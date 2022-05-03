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Bayraktar знищив склад боєприпасів та командний пункт російських окупантів на Зміїному. ВIДЕО

Оперативне командування "Південь" показало, як українські військові нанесли черговий удар "Байрактарами" по острову Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно знищення складу з боєприпасами та удар по командному пункту.

Читайте також: Знищені біля острова Зміїний російські катери намагалися вести розвідку біля гирла Дунаю, - ОК "Південь"

Автор: 

Зміїний (164) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+65
Чернобаевка просит повторить !!!
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03.05.2022 19:48
+47
Це як кружка теплого молока
************
Кухлик
Павло Глазовий

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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03.05.2022 19:58
+43
Слава Украине !!! Смерть ворогам !!! Красавцы
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03.05.2022 19:56
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Чернобаевка просит повторить !!!
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03.05.2022 19:48 Відповісти
Слава Украине !!! Смерть ворогам !!! Красавцы
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03.05.2022 19:56 Відповісти
не получится в ближайшее время - там теперь над безлюдным Змеиным дежурит пара Су-30СМ в ожидании нашего байрактара.
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03.05.2022 20:34 Відповісти
А С-300 нахрена.
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03.05.2022 21:31 Відповісти
Думаете в Татарбунарах стоит дивизион С-300?
Это не наградной "стечкин", который можно в барсетке носить.
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03.05.2022 22:24 Відповісти
а їх може підстерегти якийсь бук чи с-300
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03.05.2022 22:31 Відповісти
Он его даже не увидит.
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04.05.2022 00:35 Відповісти
Ну і най чекають. В них пальне теж закінчується. А якщо будуть чергуватися, то це вже чотири кацальоти треба постійно тримати в повітрі.
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04.05.2022 02:12 Відповісти
Це як кружка теплого молока із вкуснючим бабусиним печивом на ніч...)))
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03.05.2022 19:51 Відповісти
Це як кружка теплого молока
************
Кухлик
Павло Глазовий

Дід приїхав із села, ходить по столиці.
Має гроші - не мина жодної крамниці.
Попросив він:
- Покажіть кухлик той, що з краю. -
Продавщиця:
- Что? Чево? Я нє понімаю.
- Кухлик, люба, покажіть, той, що збоку смужка.
- Да какой же кухлік здєсь, єслі ето кружка. -
Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови:
- На Вкраїні живете й не знаєте мови. -
Продавщиця теж була гостра та бідова.
- У мєня єсть свой язик, ні к чему мнє мова. -
І сказав їй мудрий дід:
- Цим пишатися не слід,
Бо якраз така біда в моєї корови:
Має, бідна, язика і не знає мови.
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03.05.2022 19:58 Відповісти
Кружка - металева, кухоль - глиняний. І обидва слова українські.
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03.05.2022 21:09 Відповісти
Дякую.
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03.05.2022 21:47 Відповісти
http://sum.in.ua/s/kukholj http://sum.in.ua/s/kukholj

