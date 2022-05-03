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Чим більше ударів по Україні - тим далі Росія від цивілізації, - Зеленський. ВIДЕО

Російські окупанти сьогодні масово обстрілювали територію України.

Про це у відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим "тиші" буде лише якщо Путін сам захоче переговори, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24250)


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Топ коментарі
+5
ТА ЩО Ж ВОНО ТАК ЗА ДОЛЮ РАІСЮШКІ ПОБИВАЄТЬСЯ?? ЦЕ ТОЧНО УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ?
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03.05.2022 23:46
+4
Мудень,тим менше живих,й тим бідніша країна. Хворе лайно
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03.05.2022 23:45
+3
Маячня якась. Нам не байдуже, від чого далі москалі. Ми ще за їх репутацію переживать повинні. Виродки вони кончені. Цивілізована держава не полізе окуповувати іншу державу.
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03.05.2022 23:48
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"Пабідітілєй ні судят".
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04.05.2022 00:36 Відповісти
Сьогодні була гроза, з дитинства не чула такого грому, а як бути під обстрелами українцям. Тримайтесь і бережіть себе
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03.05.2022 23:40 Відповісти
Раніше обстрілювали млять вибірково, а ***** зараз вже "масово"...-це він млять жаліється чи хвалиться...
Так вже бісить млять його "мудрість" шо вже того асвальта на ті нерви не вистачає.....
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03.05.2022 23:40 Відповісти
Не нада нєрвнічать.

Чим більше дорогого асфальта, тим швидше по ньому приїдуть асвабадітєлі.

Чим швидше вони приїдуть, тим швидше того асфальта не стане.

Чим менше стане того асфальта, тим більше треба його буде класти.

Чим більше класти асфальта, тим менше грошей на армію.

Чим менше грошей на армію, тим швидше приїдуть асвабадітєлі.

Діалектика, мать її так...
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04.05.2022 08:37 Відповісти
Нагадайте, будь ласка, чи визнано мордор країною-терористом нашими можновладцями/ВР?
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03.05.2022 23:42 Відповісти
Так.
https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/3457639-rada-priznala-rossiu-gosudarstvomterroristom-i-zapretila-simvoliku-z-i-v.html в принятом 14 апреля законе «О запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны рф как государства-террориста, символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями рф в войне против Украины» № 7214, передает Укринформ со ссылкой на https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39284 сайт ВР.
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04.05.2022 00:52 Відповісти
Хрюсию это мало волнует. Им главное разрушить что-нибудь, размародерить , запытать до смерти. Кацап это враг человечества, которого надо извести с тела планеты.
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03.05.2022 23:42 Відповісти
Radio Lemberg@RadioLemberg

·https://twitter.com/RadioLemberg/status/1521475126201565184 7 ч

Ну що, українці, скучили за виборами?
Зеленський нещодавно найняв ізраїльських політтехнологів, які були стратегічними радниками Беньяміна Нетаньягу та Александра Вучіча на останніх виборах в Ізраїлі та Сербії. Судячи з їхніх методів - дези буде ого-го… https://www.jpost.com/international/article-705760
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03.05.2022 23:42 Відповісти
Израиль рассматривает передачу Украине ракеты спайк и систему купол. После облажании лошади.
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03.05.2022 23:44 Відповісти
А я рассматриваю отмену зимы в Черкасской области.

Результата не будет никада, но я рассматриваю )))
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04.05.2022 08:39 Відповісти
Чим більше ударів по московії , тим далі вона від цівілізації ...
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03.05.2022 23:45 Відповісти
Мудень,тим менше живих,й тим бідніша країна. Хворе лайно
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03.05.2022 23:45 Відповісти
ТА ЩО Ж ВОНО ТАК ЗА ДОЛЮ РАІСЮШКІ ПОБИВАЄТЬСЯ?? ЦЕ ТОЧНО УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ?
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03.05.2022 23:46 Відповісти
Маячня якась. Нам не байдуже, від чого далі москалі. Ми ще за їх репутацію переживать повинні. Виродки вони кончені. Цивілізована держава не полізе окуповувати іншу державу.
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03.05.2022 23:48 Відповісти
Та невже? Таке мале, а таке розумне.
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03.05.2022 23:53 Відповісти
********** считает, что ракетными ударами он вселяет страх в украинских граждан, напротив, с каждым ударом растёт ненависть к рабсейским фашистам и ещё большее желание уничтожить и освободить полность Украину от кремлевской нечисти.
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04.05.2022 00:00 Відповісти
ЄРМАК СТЄБЬОЦЦА : "росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде Україна", - написав він.
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04.05.2022 00:06 Відповісти
Это все демагогия.
Раше плевать на цивилизацию.
А вот удары ракетами вполне себе реальные.
Пора тоже бить ответки .
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04.05.2022 00:54 Відповісти
словесный понос Херсон сдали весь юг сдали , а сейчас Вместо того ,чтобы требовать признания раши страной ТЕРРОРИСТОМ , переживает за ее репутацию
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04.05.2022 01:21 Відповісти
Який "глибокодумний" висновок зробив "найвеличніший"... просто ужось. І як би ми без нього?..
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04.05.2022 07:25 Відповісти
Де ППО???
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04.05.2022 09:01 Відповісти
 
 