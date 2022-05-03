Ексмер Херсона Миколаєнко, який перебуває в полоні окупантів, заявив пропагандистам, що вважає Шухевича героєм. ВIДЕО
Ексмер Херсона Володимир Миколаєнко заявив російським пропагандистам із видання "Известия", що вважає головного командира УПА Романа Шухевича героєм.
Відео оприлюднили в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Так, на питання пропагандиста, чи вважає він Шухевича героєм, Миколаєнко відповів ствердно: "Якщо країна назвала когось героєм, значить для неї він герой".
Потім пропагандист спитав, на чиєму боці воював Шухевич? На це він відповів "за Україну".
Той своєю чергою збрехав, що Шухевич "воював за нацистську Німеччину".
"Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну", - сказав Миколаєнко.
Водночас пропагандист назвав Шухевича "пособником нацистської Німеччини".
"Ну це у вашому розумінні", - відповів йому Миколаєнко.
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Як до мера до нього було чимало претензій та нарікань, але тут він мене та багатьох херсонців реально здивував в "хорошому" сенсі.
Прямо так - сракою на кілок!
Хай "гордо рєєт", курва немита...
Ну молодец - мэр! Позиция твоя мне нравится....уважаю только за это, дел твоих в Херсоне не знаю, но думаю - раз ты считаешь УПА - героями - то думаю ты сделал что-то хорошее для своего города
Слава Украине! Смерть ворогам!
пы.сы. и пацаны! Запоминайте лица этих - типа корреспондентов - это ***** тоже военные преступники
То есть - в плен можно не брать?)
Хоча вони обоє мочили окупантів.