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03.05.2022 22:29 Відповісти
Шановний, я знаю українську мову.
Як би моя бабуня наливала молоко у кухоль (глиняний маленький глечик з дужкою) яб написав "кухоль"!
Але так як вона майже все життя переїзджала з місця на місце (бо була сільською вчителькою Української мови та літератури) й мала вади пов'язані з координацією руху верхніх кінцівок, (прогресивна форма розсіяного склерозу) то у неї майже весь посуд був металевий (інший просто довго не жив).
Так шо вибачте - але КРУЖКА (ємалірована й облумлена майже з усіх боків)...
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03.05.2022 22:02 Відповісти
кружкА - це навколо чогось
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03.05.2022 22:34 Відповісти
Ага...
А "Сравні" - це або "вже", або "ще ні"...
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03.05.2022 22:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=828xmcujEaI "Bayraktar" - Ukrainian army song
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03.05.2022 19:53 Відповісти
Ну кацапы конечно тупее червей навозных ,сидят там где их гарантированно ********** ,что не говори а хорошо ,шо они такие *** тупые ...
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03.05.2022 19:54 Відповісти
они не то что бы тупые - просто выполняют тупые приказы
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03.05.2022 21:46 Відповісти
stupid is as stupid does
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04.05.2022 07:33 Відповісти
мацкву подгоняй!)))
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03.05.2022 19:55 Відповісти
Krasyvo dron otrobotal,teper mozet uze kacapi ecio 2 svoji poslednyje katera Raptor typa prislat posmotret sto tam slucilos
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03.05.2022 19:56 Відповісти
видимо наш хлопец от души их тогда послал.
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03.05.2022 19:56 Відповісти
Чорнобаївка, Чорнобаївка це для всєй русні роз'*******...
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03.05.2022 19:57 Відповісти
Я не військовий ,,експерт,,але можливо біля Азовсталя бай рактари актуальніше
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03.05.2022 20:01 Відповісти
карту просто гляньте і все стане зрозуміло.навіть якшо ви не експерт
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03.05.2022 20:07 Відповісти
ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ - МЛЯ НЕ КАСАБСКИЙ читати не можуть
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03.05.2022 20:03 Відповісти
Острів для козломордих став як плаха. Слідуючий ...
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03.05.2022 20:03 Відповісти
Теперь ,мост
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03.05.2022 20:04 Відповісти
мост сделать чернобаевкой
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03.05.2022 20:32 Відповісти
це перемога, росіяни побросали всю техніку та біжать
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03.05.2022 20:05 Відповісти
Не хотите пойти показать как надо воевать?
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03.05.2022 20:10 Відповісти
это кирпичик в стену победы над твоей ублюдочной кацапией
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03.05.2022 21:48 Відповісти
ну от чего же, военный катер таки пытался бежать правда это не помогло - умер и катер и свинособаки которые им управляли
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04.05.2022 10:47 Відповісти
Плывут москали по морю,
видят - остров Змеиный.
Высадились на него и сгорели. ))))
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03.05.2022 20:07 Відповісти
далековато это ему пришлось залететь
это снаряды лежали что ли там? тент какой то
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03.05.2022 20:08 Відповісти
Ракети собі думають: та ну нафіг ту русню, улітаємо
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03.05.2022 20:08 Відповісти
Все це класно,тільки чому Байрактари не рухаються в бік Маріуполя?Чи рухаються?
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03.05.2022 20:13 Відповісти
І що вони там зроблять?
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03.05.2022 20:18 Відповісти
На херсонщині декілька Байрактарів збили. Там щільна ППО орків.
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03.05.2022 20:21 Відповісти
потому что ты тупой валенок или бот ...
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03.05.2022 21:49 Відповісти
"ваши" сдали еще в 1945 году
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03.05.2022 21:51 Відповісти
Після відео з катерами Конаша заявив що біля острова Зміїний *уничтожено три байрактара*,про катери ні гум-гум,що ж воно придумає після цього відео.
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03.05.2022 20:29 Відповісти
Нашим мужнім Героям слава 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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03.05.2022 20:35 Відповісти
И нельзя от них ни спрятаться не скрыться... (с)
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03.05.2022 21:08 Відповісти
тай і я теж так же радію !!!
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03.05.2022 21:10 Відповісти
Красіво, але ж непогано зробити острів чорною пустелею, щоб кацапи там і не думали висаджуватись. Після війни зробимо там капітальну базу з бетоними бункерами.
Слава Богу, слава Україні.
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03.05.2022 22:42 Відповісти
Захватить захватили, дальше что? Русский военный корабль, или нах!
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03.05.2022 23:12 Відповісти
Просто нет слов других: - ЛЕПОТА!!!
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03.05.2022 23:22 Відповісти
не ну операторов Байрактаров уже денацифицировали - все на чистом русском языке. Молодцы, Слава Украине!
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04.05.2022 03:50 Відповісти
БРАВО. ПОВТОРІТЬ НА БІС,
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04.05.2022 09:50 Відповісти
 
 