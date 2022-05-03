"Без цензури наживо": Чому Росія хоче всіх вбити на "Азовсталі"? День 69. ВIДЕО
69-й день Народної війни України.
Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.
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@C0TUS
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57 хв
Вибачте, але, схоже, після Маріуполя в нас буде Журавлів - цілий пантеон.
зраджених, кинутих, згодованих ворогу...
Вибачте і Ви, хлопці, ваш безмежний героїзм аж ніяк не входив в плани вашого Верховного командувача...