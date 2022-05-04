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"Атаку ми відбили успішно, знищили танк, 4 БТР, "Тигра" та дві БМП", - головний сержант роти 79-ї бригади. ВIДЕО

Головний сержант роти 79-і десантно-штурмової бригади розповів про результати бойових дій його підрозділу та про мотивацію українських воїнів.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов. ФОТО

Автор: 

Бутусов Юрій (3613) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+13
Наші ЗСУ - це наші ЯНГОЛИ - ОХОРОНЦІ, які вберігають нас від орди пекельних виродків з оркостану. Я буду ЗАВЖДИ - доки буду жити, дякувати нашим славним захисникам і допомагати їм усим чим тільки зможу... Дай Боже🙏 щоб усі наші воїни повернулись із Перемогою живими і здоровими до своїх рідних - до усіх нас, бо вони є рідними кожному з нас: це наші брати, батьки, сини та племінники.
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04.05.2022 01:45
+11
тем не менее, за два с половиной месяца войны с расией мы так и не услышали начальника транспортого цеха Коломойского. Он в зале? Или он героически погиб во время уничтожения с использованием NLAW вражеской техники?
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04.05.2022 02:33
+10
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04.05.2022 01:23
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04.05.2022 01:19 Відповісти
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04.05.2022 01:23 Відповісти
Про наявність Джавіка або NLAW так і не сказав.
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04.05.2022 01:38 Відповісти
Наші ЗСУ - це наші ЯНГОЛИ - ОХОРОНЦІ, які вберігають нас від орди пекельних виродків з оркостану. Я буду ЗАВЖДИ - доки буду жити, дякувати нашим славним захисникам і допомагати їм усим чим тільки зможу... Дай Боже🙏 щоб усі наші воїни повернулись із Перемогою живими і здоровими до своїх рідних - до усіх нас, бо вони є рідними кожному з нас: це наші брати, батьки, сини та племінники.
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04.05.2022 01:45 Відповісти
тем не менее, за два с половиной месяца войны с расией мы так и не услышали начальника транспортого цеха Коломойского. Он в зале? Или он героически погиб во время уничтожения с использованием NLAW вражеской техники?
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04.05.2022 02:33 Відповісти
Беня в бунькере Днепра руководит парадом !
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04.05.2022 03:11 Відповісти
кстати да, где Коломойский ?
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04.05.2022 07:39 Відповісти
коломойський сидить в Дніпрі and keeps low profile (не висовується).
ні копійки нікому не дав, але радів, коли розбомбили дніпровський аеропорт.

вважаю, що треба його видати в США. але хто ж його видасть((
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04.05.2022 08:17 Відповісти
Беня не сидить...він активно розкрадає Україну..на недавних тендерах по газу -його фірми натягнули Україну на 300 мільйонів гривень..Беня -покидьок..але у нього синки -Зєлєнський і Єрмак , він їх на цепу тримає..
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04.05.2022 09:42 Відповісти
 
 