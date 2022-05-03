Полонені бойовики "Л/ДНР" закликають "земляків" не вступати до армії РФ, - СБУ. ВIДЕО

Бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР" розповідають, що росіяни їх змушують воювати проти України. У самопроголошених республіках вербують навіть тих, хто не служив в армії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сторінці Служби безпеки України у фейсбуці.

Мешканці так званих "Л/ДНР" закликають своїх земляків не долучатися до російської армії навіть під загрозою тюрми

Про це говорять якраз ті "ополченці" з Донбасу, яким свого часу не вистачило сміливості відмовити окупантам.

"Человеческие потери, разрушенные дома, города – не стоят его (Путіна - ред.) амбиций. Если бы сейчас передо мной стал выбор: брать в руки оружие или сесть в тюрьму – я бы выбрал сесть в тюрьму", – говорить бойовик так званої "ДНР", якому пощастило не загинути, а потрапити в український полон.

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За словами цього "воїна", його насильно мобілізували 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А потім без жодної підготовки кинули у бій.

Так він і потрапив у полон, бо російські командири "киданули" своїх підлеглих за першої ж небезпеки.

"Ось такий він – "руZZкій мір"… Нечисть, яку ми обов’язково виженемо з власної землі!" - наголошують в СБУ.