Bayraktar знищив склад боєприпасів та командний пункт російських окупантів на Зміїному. ВIДЕО
Оперативне командування "Південь" показало, як українські військові нанесли черговий удар "Байрактарами" по острову Зміїний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно знищення складу з боєприпасами та удар по командному пункту.
Топ коментарі
+65 Бенина Мама
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+47 ahuhu
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+43 Василий СПРУТ
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Это не наградной "стечкин", который можно в барсетке носить.
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Кухлик
Павло Глазовий
Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
Як би моя бабуня наливала молоко у кухоль (глиняний маленький глечик з дужкою) яб написав "кухоль"!
Але так як вона майже все життя переїзджала з місця на місце (бо була сільською вчителькою Української мови та літератури) й мала вади пов'язані з координацією руху верхніх кінцівок, (прогресивна форма розсіяного склерозу) то у неї майже весь посуд був металевий (інший просто довго не жив).
Так шо вибачте - але КРУЖКА (ємалірована й облумлена майже з усіх боків)...
А "Сравні" - це або "вже", або "ще ні"...
видят - остров Змеиный.
Высадились на него и сгорели. ))))
это снаряды лежали что ли там? тент какой то
Слава Богу, слава Україні.