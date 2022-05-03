Завдяки постачанням Javelin в Україні з'явились нові імена - Джавелін та Джавеліна, - Байден. ВIДЕО
Президент США Джо Байден виступив на завод компанії Lockheed Martin, який виробляє системи озброєнь, серед них - протитанкові ракети "Джавелін".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що завдяки постачанням ПТРК Javelin в Україні з'явилися нові імена — Джавелін та Джавеліна.
Топ коментарі
+36 Autorare Autorare
показати весь коментар03.05.2022 22:48 Посилання
+23 Fantomas
показати весь коментар03.05.2022 22:49 Посилання
+23 MAKAROV #508144
показати весь коментар03.05.2022 22:52 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і Бог подарить українцям Петріота та Петріотиню із Світового Арсеналу Демократії
виграли ті, хто грали
путін то - потвора!
А чоловіче - відвертий фалічний символ.
В країну на яку *****-лаврови кинули своє гарматне м"ясо "денецифікувати" єврей презідент , а роми називають своїх дітей "Джавелінами" ...
Навіть Оруєл таке не зміг передбачити , інакше б точно на його "Кологоспі тварин" або в "1984 році" з"явилась би як мінімум дві істоти - смаляча кобила , яка розповідає анектдоти про те як синагозі Відня робили обрізання хлопчику Адольфу Шикенгруберу й карликовий рептілойд Фалодя , який бігає по двору й вимагає негайно денацифікувати "Варшавське гетто" й кілька табрів ромів !!!