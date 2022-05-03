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Ексмер Херсона Миколаєнко, який перебуває в полоні окупантів, заявив пропагандистам, що вважає Шухевича героєм. ВIДЕО

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко заявив російським пропагандистам із видання "Известия", що вважає головного командира УПА Романа Шухевича героєм.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Так, на питання пропагандиста, чи вважає він Шухевича героєм, Миколаєнко відповів ствердно: "Якщо країна назвала когось героєм, значить для неї він герой".

Потім пропагандист спитав, на чиєму боці воював Шухевич? На це він відповів "за Україну".

Той своєю чергою збрехав, що Шухевич "воював за нацистську Німеччину".

"Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну", - сказав Миколаєнко.

Водночас пропагандист назвав Шухевича "пособником нацистської Німеччини".

"Ну це у вашому розумінні", - відповів йому Миколаєнко.

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Автор: 

Херсон (3418) Шухевич (76)


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Топ коментарі
+69
Шухевич герой. и Николаенко герой.
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03.05.2022 23:22
+58
В полоні можна померти в будь-який момент, але людину знімають на камеру, тому є ймовірність, що його співвітчизники, або родичі побачать, як саме вона померла... Тому так і поводиться, щоб запам'ятали гідною людиною, патріотом та батьком, якщо вб'ють на місці... Честь і повага українцеві. Від щирого серця.
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03.05.2022 23:32
+49
Намагаються для свого бидла демонструвати *зверхність* знущання над *програвшим* полоненим, глумління нібито вони вже підкорили *хохлів-зрадників*... жалюгідні виродки, 400 років ви нас намагались знищити, і прикривались потім *братською любов'ю*, ми нічого не забули!
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03.05.2022 23:21
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Не нужно включать героя в плену, вы нам живыми нужны.
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03.05.2022 23:20 Відповісти
В полоні можна померти в будь-який момент, але людину знімають на камеру, тому є ймовірність, що його співвітчизники, або родичі побачать, як саме вона померла... Тому так і поводиться, щоб запам'ятали гідною людиною, патріотом та батьком, якщо вб'ють на місці... Честь і повага українцеві. Від щирого серця.
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03.05.2022 23:32 Відповісти
Мер , це людина , за якого голосували сотня тисяч містян й нам йому давати поради , як поводити себе !
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03.05.2022 23:38 Відповісти
Это он в плену?
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03.05.2022 23:21 Відповісти
Да, они любят так орки картинки создавать, типа с ним все ок и интервью даёт...
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03.05.2022 23:25 Відповісти
Така пропагандистська зйомка. У 2014-15 наших полонених в Донецьку навіть по ресторанах возили, чтоб впєрвиє в жізні папробавалі суші. І суки по росії24 показували.
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04.05.2022 12:43 Відповісти
Намагаються для свого бидла демонструвати *зверхність* знущання над *програвшим* полоненим, глумління нібито вони вже підкорили *хохлів-зрадників*... жалюгідні виродки, 400 років ви нас намагались знищити, і прикривались потім *братською любов'ю*, ми нічого не забули!
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03.05.2022 23:21 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Ірина Райхенберг
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03.05.2022 23:22 Відповісти
Кто не в курсе, то это еврейская девочка, которую спасла семья Шухевичей...
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03.05.2022 23:34 Відповісти
Шухевич герой. и Николаенко герой.
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03.05.2022 23:22 Відповісти
Интересно, можно ли поймать этого пропагандона ? там ведь близко до линии фронта.
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03.05.2022 23:55 Відповісти
На відміну від зеленого, якому Донецьк, Луганськ і Крим не перлись
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04.05.2022 07:01 Відповісти
Правильно Миколаєнко.
Як до мера до нього було чимало претензій та нарікань, але тут він мене та багатьох херсонців реально здивував в "хорошому" сенсі.
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04.05.2022 10:10 Відповісти
***, так охота дрыщу двуху прописать - ду-дух
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03.05.2022 23:23 Відповісти
Николаенко дело говорит. Пропагандист одобряет. Может путин ласты уже склеил?
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03.05.2022 23:25 Відповісти
пока нет. но к этому идет. аналитикики говорят что его закатрупят когда он нажмет красную кнопку.
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03.05.2022 23:33 Відповісти
Коли вже почнеться, там ті виродки перейшли на західний беріг Дніпра й так і проситься в котел.
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03.05.2022 23:25 Відповісти
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03.05.2022 23:27 Відповісти
Зате в вас зайва хромосома є, а в нас нема.
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03.05.2022 23:35 Відповісти
Ну да, яка являється симптомом синдрома Дауна. Але люди з цим синдромом соціально адаптуються, а москалі- ні. Вони просто орда.
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03.05.2022 23:53 Відповісти
Зайва хромосома є ще в грибів та насєкомих так шо , той Медінський правий, кажучі , шо в расєян додаткова хромосома
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04.05.2022 09:44 Відповісти
мерзость какая - сопливый прапагандон провоцирует Человека ,которому ответ может стоить жизни...
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03.05.2022 23:27 Відповісти
будь ти проклят москаль
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03.05.2022 23:30 Відповісти
Кацапи довбойоби . Вони Шухевича з Шушкевичем плутають , не знають дату початку ДСВ , а пробують щось розсказувати про історію .
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03.05.2022 23:31 Відповісти
ОХ І СВИНЯЧА НЕЧИСТЬ.!!!!ОХ І ДІЧЬ.!!!! ОХ І ОСЛОЙОБ!!!!!
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03.05.2022 23:31 Відповісти
Что с тобой кацапчик, ті заболел?
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03.05.2022 23:38 Відповісти
Ніколаєнко - Людина. А ця мерзенна потвора з мікрофоном Ізвєстій - типовий кацапський дегенерат, дуже сподіваюсь, що він скоро подохне
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03.05.2022 23:31 Відповісти
А якою героїнею була Савченко...
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03.05.2022 23:34 Відповісти
Николаенко - герой.
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03.05.2022 23:36 Відповісти
Поймать бы этого ведущего пид@рка и под дулом автомата заставить сказать что Шухевич - герой. Посмотрел бы я как он себя вел. Самодовольное животное.
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03.05.2022 23:38 Відповісти
Був би я молодим то знайшов би цього зеленого пропогандона та повісив на його кишках. Виродок москальський, азабочен Шухевичем, а власні ***** з мухосранскамі його не цікавлять
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03.05.2022 23:41 Відповісти
Справжній козак. Скоро прийдуть наші …ще трохи.Господи,спаси всіх наших полонених!
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03.05.2022 23:45 Відповісти
При нагоді треба цю дрібну мразоту з мікрофоном, самого замість прапора на Рейхстаг "вадрузіть"...
Прямо так - сракою на кілок!
Хай "гордо рєєт", курва немита...
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03.05.2022 23:49 Відповісти
Жаль человека .Теперь Рашисты замордуют за правду.Видно не мог мэр по другому.Слава таким людям.Слава таким героям.
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03.05.2022 23:55 Відповісти
скажите, а этого засоса с микрофоном кто-нибудь идентифицирует? Ну, там, СБУ, Миротворец ... шоб оно навечно застряло в своих Нижних **********, и никогда не смогло выехать за пределы того образования, которое останется после развала лаптестана.
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04.05.2022 00:00 Відповісти
Люди, майте совість, хватить матюків і ненормативної лексики. В українській мові, та й в російській теж, є багато гарних слів: падлюка недобита, морда кацапська, бидлота московська і т.д. Не соромте націю - ми ж не рашисти якісь невмивані, ми - УКРАЇНЦІ, тому у нас такі мери-герої.
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04.05.2022 00:16 Відповісти
Это ***** тоже самое что когда они проводили типа парад военнопленных в Донецке, и на них там накидывалась массовка из стаи бабулек всяких опи.здошенных.....

