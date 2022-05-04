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Росія почала використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях через нестачу високоточних боєприпасів великої дальності, - вашингтонський Інститут вивчення війни. ВIДЕО

Використання Росією протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по наземних цілях може свідчити про брак у країни-агресора інших типів високоточних боєприпасів великої дальності.

Це відзначають американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман у Twittter та вашингтонський Інститут вивчення війни ISW, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Кофман та ISW прокоментували запуск із комплексів берегової оборони "Бастіон" протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по об'єктах військової інфраструктури України в Одеській області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти знищують транспортну інфраструктуру України: завдано ракетних ударів по об’єктах у 8 областях, - Генштаб ЗСУ

Раніше Міноборони Росії у своєму Telegram-каналі опублікувало відео запуску ракет "Онікс", зазначивши, що ними знищили ангари "логістичного центру на військовому аеродромі, через який здійснювалася доставка іноземного озброєння".

"Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", - зазначив Кофман.

"Використання протикорабельних ракет "Онікс" може вказувати на те, що російські сили мають брак інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики", - наголосили в ISW.

Автор: 

армія рф (17743) крилаті ракети (1079)


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Топ коментарі
+31
Прочитала інтерв'ю Юрія Луценка, бійця тероборони, яка зараз перекинута на Миколаївщину.
Так. Того самого Юрія.
Він сказав :
Так от, мені здається абсолютно неправильним утворення образу дебілів, боягузів і ваньок, які тікають від першого пострілу ЗСУ. Це - не так. Я сам бачив, як працює наша артилерія. І коли в наступ іде приблизно 10 "коробочок" (тобто приблизно ротна група), а за ними - приблизно 200 російської піхоти, по них завдають артилерійські удари. Їхня техніка горить, навколо техніки таким "сонечком" лежать російські трупи. Але через них переступають і йдуть далі. По них знов завдають удару, вони знову переступають і йдуть далі. Так, звичайно, є боягузи, ідіоти і дикуни, які не бачили унітазів. Але загалом російська піхота, навіть не мотивована на грабіж, віками славилася своєю безроссудливою хоробрістю. Вони довбо**би - але хоробрі довбо**би. Вони мародери - але в масі своїй безстрашні солдати. Тим більше що - зверніть увагу - призов не йде ані з Москви, ані з Пітера або Нижнього Новгорода. Призов йде з Кавказу, Кубані і азіатської глибинки Росії. Це люди, які живуть так хєрово, що для них це - момент слави. Вони на цій війни є дуже серйозним супротивником. І малювати з них карикатурне військо - нерозумно. Саме в тому, що ми визнаємо оцю долбо**бську силу російської армії і при тому можемо її зупинити - саме в цьому і є ціна наших зусиль. Не треба їх применшувати і таким чином знецінювати те, що роблять прості українські солдати. Джерело:
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04.05.2022 11:10
+19
За відсутності інформації печатають усе. Вірю тільки ЗСУ. Крапка. Аналіз уже був про 2тис. Залужний пише важко,дуже важко. Бутусов пише важко, але Надія і Воля до Перемоги, майстерність і мужність присутні, а значить бути Україні вільній.
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04.05.2022 10:47
+18
Для статегічної авіації, в них ще є ракети. Крім того, вони готові всі ракети використати, але захопити Україну.Берегти озброєння не будуть.
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04.05.2022 10:44
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Для статегічної авіації, в них ще є ракети. Крім того, вони готові всі ракети використати, але захопити Україну.Берегти озброєння не будуть.
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04.05.2022 10:44 Відповісти
А у них є що берегти. На сьогодні стратегія півня Не дожену, то хоть зігріюсь. Найбільше знищити,убити. Як остання версія рашки.
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04.05.2022 10:50 Відповісти
Ну ракетне озброєння,вони би мали берегти.
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04.05.2022 11:07 Відповісти
Вони йдуть ва-банк.
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04.05.2022 11:39 Відповісти
***** Бобик! Верим тебе как самому *****!

Ты же знаешь произвоственные мощности по калибрам?

