"Лупили до смерти, ноги ломали, мне это так нравится": Рашист і його мати "кайфують" від катування українців, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Рашист розповідає матері про знущання та вбивства, які коять ФСБ РФ та російські війська.

ГУР МО перехопило розмову окупанта Костянтина Соловйова з матір'ю Тетяною Соловйовою, передає Цензор.НЕТ.

"Рашист розповідає про страшні знущання та вбивства, які здійснюють співробітники ФСБ та російські військові. Окупант з радістю переймає "досвід" та мріє перенести його на власного батька.

Жертвами катів стають як українські військові, так і мирні жителі. Загарбник згадує героїчну поведінку українців, які навіть під найжахливішими тортурами не скоряються перед загарбниками. Мати схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що "українці не люди" і що вона сама б "кайфонула" в подібній ситуації", - йдеться в повідомленні.

Наразі Соловйов на Харківщині.

Також розвідники опублікували дані рашиста та його матері.

Соловйов Костянтин Дмитрович (рос. Соловьев Константин Дмитриевич)

Тел. +79969592243, 11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод, кулеметник

15.03.2002 року народження, адреса реєстрації: Калінінградська область, м. Совєтск, вул. Лісна, буд. 6А, кв.01

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СОЛОВЙОВА (Головашкіна) Тетяна Олексіївна (рос. Соловьева Татьяна Алексеевна)

Тел. +79118522733, 19.11.1981 року народження, Калінінградська обл., м. Совєтск, вул. Лісна, 6А, кв.1

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