Ну молодец - мэр! Позиция твоя мне нравится....уважаю только за это, дел твоих в Херсоне не знаю, но думаю - раз ты считаешь УПА - героями - то думаю ты сделал что-то хорошее для своего города

Слава Украине! Смерть ворогам!

пы.сы. и пацаны! Запоминайте лица этих - типа корреспондентов - это ***** тоже военные преступники
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04.05.2022 02:36 Відповісти
раз войну не обьявляли, то рузЪке - это же по сути - террористы на нашей земле???

То есть - в плен можно не брать?)
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04.05.2022 02:37 Відповісти
Дивно воно у москалів: Гарібальді - харашо, а Бандьора - плоха!
Хоча вони обоє мочили окупантів.
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04.05.2022 06:53 Відповісти
Все правильно він сказав, з одним уточненням-у нас весь народ Герой. Правда, є ще купа хахлів, гнид місцевих(навіть і при владі), колаборантів, "какая разніца" і другої шушвалі...
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04.05.2022 07:13 Відповісти
Молодец Миколаенко. Знімаю капелюха. Не забоявся босяка ординського. ІСТИННИЙ ПАТРІОТ УКРАЇНИ.
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04.05.2022 09:47 Відповісти
Если бы Китай начал претендовать на Восточную и центральную Сибирь, всё было бы уже кончено. На два фронта в РФ воевать не смогут.
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04.05.2022 11:04 Відповісти
Шухевич - герой! Николаенко - герой! Слава Украине!
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04.05.2022 17:08 Відповісти
 
 