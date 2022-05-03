Bayraktar знищив склад боєприпасів та командний пункт російських окупантів на Зміїному. ВIДЕО

Оперативне командування "Південь" показало, як українські військові нанесли черговий удар "Байрактарами" по острову Зміїний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На відео видно знищення складу з боєприпасами та удар по командному пункту.

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