путіна - ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорить бойовик так званої "ДНР", якому пощастило не загинути, а потрапити в український полон.

Дивіться також: Окупанти ламають власну техніку, аби не воювати: "Мы свой танк, короче, с утра сломали сами, чтоб не ехать", - перехоплення СБУ. АУДIО

За словами цього "воїна", його насильно мобілізували 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А потім без жодної підготовки кинули у бій.

Так він і потрапив у полон, бо російські командири "киданули" своїх підлеглих за першої ж небезпеки.

"Ось такий він – "руZZкій мір"… Нечисть, яку ми обов’язково виженемо з власної землі!" - наголошують в СБУ.

Автор: 

армія рф (17713) бойовик (3414) СБУ (12912) полонені (2291)


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Топ коментарі
+20
русофашиста по ..балу видно що він *******?
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03.05.2022 19:43
+17
Хто повірив зрадникам і поліцаям? Воно тільки вийде з полону, зразу повернеться до банди. Вони дуже бажали "русского мира", то хай в ньому живуть, а "русский мир" - це постійні війни і воюють вони народами, які підкорили. Краще це сміття в полон не брати.
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03.05.2022 19:52
+5
те саме, що й маасковскій пітарок, що з херсонського ексмера позбиткуватися хотів - але нє прокатіло, бггг

Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Извєстія". https://t.me/operativnoZSU/22322
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03.05.2022 19:46
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русофашиста по ..балу видно що він *******?
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03.05.2022 19:43 Відповісти
те саме, що й маасковскій пітарок, що з херсонського ексмера позбиткуватися хотів - але нє прокатіло, бггг

Викрадений окупантами екс-мер Херсона Володимир Ніколаєнко відмовився осквернити Романа Шухевича на камеру для пропагандистського видання "Извєстія". https://t.me/operativnoZSU/22322
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03.05.2022 19:46 Відповісти
Блювотиння...
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03.05.2022 19:48 Відповісти
Хто повірив зрадникам і поліцаям? Воно тільки вийде з полону, зразу повернеться до банди. Вони дуже бажали "русского мира", то хай в ньому живуть, а "русский мир" - це постійні війни і воюють вони народами, які підкорили. Краще це сміття в полон не брати.
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03.05.2022 19:52 Відповісти
Сидить і пи..ть як троцький.
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03.05.2022 19:56 Відповісти
А хто їх запитувати буде? закликати треба воювати проти рашистів!
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03.05.2022 20:13 Відповісти
Оркам віри немає !
Ця погань тільки з полону закликає не воювати, а не потрапив би у полон, то й далі вбивав б, катував та гвалтувала !
Не вірте оркам, то є нелюди !
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03.05.2022 20:32 Відповісти
... был брошен командованием в одном из сёл, и поэтому оказался в плену...
а если бы не был брошен командованием, то и не оказался бы в плену. Ну, в принципе, в некоторых зачатках логического мышления этому организму отказать нельзя.
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03.05.2022 20:45 Відповісти
когда начнете их просто отстреливать как непотрб, зачем их брать в плен и венидиктова будет выносить им подозрения
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03.05.2022 20:48 Відповісти
всех с ордило нужно уничтожать без вопросов. Это предатели были есть и будут.
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03.05.2022 20:50 Відповісти
Они не просто предатели, это простое тупое донецкое быдло, которому следует просто прострелить колени и через 5 минут расстрелять.
Попав в плен они будут слезно убеждать, что будут воевать за Украину.
Тьфу, мразота.!
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03.05.2022 21:38 Відповісти
мнение меняется сразу после гарной *******.
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04.05.2022 13:25 Відповісти
 
 