60 шт В ГОД, при наличии компектующих (которых нет)

Так что просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное, за умного сойдешь!
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04.05.2022 15:01 Відповісти
там своя стара навігація на x555 і х101 іх скопом треба пускати -так як точність низька
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04.05.2022 10:50 Відповісти
Те ракеты рассчитаны на ядерную боеголовку, для которой промах в пару сотен метров - не проблема. А вот с обычной боеголовкой от такой ракеты толку немного.
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04.05.2022 10:58 Відповісти
Якщо ракетою за кількасот кілометрів пуляти по фермі, як було днями на Дніпропетровщині, щоб вбити корову й спалити дві тони сіна, то нехай так використовують усі ракети. Корова піде на м'ясо, а сіно - зараз весна.
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04.05.2022 11:43 Відповісти
підоросія також стала використовувати ЗРК "Круг" прийнятий на озброєння в 1965 році.



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04.05.2022 10:45 Відповісти
Нано технологичное анало говнет оружие
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04.05.2022 10:52 Відповісти
Это деталь от древнего зрк КРУГ. от ракеты 3М8 на нем.

Это, видимо, стартовый твердотопливный ракетный двигатель 3Ц5

Я не специалист, но чувствую, что балалайками в нас будут кидаться скоро…
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04.05.2022 11:01 Відповісти
Так, похожі розгонні двигуни є на ракеті 3М8. Але, є маленьке уточнення. На тих двигунах, не має тієї деталі що зліва. Але є така деталь на розгонному двигуну в реактивному безпілотнику ту-143.
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04.05.2022 11:29 Відповісти
За відсутності інформації печатають усе. Вірю тільки ЗСУ. Крапка. Аналіз уже був про 2тис. Залужний пише важко,дуже важко. Бутусов пише важко, але Надія і Воля до Перемоги, майстерність і мужність присутні, а значить бути Україні вільній.
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04.05.2022 10:47 Відповісти
Через пару тижнів буде трохи легше
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04.05.2022 10:56 Відповісти
Прочитала інтерв'ю Юрія Луценка, бійця тероборони, яка зараз перекинута на Миколаївщину.
Так. Того самого Юрія.
Він сказав :
Так от, мені здається абсолютно неправильним утворення образу дебілів, боягузів і ваньок, які тікають від першого пострілу ЗСУ. Це - не так. Я сам бачив, як працює наша артилерія. І коли в наступ іде приблизно 10 "коробочок" (тобто приблизно ротна група), а за ними - приблизно 200 російської піхоти, по них завдають артилерійські удари. Їхня техніка горить, навколо техніки таким "сонечком" лежать російські трупи. Але через них переступають і йдуть далі. По них знов завдають удару, вони знову переступають і йдуть далі. Так, звичайно, є боягузи, ідіоти і дикуни, які не бачили унітазів. Але загалом російська піхота, навіть не мотивована на грабіж, віками славилася своєю безроссудливою хоробрістю. Вони довбо**би - але хоробрі довбо**би. Вони мародери - але в масі своїй безстрашні солдати. Тим більше що - зверніть увагу - призов не йде ані з Москви, ані з Пітера або Нижнього Новгорода. Призов йде з Кавказу, Кубані і азіатської глибинки Росії. Це люди, які живуть так хєрово, що для них це - момент слави. Вони на цій війни є дуже серйозним супротивником. І малювати з них карикатурне військо - нерозумно. Саме в тому, що ми визнаємо оцю долбо**бську силу російської армії і при тому можемо її зупинити - саме в цьому і є ціна наших зусиль. Не треба їх применшувати і таким чином знецінювати те, що роблять прості українські солдати. Джерело:
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04.05.2022 11:10 Відповісти
Цілком погоджуюсь--непотрібно недооцінювати ворога..тим більше такого підступного..клеїти дурня..Якшо б війська орди не відійшли від Києва,а залишились?Щоб було?..А відійшло Дуже багато..Про це свідчить фото і відео,як грузили в ешелони в Білорусі війська і техніку,яка зараз перекинута на Схід України..Якшо б ми то все розбили ,то не було б їх ..а по факту вони там є і воюють проти нас..Тим більше МИ винуваті в Своєму БАЗІКАННІ,вони Вчаться так само і не вважайте їх дурними
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04.05.2022 11:27 Відповісти
Були б бої біля Києва. На околицях було зосереджено таку кількість ТРО, ЗСУ, НГУ, посилених підрозділів поліції і добровольчих загонів, що справа до регулярних боїв у місті не дійшла б.
