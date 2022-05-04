Росія почала використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях через нестачу високоточних боєприпасів великої дальності, - вашингтонський Інститут вивчення війни. ВIДЕО

Використання Росією протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по наземних цілях може свідчити про брак у країни-агресора інших типів високоточних боєприпасів великої дальності.

Це відзначають американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман у Twittter та вашингтонський Інститут вивчення війни ISW, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Кофман та ISW прокоментували запуск із комплексів берегової оборони "Бастіон" протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по об'єктах військової інфраструктури України в Одеській області.

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Раніше Міноборони Росії у своєму Telegram-каналі опублікувало відео запуску ракет "Онікс", зазначивши, що ними знищили ангари "логістичного центру на військовому аеродромі, через який здійснювалася доставка іноземного озброєння".

"Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", - зазначив Кофман.

"Використання протикорабельних ракет "Онікс" може вказувати на те, що російські сили мають брак інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики", - наголосили в ISW.