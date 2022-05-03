Завдяки постачанням Javelin в Україні з'явились нові імена - Джавелін та Джавеліна, - Байден. ВIДЕО

Президент США Джо Байден виступив на завод компанії Lockheed Martin, який виробляє системи озброєнь, серед них - протитанкові ракети "Джавелін".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що завдяки постачанням ПТРК Javelin в Україні з'явилися нові імена — Джавелін та Джавеліна.

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