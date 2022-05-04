"Атаку ми відбили успішно, знищили танк, 4 БТР, "Тигра" та дві БМП", - головний сержант роти 79-ї бригади. ВIДЕО
Головний сержант роти 79-і десантно-штурмової бригади розповів про результати бойових дій його підрозділу та про мотивацію українських воїнів.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+13 Maxim Sobolsky
показати весь коментар04.05.2022 01:45 Посилання
+11 Вячеслав Шатров
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+10 Jimmy Hill
показати весь коментар04.05.2022 01:23 Посилання
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ні копійки нікому не дав, але радів, коли розбомбили дніпровський аеропорт.
вважаю, що треба його видати в США. але хто ж його видасть((