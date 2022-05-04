За минулу добу росіяни обстріляли три села на Сумщині: загалом понад 20 "прильотів", - голова ОВА Живицький. ВIДЕО

За минулу добу, 3 травня, росіяни обстріляли три села в Сумській області, без постраждалих.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Об 11:50 російські орки обстріляли околиці села Білокопитове, Глухівської громади. Усього - 8 прильотів, мінометний вогонь.



О 18:10 росія зі своєї території вела обстріли околиць села Шалигіне з РСЗВ, 8 прильотів.



О 19:30 були 5 прильотів з міномету по околиці села Заруцьке. Теж гатили з-за кордону.

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В усіх випадках постраждалих немає.



Ви часто запитуєте "а ми що?". Прошу ставитись до цього з розумінням: або коментуємо дії військових, або виграємо війну.

Усе, що можна розказати на загал - ви бачите на моїх сторінках і на ресурсах ЗСУ, Генштабу, Офісу Президента. Для покращення настрою - відео, як наші хлопці знищують ворожий прапор. Його росіяни підняли над нашою вежею спостереження", - розповів Живицький.