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04.05.2022 12:55 Відповісти
Дуже влучні слова. Дякую за цитату. Заспокiйливий Арестович був потрібен в березні, коли дівчата з Донбаса тікали до Львіва та Франкіська, а галичанки масово за кордон, а в київському метро цілодобоао сиділа армія 30-40 річних сикунів з бородками, собпками та наметами А зараз потрібна правда в тільки правда!
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04.05.2022 11:32 Відповісти
Треба пошукати - десь у нас були Томагавки.
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04.05.2022 10:48 Відповісти
Давно треба пошукати! Російськи нафтобази, електричні станції, елеватори, мости, вокзали, аеропорти у прикордонній зоні 500 км ПОВИННІ ПАЛАТИ!
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04.05.2022 10:53 Відповісти
ага ... ясно понятно ... забыли только добавить что орки так делают только потому, что ракеты типа Калибр и прочие в процессе производства и перебазирования ... как-то только подвезут, сразу продолжат ими шмалять .... .... ..... вместо того чтобы дать томагавки, тупо нонстоп рассказывают сказки что ракеты у орков вот-вот закончятся, а вы потерпите ...
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04.05.2022 10:52 Відповісти
Про калибры правда. А вот всяких точек у и исканеров у них ещё дохрена
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04.05.2022 10:57 Відповісти
Чего-чего? В процессе "производства и перебазирования?" Ты себе представляешь скорость производства высокоточных ракет, напичканных западной электроникой в условиях эмбарго на поставку такой электроники в соотношении с затратами этих ракет?
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04.05.2022 11:03 Відповісти
у свій час франція та німеччина напродавала раші купу електроніки....на 500млн. евро....
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04.05.2022 12:38 Відповісти
ты прямо сегодня зарегился и сразу решил про ракеты жечь?
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04.05.2022 11:07 Відповісти
Та ніби такий нік вже давно на Цензорі.
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04.05.2022 12:45 Відповісти
ну... якби не дуже втішно...але краще, ніж це б сказав експерд абристовіч ))))
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04.05.2022 11:00 Відповісти
Курви поспішають відстрілятися, поки українці впритул не зайнялися їхнім чорноморським флотом.
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04.05.2022 11:01 Відповісти
Volodymyr Viatrovych
@viatrovych
·
1 год
Вчора Верховна рада відмовилася скасувати 9 травня як День перемоги. Тому, що це нібито розколить українців. Але украініі змінилися - для них 9 травня вже не їхнє свято.
Ось соціологія від Рейтингу.
Володимир Зеленський не гальмуйте, рухайтеся в ногу з суспільством.
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04.05.2022 11:01 Відповісти
Так это ж его девятое мая. Так папка ейный учил. Для него это святой день - шашлычки, водочка, квартальные шуточки...
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04.05.2022 12:22 Відповісти
повинно підпадати під термін декомунізаціі... ото така вр
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04.05.2022 12:40 Відповісти
Из достоверных источников инсайдеров стало известно, что в скором времени РФ применит ракеты секретной разработки "Бумеранг", которым нет аналогов в мире. Трепещите НАТО!
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04.05.2022 11:01 Відповісти
Спасибо большое кучме за то что отдал бомбардировщики и крылатые ракеты рашке. Такого руководителя мир еще не видел
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04.05.2022 11:04 Відповісти
А ты за него не голосовал в своё время? Ах, да, ты ж и тогда за Петю скорей всего был
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04.05.2022 11:32 Відповісти
Помню, как некоторые иксперды утверждали, что противокорабельной ракетой нельзя стрелять по суше. Многие соглашались с этим. Ракета это всегда ракета, которой можно стрелять по всему, вопрос лишь в эффективности. Без проблем можно ракетами воздух воздух стрелять по суше. Можно ракетами пво стрелять по домам. Можно в космическую ракету загрузить гексогена и пульнуть.
По моему диванному мнению неплохо бы взять старые украинские разработки времен совковой оккупации и используя производственные мощности союзников начать изготавливать ракеты средней дальности. Что-то толще и длиннее точки у. Хрен с ней с точностью, хрен с ней с большой дальностью. Массовость, вот что нужно.
