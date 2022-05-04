"Атаку ми відбили успішно, знищили танк, 4 БТР, "Тигра" та дві БМП", - головний сержант роти 79-ї бригади. ВIДЕО

Головний сержант роти 79-і десантно-штурмової бригади розповів про результати бойових дій його підрозділу та про мотивацію українських воїнів.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни 79-ї ОДШБр відбили атаку ворога та знищили 2 танки, 5 БТР і 2 БМП. Одна БМП захоплена, - Бутусов. ФОТО