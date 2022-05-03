Ексмер Херсона Миколаєнко, який перебуває в полоні окупантів, заявив пропагандистам, що вважає Шухевича героєм. ВIДЕО

Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко заявив російським пропагандистам із видання "Известия", що вважає головного командира УПА Романа Шухевича героєм.

Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.

Так, на питання пропагандиста, чи вважає він Шухевича героєм, Миколаєнко відповів ствердно: "Якщо країна назвала когось героєм, значить для неї він герой".

Потім пропагандист спитав, на чиєму боці воював Шухевич? На це він відповів "за Україну".

Той своєю чергою збрехав, що Шухевич "воював за нацистську Німеччину".

"Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну", - сказав Миколаєнко.

Водночас пропагандист назвав Шухевича "пособником нацистської Німеччини".

"Ну це у вашому розумінні", - відповів йому Миколаєнко.

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