Росія почала використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях через нестачу високоточних боєприпасів великої дальності, - вашингтонський Інститут вивчення війни. ВIДЕО
Використання Росією протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по наземних цілях може свідчити про брак у країни-агресора інших типів високоточних боєприпасів великої дальності.
Це відзначають американський військовий аналітик, старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США Майкл Кофман у Twittter та вашингтонський Інститут вивчення війни ISW, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Кофман та ISW прокоментували запуск із комплексів берегової оборони "Бастіон" протикорабельних крилатих ракет "Онікс" по об'єктах військової інфраструктури України в Одеській області.
Раніше Міноборони Росії у своєму Telegram-каналі опублікувало відео запуску ракет "Онікс", зазначивши, що ними знищили ангари "логістичного центру на військовому аеродромі, через який здійснювалася доставка іноземного озброєння".
"Я все частіше інтерпретую це як ознаку того, що у них мало інших типів ракет великої дальності. Це дорога система для використання у другорядній ролі", - зазначив Кофман.
"Використання протикорабельних ракет "Онікс" може вказувати на те, що російські сили мають брак інших типів високоточних боєприпасів великої дальності, необхідних для порушення української логістики", - наголосили в ISW.
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Ты же знаешь произвоственные мощности по калибрам?
60 шт В ГОД, при наличии компектующих (которых нет)
Так что просто сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное, за умного сойдешь!
Это, видимо, стартовый твердотопливный ракетный двигатель 3Ц5
Я не специалист, но чувствую, что балалайками в нас будут кидаться скоро…
Так. Того самого Юрія.
Він сказав :
Так от, мені здається абсолютно неправильним утворення образу дебілів, боягузів і ваньок, які тікають від першого пострілу ЗСУ. Це - не так. Я сам бачив, як працює наша артилерія. І коли в наступ іде приблизно 10 "коробочок" (тобто приблизно ротна група), а за ними - приблизно 200 російської піхоти, по них завдають артилерійські удари. Їхня техніка горить, навколо техніки таким "сонечком" лежать російські трупи. Але через них переступають і йдуть далі. По них знов завдають удару, вони знову переступають і йдуть далі. Так, звичайно, є боягузи, ідіоти і дикуни, які не бачили унітазів. Але загалом російська піхота, навіть не мотивована на грабіж, віками славилася своєю безроссудливою хоробрістю. Вони довбо**би - але хоробрі довбо**би. Вони мародери - але в масі своїй безстрашні солдати. Тим більше що - зверніть увагу - призов не йде ані з Москви, ані з Пітера або Нижнього Новгорода. Призов йде з Кавказу, Кубані і азіатської глибинки Росії. Це люди, які живуть так хєрово, що для них це - момент слави. Вони на цій війни є дуже серйозним супротивником. І малювати з них карикатурне військо - нерозумно. Саме в тому, що ми визнаємо оцю долбо**бську силу російської армії і при тому можемо її зупинити - саме в цьому і є ціна наших зусиль. Не треба їх применшувати і таким чином знецінювати те, що роблять прості українські солдати. Джерело:
@viatrovych
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1 год
Вчора Верховна рада відмовилася скасувати 9 травня як День перемоги. Тому, що це нібито розколить українців. Але украініі змінилися - для них 9 травня вже не їхнє свято.
Ось соціологія від Рейтингу.
Володимир Зеленський не гальмуйте, рухайтеся в ногу з суспільством.
По моему диванному мнению неплохо бы взять старые украинские разработки времен совковой оккупации и используя производственные мощности союзников начать изготавливать ракеты средней дальности. Что-то толще и длиннее точки у. Хрен с ней с точностью, хрен с ней с большой дальностью. Массовость, вот что нужно.
Володя почему в Крыму ничего не взрывается?
Одевай штаны и разгибайся,дошоворняк отменили.
Когда с Бастионов из Крыма стреляют по Одессе, так как там есть ПВО, то это хоть и большие траты (у бастионов в первую очередь установка помех есть, есть борьба с отстреливаемыми радио-ловушками из этих минометов на кораблях, взрывчатка тоже наверное более мощная из расчета на 1кг. Но кацапам как раз их не жалко. Они никогда не смогут атаковать ни один корабль. Весь их расчет на психологическое давление и на заинтересованность НАТО в наличии врага. Если нападет, то там в любом случае полное и окончательно уничтожение за считанные дни вообще всего, что есть.
Тут була іронія про ваєнних ікспердів