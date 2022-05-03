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"Без цензури наживо": Чому Росія хоче всіх вбити на "Азовсталі"? День 69. ВIДЕО

69-й день Народної війни України.

Росія почала обстрілювати сама себе для іще більшого нагнітання антиукраїнської істерії. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич знову влаштовують антипанічний стрім, де відділять правду від маніпуляцій.

Також дивіться: Бойові дельфіни готують замах на Соловйова та інша істерія | ПІДСВИНКИ на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

Автор: 

Азовсталь (445) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Gheorghe Bandu 🇸🇴
@C0TUS
·
57 хв
Вибачте, але, схоже, після Маріуполя в нас буде Журавлів - цілий пантеон.
зраджених, кинутих, згодованих ворогу...
Вибачте і Ви, хлопці, ваш безмежний героїзм аж ніяк не входив в плани вашого Верховного командувача...
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03.05.2022 21:04 Відповісти
соловьев уже в Мариуполе.
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03.05.2022 21:13 Відповісти
жахливе ехо
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03.05.2022 21:15 Відповісти
дальше не будет эхо..
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03.05.2022 21:17 Відповісти
так, повертаємо Кубань. Таганрог - живописне українське місто
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03.05.2022 21:20 Відповісти
Марик,бросили,юг сдали без боя,и гниди которие єто организовали до сих пор при власти
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03.05.2022 21:42 Відповісти
в чаті стріму - москальська наволоч безкарно гадить, а мене забанили довічно за запитання про Маріуполь
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03.05.2022 21:44 Відповісти
Щоб заяв ти що денацифікацію завершено, то і так зрозуміло
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03.05.2022 22:18 Відповісти
компромісні території - то яма, з якої не вилізти
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03.05.2022 22:52 Відповісти
 
 