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04.05.2022 11:05 Відповісти
Ой, у вас в голові переплуталось. Не треба плутати комплекси Базальт - Вулкан з почившої "Москви" з береговими комплексами Бастіон.
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04.05.2022 12:43 Відповісти
довольно сомнительно что любой морской ракетой можно стрелять по земле. Если ее разрабатывали целиться и попадать в большую железяку на воде, то не уверен что ее можно нацелить в задние электростанции в городе, к примеру
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04.05.2022 13:05 Відповісти
И все с украинского Крыма.
Володя почему в Крыму ничего не взрывается?
Одевай штаны и разгибайся,дошоворняк отменили.
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04.05.2022 11:06 Відповісти
Боится что в свои хоромы попадет.
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04.05.2022 11:13 Відповісти
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04.05.2022 11:07 Відповісти
Противокорабельные ракеты имеют дорогущую головку самонаведения с радаром, которая совсем не нужна для ударов по наземным целям. Это все равно, что подавлять огневую точку "Джавелином" вместо "мухи". Можно, конечно, в крайнем случае, но постоянно так воевать - можно разориться.
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04.05.2022 11:11 Відповісти
По яких ще там нахрен "об'єктах військової інфраструктури в Одеській області"? Це що,так в оригіналі написано?
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04.05.2022 11:13 Відповісти
від цього Україні і українцям не легше,ракети все одно летять по містах і вбивають людей.чи вони циркони чи онікси ,чи будь ,яка інша мара
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04.05.2022 11:30 Відповісти
Гранатометом по воробьям. Когда ракеты у рашки кончатся они сразу же объявят мир. Вот в этот момент их надо послать нахер и возвращать и донбасс и крым.
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04.05.2022 11:32 Відповісти
Так може то протикорабельна просрочка вже ?
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04.05.2022 12:00 Відповісти
Я звісно не претендую але викликає подив. Очевидно що є точкові можливості для серйозного порушення логістики орків. Перш за все - кримський міст та мости через Дніпро у Антонівці та автоперехід через шлюз на Каховській ГЄС. Це спричинить кардинальне ускладнення забезпечення військ на правому березі нижче Нікополя. А значить величезна кількість ресурсів буде задіяна та полегшить боротьбу з ворогом. Руйнація кримського мосту примусить різко скоротити та ускладнити забезпечення орків на лівобережжі в усьому коридорі з Ростова до Криму та Херсону. Чому цього нема? Точки-У ще є у наших. Невже списали лівий берег?
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04.05.2022 12:05 Відповісти
Не на часі. Вірте в ЗСУ. Так нам відповідають.
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04.05.2022 12:20 Відповісти
Ну правы американцы. У кацапов закончились искандеры (у которых геоГСН вообще нерабочая, только оптическаяГСН, то есть нужен предварительный пролет самолета, вертолета или дрона с камерой, возвращение на базу, работа с ПО и загрузка программы, иначе никак), калибры корабельного базирования порциями идут и их еще прилично (свезли со всей России), калибры воздушного базорования (вероятно мало, но тоже пришел эшелон и вот есть ракеты, просто их страшно так пускать, взорваться могут). И точек-У еще прилично, но может быть ракеты Китаю продали.

Когда с Бастионов из Крыма стреляют по Одессе, так как там есть ПВО, то это хоть и большие траты (у бастионов в первую очередь установка помех есть, есть борьба с отстреливаемыми радио-ловушками из этих минометов на кораблях, взрывчатка тоже наверное более мощная из расчета на 1кг. Но кацапам как раз их не жалко. Они никогда не смогут атаковать ни один корабль. Весь их расчет на психологическое давление и на заинтересованность НАТО в наличии врага. Если нападет, то там в любом случае полное и окончательно уничтожение за считанные дни вообще всего, что есть.
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04.05.2022 12:44 Відповісти
Ну і нормально - ракети закінчаться і кацапи не зможуть уражати ні кораблі України, ні захищати свої посудіни і підлодки
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04.05.2022 13:33 Відповісти
Шо там гроздєв і швєц кажуть про кількість ракет на росії?

Тут була іронія про ваєнних ікспердів
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04.05.2022 14:11 Відповісти
 
 